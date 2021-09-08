台中公益路平價義式料理！老宅改裝的「235巷義大利麵」料滿美味CP值高

從高雄起家，開業超過10年，以「平價、高CP值」聞名的235巷義大利麵在台中也能吃到！餐點不僅用料實在，品項也很多元，用價格平實就能吃得很飽足，深受不少學生及小資族喜愛，且料理品質一直都維持在高水平，也讓它開始在外縣市拓展分店。

「235巷義大利麵」由2層樓的老宅改裝而成，除了提供室內內用空間，還有打造浪漫的戶外露天座位區。

235巷義大利麵台中店面座落在美食一級戰區公益路商圈，以老宅改裝而成，別於知名餐飲品牌的氣派裝潢，235巷義大利麵台中公益店走簡約、典雅的路線，營造居家、溫馨的用餐氛圍，讓大家在快節奏的生活步調中，能夠找到一處歇腳處，放慢腳步好好感受生活當下。

店內的義大利麵口味相當豐富，有 紅蕃茄煮義、奶油白醬、香草青醬、白酒蒜香、黑色幽墨 、以及集結了許多 異國風味，像是咖哩，辣味、南瓜以及泰式口味 等，麵體的部分則可以挑選義大利麵、蝴蝶麵、管麵，當然還有不可或缺的燉飯選擇！此外，起司控熱愛的焗烤餐及台灣人最愛吃的小火鍋，｢235巷義大利麵｣也有供應，餐點豐富度相當高。

來到這裡，最多人推薦必嚐黑色幽墨(墨魚麵麵條)，喜歡海鮮的朋友，不妨直接來份義式鮮蝦蛤蜊墨魚麵吧。鮮甜蛤蜊搭配貼心剝殼好的白蝦，每一口都能嘗到新鮮海味，麵條吃起來Q彈，搭配鹹度適中的醬汁，不會讓人覺得乾渴，整體風味十足，有一種物超所值的感覺。

▲茄汁鮮蝦蛤蜊焗烤飯

而焗烤飯的起司也放得不手軟，熱騰騰的餐點香氣撲鼻而來，邪惡牽絲的起司讓人迫不及待與鮮嫩多汁的蝦子及蛤蜊一同入口，充滿濃郁奶油香的焗烤飯，每吃下一口都覺得幸福，店家也有提供加麵加飯服務，食量大的朋友只要加價20元，份量會讓你更滿足。

另外，聚餐聊天必點小點心｢235巷新鮮點｣，炸至金黃酥脆的 古早味手工炸黑輪 ，趁熱拌上蔥蒜，再加入店家特製的古早味香料，口感涮嘴又美味；內用限定的 勁爆香雞翅 ，外皮炸得香酥且香氣十足，吃起來爽口不膩，兩道皆為店內的超人氣小點可千萬別錯過。

▲古早味手工炸黑輪

▲勁爆香雞翅

因應疫情，｢235巷義大利麵｣現在有推出了小資族防疫套餐，點任何一種餐點再加69元起，就能升級炸物及飲料，大家可以事先打電話預定餐點再到店裡自取，已減少取餐時的等待時間與接觸風險，亦能使用外送平台點餐，在家就能輕鬆享用到美味的義式料理。另外自7/27起，店家也有提供內用服務，大家需嚴加遵守以及配合店家公告的防疫規範，且內用暫不提供小火鍋，若有相關用餐疑問也可直接洽電詢問店家。

235巷義大利麵︱小資族防疫套餐：加69元起，就能升級炸物及飲料

店家地址：台中市南屯區公益路二段632號

店家電話：04-2252-3355

營業時間：11:00 - 20:30

粉絲專頁： https://bit.ly/2UZfPxw





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