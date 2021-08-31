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甜點與生吐司排隊嚐鮮！ 「Feeling18」烘焙職人 用甜蜜經濟翻轉南投小鎮

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

▲用烘焙讓埔里充滿甜蜜。 　圖：Feeling18／提供
▲用烘焙讓埔里充滿甜蜜。 　圖：Feeling18／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】甜蜜經濟可說是近年來最夯的產業之一，原因在於價格相對平易近人，加上其香甜的滋味能慰勞每個味蕾，對於長年汲汲營營於工作、課業的人而言，無疑是最佳慰藉。在南投的埔里小鎮中，則是有個對於烘焙追求極致的職人，不僅將追求完美的理念注入於產品中，更在公益上毫無保留的付出，他便是Feeling18創辦人茆晉𣉚，一個用甜蜜經濟翻轉南投的達人。

▲每天早上各店前就聚集饕客大排長龍，只為了一嚐幸福的滋味。 　圖：Feeling18／提供
▲每天早上各店前就聚集饕客大排長龍，只為了一嚐幸福的滋味。 　圖：Feeling18／提供

提到Feeling18，許多人絕對不陌生，因為這個品牌可說是成功讓埔里蛻變出新面貌，倘若有空走進位於巷弄中的慈恩街，便能看到短短的百公尺街道上，總是站滿了準備購買甜品的消費者，從過去疫情前擠滿專程前往朝聖的各國旅客，到現在一早便有消費者搶先排隊，只為了一嚐其滋味，總讓人不禁訝異其甜點與生吐司的滋味究竟有何種魅力。而當真正坐下來品嘗以後，才會發現果真名不虛傳，從生吐司綿密的口感，到巧克力豐富的口感和層次，都讓人忍不住一吃便停不下來。

▲人氣生巧克力吐司。 　圖：Feeling18／提供
▲人氣生巧克力吐司。 　圖：Feeling18／提供

▲當紅熱銷產品「生吐司」。 　圖：Feeling18／提供
▲當紅熱銷產品「生吐司」。 　圖：Feeling18／提供

回顧Feeling18這個品牌的發跡史，是從2006年自網路發跡，隨後在埔里開拓實體店面後，便以一步一腳印的方式穩定拓展。會取名Feeling18，是因為攝氏18度對於巧克力來說，無論是生產、保存、或是品嚐，都是最能呈現風味及優良品質的溫度，而將這個溫度作為命名，是對於產品堅持的初衷，也是不變的承諾。也因為對於產品的堅持，讓Feeling18成功在埔里小鎮發光發亮，而他們也從巧克力一路拓展到咖啡、甜點、冰淇淋、生吐司、牛排、鯛魚燒等，讓慈恩街逐漸被Feeling18的各個品牌包圍，逐漸成為Feeling18一條街的概念。而造就這個品牌發亮的靈魂人物，便是Feeling18創辦人茆晉𣉚。

展現對於烘焙的摯愛 返鄉創造巧克力神話

總是給人充滿活力感覺的茆晉𣉚，本身便是埔里在地人，自小從麵包學徒開始一路打拼，後來憑藉著優異的時利逐漸擔任麵包師傅，甚至外派至美國麥思多麵包店擔綱廠長，成功在烘焙方面奠定深厚基礎。隨著回來台灣後，在貴人的介紹下，因緣際會開始接觸保險公司擔任業務，也進而加強了與人溝通、交流的能力。

雖然職場人生來個急轉彎，但體認到烘焙才是一生最愛，因此在學生、子女的鼓勵下，茆晉𣉚開始在網路上販售生巧克力。由於他對於產品的堅持，讓茆晉𣉚的烘焙事業經營得有聲有色，甚至當首家實體店面選擇回到家鄉，並設在相對杳無人跡的自家住宅區時，同樣能透過口耳相傳成功創造排隊人潮，讓許多不看好的人跌破眼鏡，也為Feeling18的巧克力帝國奠定成功第一步。

