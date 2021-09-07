法國藍帶烘焙師一手設計！「藝術級」甜點藏身台中勤美商圈

在美食當道的年代，甜品無疑是人們爭相追捧的明星，而一家優秀的甜點店更是饕客的福音！台中西區勤美誠品附近的 「哈巴里法式甜點工坊」 ，給予無數甜食愛好者救贖，主打「多層次」口感的甜品、鹹派，不僅外型設計吸睛，口味也很獨特，來店顧客回訪率超高，來到台中可別輕易錯過。

「哈巴里」名稱來自於老闆過去前往非洲擔任國際志工時的回憶，在當地部落「habari」是「你好」的意思。當地人多患有糖尿病並以「能吃糖」為幸福，讓熱愛甜點烘焙的老闆深有感觸，決心在回到台灣後開一間以「健康甜品」為宗旨的甜點坊，才不枉費這趟旅程帶來的感悟。 哈巴里的甜品主打當天現做，依據當季食材，製作出「最對食」甜點 ，而且店家會定時更換品項，讓你每次到訪能感受到不同的驚喜，相當用心。

榛果帕林內

哈巴里的烘焙師為甜點界最高殊榮 「法國藍帶廚藝學校」 畢業，作品堪稱藝術，這裡選擇幾樣坊間少見的甜品做介紹，讓大家隔著螢幕細品一番。「榛果帕林內」是頗受歡迎的品項，外觀上是巧克力鏡面蛋糕的形象，內裡卻是榛果蛋糕和慕斯交疊而成的多層次口感，甜度不會太高，不愛吃甜食的朋友也可以輕鬆品嚐。

葡萄柚多層次

「葡萄柚多層次」有著亮麗的造型，在兩層巧克力蛋糕中包夾一層葡萄柚慕斯，再鋪上「百香果果凍」與「葡萄柚柳橙甘那許」，如同糕點界的冠冕，加諸在烘焙師與甜點愛好者心上，多層次的內餡、多變化的豐富口感，入口時給予前所未有的味覺饗宴，喜愛甜品的人絕對無法抗拒這樣的誘惑。

西瓜蛋糕

由打發蛋白拌入砂糖、麵粉與杏仁粉製成「達克瓦茲」，再經烘焙師巧手融入西瓜、玫瑰露打造而成的「西瓜蛋糕」，色澤美艷誘人、人氣超高；特別的是哈巴里也有販售鹹派，包含番茄辣味豬肉、黑胡椒嫩雞、牛肉洋蔥等口味都是一絕，不愛甜食的人也能來試試。

鹹派

「哈巴里」為回饋粉絲，目前推出了 甜點+鹹派+飲料特價$369 的優惠，並且有 外送服務 。而未來哈巴里還規劃販售早午餐，將調整為早上9:00營業，有興趣來品嘗「藝術級糕點」的人們可別錯過這間「哈巴里法式甜點工坊」！

哈巴里法式甜點工坊

店家地址：台中市西區中興街285巷7號

營業時間：13:00-19:00(週一公休)(販售早午餐後將更動為9:00-19:00)

店家電話：0980 394 139

粉絲專頁：https://bit.ly/37lgXOx





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