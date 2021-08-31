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平價火鍋也有網美牆！ 邊拍邊吃台中「億品鍋」 外帶鍋享優惠20元、份量加大

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在南區高工路上的「億品鍋高工店」，因鄰近台中高工、僑泰高中、中興大學等學區，又擁有平價且多元的選擇，一開幕就成為了學生族群的最愛！多達20種火鍋湯頭選擇讓人眼花撩亂，除了起司牛奶、南瓜、泡菜、麻辣、藥膳、酒香麻油、沙茶、臭臭鍋等比較常見的鍋物外，連個人小火鍋少見的酸白菜鍋、札幌味噌、香濃蒜味、泰式酸辣、豬大骨熬製的龍骨鍋也通通有，就算天天吃也能有多變化。

防疫期間外帶自取每鍋可折抵20元，老闆還把肉品與火鍋料份量加大，並且還送好禮招待券，集滿六張即可免費換一鍋，只能說老闆你也太佛心！

而因應防疫需求「億品鍋高工店」也推出了一系列的防疫套餐，像是超高CP值的防疫套餐(3-4人份)，內含湯底5選2、肉品1斤2選1、王子麵、美白菇、玉米筍及多種火鍋料，若在Google留好評或粉專按讚並追蹤，還另外再送蝦子、蛤蜊一份！為了迎接即將到來的父親節，億品鍋也推出父親節的專屬外帶套餐，主打肉量、海鮮增量滿足全家人的口腹之慾，新鮮生食讓民眾自行帶回家烹調，不方便上館子也能在家歡慶父親節！

即日起台中「億品鍋高工店」也宣布開放內用服務，內用除了可享冰淇淋、霜淇淋、爆米花、豬油拌飯、生菜沙拉吃到飽，飲料方面則有咖啡、可樂機、加倍佳沙瓦機無限暢飲，另外內用的民眾絕對不能錯過的是店內竟有一座專屬的網美牆，繽紛森林的夢幻場景出現在平價火鍋店裡卻絲毫不違和，而店家精心佈置了拍照打卡區，也是許多網美們必拍的場景，來店內用除了要配合做好防疫措施，也要記得大拍美照喔！

億品鍋高工店︱外帶鍋物每鍋折20元、肉品與火鍋料份量加大

店家地址：台中市南區高工路290號

營業時間：11:00-00:30(下午不打烊)

連絡電話：04 22609991

粉絲專頁：https://bit.ly/3hSUoH7


延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

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