▲透過烘焙翻轉埔里成為充滿甜蜜氣味的小鎮。 　圖：Feeling18／提供
▲透過烘焙翻轉埔里成為充滿甜蜜氣味的小鎮。 　圖：Feeling18／提供

將掌聲作為持續前進的動力 Feeling18擴增事業版圖

因為每一份用心，總會被珍惜，隨著品嘗過的消費者不斷口耳相傳與熱心分享下，讓Feeling18逐漸成為旅人們來到埔里山城的必訪之處。但茆晉𣉚並不滿足於眼前的成功，而是將當下的成績作為努力精進的動力，因此2009年推出第2個品牌─主打天然低脂、低糖的Gelato18義式手工冰淇淋，提供只添加新鮮水果的美味冰淇淋，為健康把關。

2010年Feeling18再度推出「木輪十八」蛋糕店，引進日本技術，嚴選日本進口麵粉及台灣頂級龍眼蜜，十八層耐心烘焙地木輪蛋糕，向消費者們傳遞Feeling18對於美味的堅持和誠意。不僅專注於烘焙事業，茆晉𣉚更將事業版圖擴增到其他餐飲領域，包括2015年推出「日高鍋物」日式火鍋店，隔年推出「法式千層鯛魚燒」，而今年9月中旬，茆晉𣉚更將推出以工業風結合電子化送餐的朗寧牛排，預料將繼續為饕客們的味蕾帶來震撼。

▲創辦人茆晉𣉚（中）的堅持下，特別聘請獲得冠軍認證的甜點師與專業咖啡師，打造最佳的產品。 　圖：Feeling18／提供
▲創辦人茆晉𣉚（中）的堅持下，特別聘請獲得冠軍認證的甜點師與專業咖啡師，打造最佳的產品。 　圖：Feeling18／提供

人生變故成為轉捩點 公益成為一生志業

雖然事業獲得成功，但茆晉𣉚卻不吝於分享，包括最早期便協助知名麵包大師吳寶春，成為他邁向國際的堅強後盾，後來也陸續支持許多烘焙達人成功走向世界。然而2008年正在當兵的兒子因為氣胸病逝後，為了延續兒子從小體貼、樂於助人的信念，茆晉𣉚開始從事業經營轉為公益投入，並於2011 成立「18度C文化基金會」，成為埔里公益的支持力量，而從「我愛閱讀」的活動中便能看見茆晉𣉚對於公益的用心投入。

為了鼓勵小朋友培養閱讀習慣，10年前他便推出「我愛閱讀」活動，先從埔里地區的國小合作，依據各年級的不同制定標準，只要達到一定閱讀數量並經過老師審核，便能獲得一罐精美的巧克力桶，加上貼心的存錢筒設計，讓閱讀與儲蓄的培養一次達成。隨著與越來越多學校合作後，讓茆晉𣉚單單針對「我愛閱讀」每年便要送出4萬桶巧克力，甚至當年為了獲得巧克力而努力閱讀的小孩出社會後，也延續了公益的概念投入教育，都成為茆晉𣉚繼續推廣的動 力。

▲致力投入公益僅「我愛閱讀」的活動，每年便送出4萬桶巧克力給予樂於閱讀的學子。 　圖：Feeling18／提供
▲致力投入公益僅「我愛閱讀」的活動，每年便送出4萬桶巧克力給予樂於閱讀的學子。 　圖：Feeling18／提供

不僅如此，茆晉𣉚也攜手吳寶春等近數位台灣烘焙名師，到埔里陳綢阿媽籌建的少年家園，教年輕人一技之長，並贊助高規格的設備，希望讓這些迷途知返的青年們擁有更多元的出路。

此外，茆晉𣉚更號召在地協會與Feeling18的員工，於每週一進行週 邊環境的垃圾撿拾，多年下來逐漸感動週遭居民，開始自動自發一同維護環境，讓埔里小鎮的環境更加清潔美麗。

受訪時，茆晉𣉚不斷強調「連結幸福分享愛」，可以看出他對於公益事業分享的用心，也因為樂於分享、勇於助人，讓事業無形之中也持續茁壯，更成為他繼續投入公益的動力，也讓埔里逐漸成為極具代表性的美食之都。

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巧克力 麵包 吐司

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