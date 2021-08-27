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豪宅內吃台菜！台中餐廳「厝秘」純預約制，防疫餐盒可外帶外送

強生與小吠的HYPER人蔘～ / 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

今年四月初時跟家人吃了這家藏身在高檔住宅區，而且是純預約制精緻台菜餐廳▸厝秘功夫菜手路湯◂用餐，當時還可以內用店內生意超好，也獲得家人一致好評（厝秘內用食記請點我）！前陣子看到他們也有推出外帶外送的防疫餐盒，剛好那時和foodpandy有合作外送，於是就訂了二個回家嚐嚐。

防疫餐盒共有四種口味，價位有138和168二種，如果白飯要升級菜飯則是要再+30元。

餐盒上方都有貼紙可標示口味，訂一堆也比較不會拿錯～

基本上厝秘防疫餐盒二種價位的配菜都一樣，主菜和配菜有分隔呈裝，白飯則是另外放在底下碗內。

京醬扒肉絲餐盒 138元

肉絲上灑上切絲的蔥白段增加香氣～

強生點的京醬扒肉絲餐盒有升級家鄉砂鍋菜飯。

京醬扒肉絲帶點甜味，十分入味又下飯！

搭配香香的菜飯更是讓人筷子一動就停不下來呀～菜飯口味上鹹度提升，但也同時帶有青菜清爽感。

不過配菜部份覺得有點可惜，除了份量偏少之外，當天的炒蛋雖然有奶油香但調味太鹹了！沒辦法吃完….另外如果是主打手路菜，三樣配菜中其中一樣是蒸地瓜也有點太隨意了點，給我涼拌小黃瓜也好啊。

宮保雞丁餐盒 138元

小吠很期待的宮保雞丁～～

使用雞腿部份肉質很嫩，但口味上辣度偏低，如果期待吃到辣辣的宮保雞丁就有點小失望，份量上也是偏少會覺得不太過癮啊。

整體來說會覺得餐盒的CP值稍微低了點，口味上的品管好像也有點待改進處，還是內用單點比較實在啊！而且真的挺懷念厝秘的香酥鴨，希望能夠趕快回到安心內用的日子，我們還是會選擇再到店內吃看看其他菜色的～

厝秘 功夫菜，手路湯

地址：台中市北屯區崇德八路一段18號

電話：04-2422 8870

營業時間：11:30-14:30；17:30-21:30

FB：https://www.facebook.com/thechoicemeal

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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