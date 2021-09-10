剛起鍋就被掃光！ 台中霧峰「巨無霸地瓜球」黃昏市場排隊美食，如掌心一般大

台中霧峰黃昏市場前這攤超人氣地瓜球專賣店，雖然小小一攤，但每天下午三點開始就是排隊人潮，大家耐心等待的是這金黃酥脆，巨無霸等級的地瓜球。

「齊心地瓜球」其實是豬飛誤打誤撞買到的，某天跟豬飛哥約好要到霧峰的黃昏市場採買，下車後漢斯跟豬飛哥負責食材採購，我就負責到市場裡找好吃的。傳統市場裡總是會有一些隱藏版銅板美食，好吃的會讓人飛上天。齊心地瓜球大概就是那個讓我心情飛上天的下午茶點心。

攤位就在霧峰中正路旁，這裡不是人潮很多的菜市場，但可以看到大概下午2:50開始就陸陸續續有客人站在攤位前面，放眼望去，就是這攤人氣最旺，為的就是買地瓜球。

油鍋裡正在炸著一顆顆渾圓飽滿的地瓜球，看得出來老闆功力深厚，小小地瓜球都快炸成芝麻球了(笑)。

看著飛天的地瓜球我看到出神！這樣飛高高的畫面好驚人啊！用特殊器具把地瓜球壓到膨脹後，再甩到半空中，不誇張，每一顆都快跟我拳頭一樣大了，豬飛在家也會做地瓜球，但要做到這樣大顆實在太難了。沒有功力再怎麼壓也壓不出來。

才剛起鍋，我前面的大姐已經把眼前的地瓜球掃光光，只好繼續等下一鍋了。每一顆都圓滾滾的地瓜球，光是個頭就可以稱得上是台灣數一數二的大顆。

一份30元、兩份50元，喜歡地瓜球的朋友建議一次買兩份吃最剛好，裝好的地瓜球直接塞爆紙袋。攤販用的油很新鮮，所以炸出來的地瓜球顏色金黃美味，就算放涼吃也保有酥脆感，完全沒有膩口油耗味。

這家地瓜球最大賣點是個頭大，以酥薄脆為特色，每一顆都有酥脆外皮，裡面空心，細細咀嚼會感受到嘴裡地瓜香甜味散發開來，而且只要銅板價就可以享受隱藏版美食的滋味，推薦趁熱吃，香香脆脆的超級誘人！

齊心地瓜球（霧峰總站）

營業時間：15:00-19:30 (公休時間不一定，請見粉專)

地址：台中市霧峰區中正路1213號

電話：0901 119 779

粉絲專頁：齊心地瓜球 霧峰總站

停車資訊：無停車場

其他：現金

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」