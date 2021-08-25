道地南洋鍋物湯頭＋肉盤海鮮全都有！雙人套餐特價699　免出門秒飛東南亞

員林超好吃的南洋風味食堂～饗·料理轉型為網路電商，把店內招牌的南洋風味湯頭加上新鮮菜盤、大肉盤、海鮮拼盤，推出南洋風味火鍋雙人組宅配到家，防疫期間在家也能享受道地的南洋鍋物有夠讚！

饗·料理雙人火鍋套餐哪裡買

饗·料理目前推出3種湯底：椰香叻沙鍋/娘惹叻沙鍋/泰式叻沙鍋，搭配蔬菜盤、海鮮盤、肉品，兩人份優惠價699元(原價899元)，加購雙湯底只要加價160元很划算，也可單買湯底一盒249元(原價299元)。

防疫期間很多店家都暫停營業，饗·料理的老闆將店內好吃的南洋鍋物直接裝箱宅配，全台都吃的到。一推出就造成轟動，首波預購就超過1000箱！（下圖摘自店家粉絲團）。新開幕經常舉辦活動，8月份加碼優惠：預購前500組送三點蟹/龍蝦，真是無敵超值～

饗·料理雙人火鍋套餐內容

雙人火鍋套餐組內容有：道地南洋鍋底、新鮮菜盤、肉盤、海鮮拼盤。通通真空密封包裝乾淨衛生，收到可以馬上開吃，宅在家動動手指就能享受南洋鍋物的美味。

目前南洋湯底有三種口味：椰香叻沙鍋/娘惹叻沙鍋/泰式叻沙鍋，三種包裝都有標示成份及相關資訊，一鍋大約2～3人份，我們實際吃過發現湯底味道超濃郁，加水煮過再加料3-4個人也能吃飽。

湯底包都有附一包檸檬原汁，鍋底加水煮開後，再依照個人喜好添加檸檬汁，就是美味南洋鍋底。

饗·料理雙人火鍋口味

泰式叻沙鍋 雙人火鍋組

泰式叻沙鍋的湯底充滿檸檬香茅椰奶的滋味，還有加了各種南洋香料，整個味道很濃郁，屬於重口味，我覺得不必再加檸檬汁，原本的滋味就剛剛好。

菜盤份量不少，還沒有全部加入就已經滿滿一鍋。

肉盤可選澳洲牛肉或台灣豬肉，我們都選台灣豬肉。黑貓冷藏宅配到府，如果沒有當天吃建議肉盤跟海鮮先冰冷凍保鮮，要吃的前一天再放冷藏退冰。

台灣豬肉片品質不錯，而且一大盤肉量不少，下鍋涮煮後豬肉吸收湯汁酸甜滋味，口感又嫩又Q一點都不柴，超好吃的！

海鮮盤有中卷、白蝦、大蛤蜊，南洋鍋底加上海鮮，整個超完美味道超讚!泰式叻沙鍋香氣十足，不論是肉片還是海鮮，不必另外沾醬單吃就很好吃。

我們超愛這個泰式叻沙湯頭，搭配白飯好吃，後來我們煮麵加湯變成泰式海鮮酸辣麵，滋味也是一級棒！夏天吃很開胃，推薦大家一定要試試。我覺得饗·料理火鍋湯頭超讚，吃完宅配箱火鍋料，湯底可以留下來繼續煮麵或加料，一鍋可以吃兩餐相當超值。

椰香叻沙鍋 雙人火鍋組

椰香叻沙鍋的湯頭沒有泰式那麼酸，多了椰奶香氣味道比較甜，還有蝦醬的鮮甜滋味，大人小孩都喜歡。

加入海鮮菜盤後，一整鍋非常豐盛，光是菜盤跟海鮮料理就很好吃。

肉盤給的份量不少，大口吃肉很過癮。

豬肉片在椰香叻沙鍋中涮煮，吸收椰漿香氣與蝦醬鮮甜滋味，口感QQ嫩嫩的特別好吃。

椰漿與蝦醬融合的甘甜滋味，這一鍋我們家阿公阿嬤也很喜歡。現在不能出國，在家品嘗道地的新加坡椰香叻沙鍋也是很享受啊~

娘惹叻沙鍋 雙人火鍋組

這鍋娘惹叻沙湯底味道沒有泰式酸辣那麼強烈，但也是很濃郁，南洋香料之外還有咖哩香氣，也是好好喝。

我覺得他們家三種湯底加海鮮都好對位喔~再加上新鮮菜盤，光是這樣就好好吃。

濃郁的湯頭，每一口都讓人滿足!湯底可以再煮麵或是拌飯，味道都很讚。

一大盤肉片隨意下鍋，多了咖哩香氣也是好好吃~2人鍋吃得很滿足。

饗·料理雙人火鍋整體心得

這次我們吃到三款湯底都很讚，夏天天氣熱沒胃口，在家享用南洋道地風味火鍋不必花大錢!一套2人套餐699元，加價160可升級雙湯頭，也可單買湯底只要249元。寫文時看到他們粉絲團最近活動：預購加碼送三點蟹/龍蝦CP值更高!愛吃新馬泰南洋鍋物的朋友，趕快預約～

購買處：https://www.mbshopping.com.tw/products/2hotpot

饗·料理

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電話：048 336 113

營業時間：09:00-20:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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