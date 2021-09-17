台中肥美活蟹料理！前涵碧樓主廚私房菜「沙公沙母」內行必吃

秋天正是螃蟹最肥美的季節，愛吃活蟹的老饕推薦這一家～大祥海鮮燒鵝餐廳。活跳跳的鮮活螃蟹料理，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，再加上招牌燒鵝跟螃蟹砂鍋粥，一整桌鮮度爆表的海味吃起來好過癮! 老饕們口耳相傳前涵碧樓主廚私房菜，飯店級料理價格卻很平實，現在沙公沙母還有八折優惠，這時候吃最超值！

大祥海鮮燒鵝餐廳地點交通

大祥海鮮餐廳位在漢口路靠近台灣大道附近，就在漢口國中斜對面地點很好找，周邊有收費停車場交通很方便。

大祥餐廳環境

用餐區以圓桌為主，目前防疫期間桌與桌之間有用屏風隔開並且保持安全的社交距離，另有多間包廂通通免服務費也沒有低消限制，老闆蠻佛心的。

門口就是海鮮櫃，水產都是新鮮現撈，一年四季都吃得到龍蝦、螃蟹，還有季節鮮魚通通都是新鮮進貨。食材新鮮加上老闆阿祥師曾擔任涵碧樓主廚，私房料理廣受老饕歡迎，非凡電視、自由時報、蘋果日報等多家媒體都採訪過。

9月開始秋蟹最肥美，沙公沙母都是活體現撈重達1斤以上，大祥螃蟹季優惠通通八折價，沙公只要1300、沙母只要1600相當超值，內用外帶都適用。

大祥海鮮燒鵝餐廳菜單

大祥菜單上菜色非常多元，有單點也有合菜。單點每道大約200元上下價位不貴，還經常推出各種優惠，免服務費、包廂無低消，CP值蠻高的。我有拍下整本菜單，請詳 <大祥海鮮燒鵝餐廳菜單>

前涵碧樓主廚阿祥師手藝厲害，龍蝦螃蟹都可以選多種料理方式，除了清蒸、蒜香，還有馬來西亞黑胡椒風味、麻辣風味、香港避風塘風味、桂花風味、炒薑蔥…各種口味通通可以客製化料理。

現在防疫期間很多人選擇外帶，我們用餐期間來內用，發現外帶的訂餐很多生意蠻好的。大祥餐點都是現點現做，建議先打電話預約再取餐才不會久等。

大祥推薦餐點

蒜香粉絲沙公1斤重 原價1680/優惠價1300元

秋天正是吃螃蟹的季節，這隻沙公重達一斤以上，肉質肥美細緻，蟹膏也不少耶。

再來張特寫，新鮮現撈的活體沙公肉質好肥美，口感細緻Q彈紮實，整個香甜海味十足好好吃。原本吃螃蟹都是時價，現在沙公一隻只要1300元非常超值，到大祥點餐一定要點螃蟹才不虛此行啊~

粉絲吸滿沙公清蒸後的精華湯汁，有著濃濃的螃蟹鮮香滋味，再加上阿祥師特別用生熟兩種蒜頭及XO醬去蒸粉絲，吃起來充滿蒜香又有海味更加分。

清蒸原味沙母1斤重 原價2000元/優惠價1600元

老饕們都知道沙公吃肉沙母吃膏，果然掀開蟹殼大家一陣驚呼，我的天啊~ 秋天吃螃蟹就是要吃這種滿滿蟹膏的沙母才過癮啊！！

把沙母集中成一朵螃蟹花再來張特寫，沙母的蟹膏太驚艷了~光是看就讓人口水直流！！台中好吃的活螃蟹餐廳不多，還有打八折的大概只有大祥餐廳了，這麼優惠的價格一定要點來品嘗。

