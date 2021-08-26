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「谷關統一渡假村」斥資破億新開幕！一人免3500元，還有1泊4食豪華露營超吸睛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／統一度假村
圖／統一度假村

因為疫情緩解，許多親朋好友漸漸開始安排假期出遊，希望可以一掃先前悶壞的心情。這回統一集團號稱斥資超過上億、在台中谷關打造全新頂級「谷關統一渡假村」，正式即日起開放訂房囉，優惠價每人不用3500元，就可以霸氣享受溫泉、露營還有壯麗山景啦!

圖／統一度假村
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「谷關統一渡假村」是由知名企業統一集團斥資上億台幣打造的全新渡假村飯店，據官網表示其環境設計理念是融合了自然意境及原住民文化，所有空間皆蘊含了山水交織的當代美學，住起來絕對超值，除了超優質旅遊體驗外，窗外就能聽見溪水與大自然的舒壓聲響，身心靈能全面放鬆。

圖／統一度假村
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更狂的是大廳入口是以山間歲月作為靈感的「森泉光廊」，還可以在旗下的煙嵐咖啡廳配著幻化的壯闊山景，喝一杯熱咖啡享受寧靜，入住的屋內還有碳酸氫鈉的日式氛圍溫泉，遠離世俗塵囂，非常愜意。

圖／統一度假村
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現在每晚試營運優惠價最低雙人每晚6,880元起，相當於每個人一晚只要3440元起，即日起已開放官網預訂，另外還有豪華露營一泊4食與飯店一泊2食等選擇，並將於10月1日正式開幕，屆時也會有開幕活動，盡請期待囉。

圖／統一度假村
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統一「谷關統一渡假村」

官網：https://www.uni-resort.com.tw/

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