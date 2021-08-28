巨無霸肉桂捲太浮誇！全台首家自製「南洋風生吐司」必吃，厚切三明治份量超夠

台中超好吃生吐司三明治.巨無霸肉桂捲！全台第一家自製麵包南洋風早午餐~胖子哈利就在台中，店內餐點很特別，胖子哈利生吐司完全是國際級生吐司，還有全台首創巨霸辛拉蒙肉桂捲、嗆辣叁峇生吐司、厚切生吐司三明治食材用料很頂級一吃就讓人驚艷！疫情期間還有提供公益愛心餐、特價餐點更加分。

胖子哈利地點交通

胖子哈利位在台灣大道靠近三民路口，就在第二市場入口正對面，地點很好找。鄰近柳川河濱公園、第二第五市場等觀光景點，到台中火車站附近想找好吃的南洋風早午餐或是超好吃的生吐司、巨無霸肉桂捲，這家胖子哈利千萬別錯過。

胖子哈利菜單

胖子哈利菜單有兩頁，主打自製麵包早午餐、三明治、漢堡、吐司、以及各種南洋風味小吃，價位55元~235元。經常舉辦優惠活動，常常有隱藏版菜色，點餐時可以詢問親切的店員。營業時間從早上8點半到下午3點半中間不休息，早餐到下午茶都能滿足。

飲料種類也不少，咖啡、南洋茶飲、北海道函館3.7生乳系列、氣泡飲通通有。內用外帶、也有跟外送平台配合外送，加LINE@有專屬優惠。<加LINE點餐： https://lin.ee/scCkt8W

胖子哈利環境

胖子哈利一樓是點餐櫃檯，二樓則是內用區。在一樓櫃台旁小白板上有看到愛心公益餐活動，可以捐贈愛心生吐司或餐包給有需要的人，施比受更有福。看了好感動，值得掌聲鼓勵。

通往二樓的走道有大片的植栽牆，非常漂亮好拍，也是IG熱門打卡點。來到這家南洋風格早午餐，第一印象就很好，完全是好吃又好拍的網美店啊~~

走道兩側擺放各種食材用料，都是相當高成本的頂級食材，像是北海道函館3.7生乳、Arla丹麥零乳糖牛奶、日清SK特高筋麵粉、熊本皇冠麵粉、LURPAK 丹麥冠軍奶油、英式唐寧紅茶…食材用料這麼優，難怪一吃就讓人驚艷連連。特別一提，還有公共意外險及產品責任險兩張保險證書，可以感受到老闆的用心。

二樓為開放空間，裝潢雅緻清新，前後有兩處沙發座位區，早午餐下午茶時段在這裡用餐會讓人很放鬆。

胖子哈利不只是早午餐餐廳，也可算是麵包坊。這裡有老闆自製生吐司、貝果、肉桂捲，口味獨特加上頂級食材用料，吃過都說讚!尤其是生吐司跟巨無霸肉桂捲，我們吃過就愛上。

我們第一次看到這麼大顆的肉桂捲，足足有6吋蛋糕那麼大！一整顆好吸睛～～

肉桂捲、生吐司有專用的包裝盒、以及硬殼提袋保護，南洋風格的設計很有質感。打開漂亮的南洋風紙盒，裡頭是一整顆巨霸辛拉蒙肉桂捲，收到禮物的人一定很開心，年節伴手禮送這個，經濟實惠又有面子，最近中秋節送禮就可以送這個!每天有限量，記得先預約喔~

胖子哈利推薦餐點

巨霸辛拉蒙肉桂捲

辛拉蒙是印尼話「肉桂」的意思，巨無霸等級肉桂捲只有這裡吃的到。胖子哈利生吐司選用日清SK高筋麵粉，肉桂捲用熊本皇冠麵粉也是很頂級!再加上LURPAK丹麥冠軍奶油、馬來西亞肉桂粉、生核桃、葡萄乾，一整顆豪華極了～

花朵般造型的巨霸辛拉蒙肉桂捲，比6吋蛋糕還要巨大，特地拿10元硬幣對比給大家看，這應該是全台首見巨無霸肉桂捲！

吃起來口感無敵軟嫩，綿綿QQ帶有韌性，跟印象中肉桂捲口感大不同！！甜甜的肉桂香氣加上核桃堅果香還有葡萄乾，整個肉桂捲非常清爽不油膩，越咬越香超好吃的!這麼大顆的巨無霸肉桂捲我一個人可以吃完一顆沒問題，完全不會膩口肉桂控推薦必點。