9月的沙母肉質也很肥美，不只蟹膏香Q好吃，蟹肉也很軟嫩甘甜，超好吃的～同樣1斤的活蟹，我個人覺得點沙母比較超值，蟹膏與蟹肉同時滿足！

紅蟳麻油蛋 1隻650元

這道螃蟹料理以紅蟳數量計價，我們點2隻紅蟳就是1300，每一隻都有6兩重。

大祥的螃蟹料理有多種口味可選，我們沙母選原味、沙公選蒜香、這道紅蟳則選麻油，一上桌就聞到香噴噴的麻油味，進補點這道就對了。

秋天的紅蟳也是很肥美，雖然體格沒有沙公沙母那麼大隻，但是蟹膏也是很飽滿，不過肉質還是輸沙公一些。

麻油蛋除了麻油香氣之外，還有鮮甜的螃蟹海味，味道超香好好吃。外帶一隻回家配啤酒或是白飯都很適合。

招牌燒鵝四分之一隻 450元

燒鵝是大祥特有的私房招牌菜，做工繁複才能燒出焦糖色澤的外皮，厲害的是燒鵝外皮很薄，肉質超級軟嫩，搭配冰梅醬特別好吃。這道燒鵝跟螃蟹粥都上過很多媒體報導，我們每次來都會點。

蒜香沙朗牛450元

大塊的沙朗牛香煎後外表看起來顏色較深，咬開來裡頭鮮嫩多汁有驚喜！肉質非常細緻，越咬越香超好吃的~底下還有搭配鮮蔬，吃起來很清爽，一點都不覺得油膩。

鹹蛋黃中卷 280元

這道鹹蛋黃中卷金沙的比例蠻高的，QQ嫩嫩的澎湖中卷上頭滿滿的金沙，鹹蛋香氣與鮮甜海味融合在一起，好下飯也是一道下酒菜。

蒜香肥腸 220元

一般的肥腸都是切成圓圈狀，阿祥師特別切成長條再下鍋酥炸，吃起來口感比較香酥乾爽不油膩。配菜四季豆也很好吃，連蒜酥都好下飯，一口接一口停不下來越吃越涮嘴。

鮑魚鮮蝦粥 500元

每隻蝦子都有對切讓蝦膏融入海鮮粥中更入味，鮑魚有先滷過再切片加入海鮮粥中，味道更鮮甜。

砂鍋海鮮粥湯底用豬大骨慢慢熬煮生米，還有加入烤過打碎的堅果，整鍋海鮮粥鮮香濃郁超好吃，喜歡吃砂鍋粥的朋友這一鍋非常棒CP值很高，我們每次來都會點。

雨來菇蚵仔220元

雨來菇因為在雨季過後才冒出來，有個浪漫的菜名:情人的眼淚。滑滑的口感帶點Q脆很特別，富含蛋白質是道很營養的野菜。這道雨來菇加上肥美的鮮蚵，拌飯好好吃大人小孩都喜歡。

清蒸野生紅鰷重達1斤以上 時價(我們點的這隻700元)

紅鰷是石斑魚的一種，野生紅鰷活動力旺盛，肉質相對比較緊緻Q彈，清蒸最能吃到新鮮的海味味道好甜，活魚料理拍完照大家搶食一空就知道多好吃～

養生黑蒜頭雞湯 550元

雞湯很大鍋，選用烏骨雞肉質軟嫩好吃，加上大量野菇、蛤蜊還有黑蒜頭中藥包一起燉煮，算是比較養生的雞湯。

黑蒜頭雞湯頭喝起來雞肉甜味與菇味比較明顯，而且不會油膩相當順口，我們愛喝湯連喝好幾碗，湯喝不夠還可以免費加湯有夠讚。

大祥螃蟹季整體心得

所謂新鮮就是王道!活體現撈的肥美秋蟹，不僅沙公肉質肥美好吃，沙母蟹膏超級鮮甜滋味一級棒，現在有打八折優惠很划算，家庭用餐點一道螃蟹料理再加點一些阿祥師私房手路菜，一桌2000多元的預算就能吃得很滿足。秋天想吃好吃又超值的螃蟹料理，這家大祥海鮮燒鵝餐廳值得收入口袋名單。

大祥燒鵝海鮮餐廳

地址：台中市西屯區漢口路一段47號

電話：04-23121067

營業時間：11:00~14:00，17:00~22:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」