不早到買不到！台中在地人激推的「瑞穗炸雞」 厚實招牌香雞排最欠吃
udn走跳美食／糖糖
台中豐原美食除了廟東夜市，這間瑞穗炸雞也是豐原在地人推爆的美食之一，還沒開攤就已經不少人在排隊等候，餐點現點現炸，除了招牌香雞排外，雞塊、魷魚及甜不辣也是人氣必點，常常不到打烊時間就賣光光，想吃的朋友建議早點來啊。
瑞穗炸雞位在豐原區西安街這邊，就在西安里活動中心的前方，下午三點擺攤，糖糖三點整來現場已經大排長龍了，看來不少人在還沒擺攤前就來排隊啦。
瑞穗炸雞都是現點現炸，糖糖看大家點餐都沒在客氣，走的時候都是拎一大包，看來糖糖只點兩份雞排加一份雞塊太客氣啦。
瑞穗炸雞菜單
瑞穗炸雞販售的品項有8種，除了人氣招牌雞排、雞塊，還有魷魚、地瓜薯、波浪薯、甜不辣、雞翅及米腸。
雞排 55元
在地人推薦必點的炸雞排，到手時非常燙手，拿起來沈甸甸的，size雖然沒有到巨無霸這麼誇張，不過跟一般雞排相比算大，這價格糖糖覺得還行。
瑞穗炸雞的炸粉是傳統炸雞那種炸粉，麵衣不會太厚，熱熱吃外皮好酥，裡頭的雞肉相當厚實，咬起來有汁，肉質不會柴柴的，加辣更夠味。
雞塊 大 55元
除了招牌炸雞排，糖糖還點了份大份的炸雞塊，瑞穗炸雞的雞塊不是麥當勞那種，也不是炸雞桶那種麥脆雞塊，比較偏向鹽酥雞一點，雞塊的外皮一樣詐得酥酥脆脆的，不過糖糖覺得跟雞排相比，雞塊的肉質稍微偏乾了些。
瑞穗炸雞的雞排還不錯吃，肉質厚實不乾柴，熱熱吃還蠻多汁的，倒是雞塊的部分糖糖覺得比較還好，肉質偏乾了些，聽說他們家的魷魚跟甜不辣還不錯，下次再來吃看看。
瑞穗炸雞
電話：0958-488520
地址：台中市豐原區西安街72之1號
時間：15:00~19:00；週日店休
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