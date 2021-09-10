生食級「御正鷄」超驚豔！ 職人打造道地居酒屋「串將軍」秒飛日本

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄰近大坑風景區的 「串將軍居酒屋」 ，隨著夜色漸深慢慢地熱鬧了起來，「串將軍居酒屋」老闆是日本居酒屋文化的愛好者，從裝潢到料理都特別聘請日本職人一手包辦，走進「串將軍居酒屋」就有彷彿來到日本居酒屋的錯覺，印入眼簾的是經店家嚴選日本六大地區最具有代表性的清酒，共有24款之多，喜愛日本酒的饕客們一定會為之瘋狂！

▲清酒種類十分多元 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在室內擺設上也具有濃厚的日本味，隨處都可見店家的小巧思，「串將軍居酒屋」除了提供一般的座位選擇，也有提供 包廂服務 ，十分適合三五好友或是家族聚會時使用，且現場也有提供 和服租借 服務，換上淡雅的和服走在店內特製的日式屋頂、紙傘下，從頭到腳都展現出濃濃日式優雅氣質，一邊享用著道地的日式料理、一邊感受日本傳統服飾的魅力，不適合出國的後疫情時期來「串將軍居酒屋」，彷彿走訪一趟日本般的美好。

▲店家精心打造一整面花牆，穿著和服拍美照唯美又浪漫(圖片來源：串將軍居酒屋)

▲穿著和服在包廂裡享用道地日式美食，實在是太幸福了！

御正雞柳七分燒

「串將軍居酒屋」採用的雞肉嚴選自國內知名溯源農場的 「御正鷄」 ，「御正鷄」有專門的飼養方式，在飼料中添加益生菌並飲用草本植物水，且絕不施打任何抗生素或生長激素，是屬於「生食級」的肉品。

在台灣很少吃到可以生食的雞肉，但串將軍採用的「御正鷄」檢測數據都是達到生吃的標準，饕客們可以放心品嚐！口感完全顛覆了對於雞肉的想像，入口的雞肉Q彈的讓人十分驚豔，而且雞肉香氣濃郁，再搭配一旁附上的芥末胡椒與金桔食用，滋味又截然不同！

熟成生魚片

不同以往吃生魚片的風味，也打破生魚片要吃尚青最好的刻板印象，串將軍使用獨家技術真空低溫熟成魚肉，採用「熟成」的方式將魚的鮮味提煉得更濃郁，經過熟成的生魚片，味道反而比新鮮捕撈的魚更帶有甜味，比起一般的新鮮生魚片更加軟Q。

串將軍的熟成生魚片內含鮭魚、紅甘、干貝及鰹魚等多種海鮮，魚肉熟成後與一般現殺的口感非常不同，熟成過後口感不僅更柔軟細緻，而且嚐起來沒有任何腥味與酸味，入口後，魚肉鮮甜味在嘴裡擴散開來，若沾一點店家自己熬煮的醬油風味更加突出，讓人吃過一次就難以忘懷。

▲再來杯生啤將將好！ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

押壽司

一般講到壽司心裡會浮現的大多是將新鮮生魚片放在捏成長橢圓形醋飯上的握壽司，亦或是用海苔包裹而製成的捲壽司，很少在台灣見到「押壽司」這個選項，而「押壽司」顧名思義是指的經過擠壓而成的壽司，同時也被稱為「箱壽司」。

而「串將軍」採用台灣米當作壽司米，以嚴選過的星鰻(日本又稱穴子)及鯖魚製成星鰻押壽司及鯖魚押壽司，星鰻的油脂較少、味道也比較為清淡，但是肉質軟嫩細緻，在嘴巴裡稍微抿一下就隨著香Q的米飯一起化開，而鯖魚經過店家的精心料理後，不用擔心有刺即可一口塞進嘴巴裡，鯖魚具有一種獨特的香味，塞進嘴裡後口腔被香味及油脂塞滿的感覺實在是太迷人，如此精細的製作過程也難怪「押壽司」又被視為壽司界的懷石料理！

▲鯖魚押壽司

▲星鰻押壽司

雞肉丸串燒

店內點閱率最高的人氣串燒「雞肉丸」，一樣是使用串將軍御用的「生食級」御正鷄製作而成，除了御正鷄外還另外混和了雞軟骨來增加口感，再刷上店家特製的沾醬，味道濃郁又保有御正鷄的鮮甜，最特別的是一旁還附上了土雞蛋，將特製的雞肉丸沾上濃郁土雞蛋液，讓口感更加滑順香甜。

因應疫情串將軍推出每日限量的「松花堂弁当」，因精緻美味大受歡迎！像是以御正鷄製成的將軍炸雞弁当與柚香雞腿弁当頗受好評，而味噌燒肉、弁当骰子牛弁当、金澤黑咖哩豬肉弁当則是肉食愛好者的必點款，而「松花堂弁当」裡最特別的則以味噌牛筋煮弁当莫屬，它可是東京築地狐狸屋的名菜，以味噌下去烹煮到牛筋入味，一入口味噌香氣迷人、醬汁濃郁十分挑起食慾，實屬配飯絕選！

▲味噌牛筋煮弁当

隨著疫情警戒降至2級，目前串將軍也在每周五、周六、周日開放內用服務，但民眾需提前打電話預約訂位，想到店裡享受道地日式風情的朋友，也務必配合店家相關防疫規定，做好萬全的防疫措施唷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

串將軍居酒屋

店家地址：台中市北屯區東山路一段338-10號

訂購專線：04 24362368

營業時間：17:00-22:30

粉絲專頁： https://bit.ly/3kbA1X9





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