彰化最新打卡點「濕地海空步道」開放！賞夕&紅樹林秘境，另有新北天堂路美翻
彰化人新景點先筆記！彰化縣西濱日前新增一條長達1028公尺的「海空步道」，即日起正式啟用，代表未來民眾造訪芳苑濕地時，多了得以近距離觀察候鳥、紅樹林美景的通道，還能通往觀景平台賞夕陽。
芳苑濕地最新「海空步道」目前已正式開放參觀，整齊規劃的純白步道穿梭彰化海岸最大片的紅樹林區，沿途可觀察生態、紅樹林景觀，走至芳苑海堤全程步行約1小時，還可通往觀夕平台、賞鳥亭及底棲環境觀察平台，將海岸風光、保育類鳥類盡收眼簾，來場生態探險。
此外，北部人近期也有海上天堂路爆夯登場，重新整修改造的「望海平台」位於三芝淺水灣芝蘭公園，57公尺海上步道夢幻吸睛，也是絕佳落日觀景平台，加上波浪造型護欄與終婚戒意象的造景，成為2021必訪亮點之一，收入口袋名單準沒錯。
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