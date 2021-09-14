台中宵夜美食！「巷口炸雞」獨門塔香炸雞邪惡誘人
鄰近四維國小捷運站的「巷口炸雞」昌平店，位在昌平路一段和大連路交叉口，有別於傳統台式鹽酥雞給人油膩又雜亂的刻板印象，「巷口炸雞」非常講求衛生及安全，店面整體環境乾淨又明亮，在原物料挑選也十分講究，嚴選有CAS認證的優良雞肉，食材方面則以「新鮮、高品質」為準則，再結合自家獨門醃製秘方，讓老饕吃過一次就再也離不開！現在滿100元還有9折的優惠，老闆實在太佛心！
「巷口炸雞」的品項十分多元，從基本款的炸雞、魷魚、杏鮑菇、薯條、米血、百頁、地瓜球，到特別款的蔥仔餅、魚嗲、野菜、花枝Q丸等通通都有，而且光是炸雞就有塔香、醬蒜、原味三種口味，讓饕客們每天來上一包都不覺得膩。
有別於傳統炸雞只把九層塔當成陪襯，巷口的獨家「塔香炸雞」則是把九層塔加入麵糊中，將雞肉與加有九層塔的麵糊一同醃製後再炸到金黃酥脆，剛炸好的塔香炸雞香氣逼人，雞肉外酥內嫩，一口咬下滿滿肉汁在嘴裡瞬間噴發，緊接伴隨而來陣陣九層塔香氣，非常誘人，不愧為店內人氣品項前三名品項！
而來到「巷口炸雞」一定也得來一份脆皮雞排，擁有辣味、海苔、甘梅、椒鹽四種口味滿足不同喜好的民眾，巷口精選最新鮮的雞肉，經過手工醃製等繁複的程序，最後放入溫度恰好的油鍋裡酥炸，才能炸出金黃酥脆的外皮，同時保有鮮嫩多汁的肉質，扎實的厚度十分逼人，也讓人吃得非常過癮！
巷口炸雞的餐點採現點現做，不像一般鹹酥雞以半熟食材二次炸，所以製作過程相對會比較久一點，建議大家可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。
店家地址：台中市北屯區昌平路一段123號
營業時間：16:00-00:30(週五、週六16:00-1:00)
連絡電話：0920 458139
粉絲專頁： https://bit.ly/3yn44iY
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