南洋風生吐司

胖子哈利生吐司選用日本日清 SK 特高筋粉、LURPAK 丹麥冠軍奶油、以及北海道函館3.7生乳製作，口感特別軟嫩好吃。每一條都重達650克以上，目前口味有8種都是老闆研發的獨特口味，比外面生吐司專賣店還要讚!而且買2條生吐司就有南洋風的專屬禮盒提袋，送禮自用兩相宜。

嗆辣叁峇生吐司

很多人以為胖子哈利只有賣早午餐，吃了他們的南洋風生吐司才知道非常厲害!這款生吐司是老闆的獨家秘方，全台只有這裡吃的到。

切面可以看到印尼叁峇辣椒醬與煙燻起司、墨西哥辣椒，保有生吐司軟綿Q彈的口感，嗆辣帶勁尤其是墨西哥辣椒嗆辣滋味有夠正點啦! 甜味生吐司就很好吃了，沒想到這款嗆辣生吐司更妙，沒吃過的朋友一定要試試。

黑糖桂圓麻糬生吐司

這款生吐司內餡用料更豪邁，日本沖繩黑糖、生核桃、黑糖麻糬、煙燻土窯龍眼乾，隨便咬都是滿滿用料相當有誠意。

用荔枝酒泡過的桂圓，吃得到香甜酒香，與黑糖麻糬QQ的口感有著多重美味，不同層次的甜交疊衝擊味蕾，軟綿Q彈越咬越香甜，超好吃啊～～

英式唐寧紅茶蜜桃生吐司

這一款選用英國唐寧紅茶茶葉、加上荔枝酒泡過的水蜜桃果乾，雅致茶香與水蜜桃果香融合一起，光是聞 味道就覺得很幸福。

選用高檔食材做出的生吐司，綿綿QQ口感真的一級棒，平時就愛生吐司的朋友，強烈推薦試試胖子哈利的生吐司，每種口味生吐司都有驚喜，一分錢一分貨，一條280元左右吃過就知道很值得。

塔香番茄雙色起司高湯流淚吐司

這款鹹味流淚吐司料好多，有醃製番茄、切達起司片、九層塔，我超愛醃製番茄鹹甜滋味與九層塔香氣，還有起司的鹹、生乳的奶香融合一起，搭配軟綿的口感每一口都好吃到要流淚啊～。

看看吐司切面的薄膜真是誘人，彈性超好壓下還會回彈呢。新鮮出爐當天吃與常溫第二天、第三天再吃口感又略有不同，我覺得越來越好吃耶~好神奇!連吐司皮都會變軟，保水度十足，而且完全不油超厲害！建議大家可以留一些第二天、第三天再吃，會有驚喜喔～

飲品

火山阿拉比卡拿鐵咖啡

印尼火山阿拉比卡咖啡豆加上燕麥奶/丹麥零乳糖牛奶，漸層的色澤看了就喜歡。味道香濃卻不會甜膩，喝起來很順口。

唐寧英倫生乳

胖子哈利的生乳系列都是北海道函館3.7生乳，加上英國唐寧紅茶，這杯生乳紅茶風味超讚，我個人很喜歡。

靜岡抹茶生乳

北海道函館3.7生乳加上靜岡抹茶，抹茶香氣十足還喝的到生乳奶香，比一般的抹茶牛奶還要好喝。

泰式國民奶茶

泰式奶茶味道比較甜，這一杯算是很道地的南洋風，很適合搭配炒泡麵一起吃。

早午餐

愛吃的豬排蛋吐司

胖子哈利的早午餐系列都是選用生吐司，這款是原味生吐司。厚切兩公分包夾超大塊的炸豬排、機能蛋，份量很紮實。炸豬排乾爽不會油膩，酸甜微辣的南洋風味吃起來很爽口。

光是吃無敵軟嫩的生吐司就值回票價，這樣一份厚片生吐司豬排蛋防疫期間特價只要55元CP值簡直爆表！推薦必點～

早午餐系列厚切生吐司三明治、都有附炸薯塊，一整套200出頭。

布朗尼辣雞三明治（附炸薯塊）

超厚的法芙娜可可生吐司足足有兩公分的厚度，中間包夾辣椒脆雞、起司、蘿蔓生菜、機能蛋、牛蕃茄，堆疊出來的三明治份量十足，簡直就是生吐司漢堡。

切開來看真的很豐盛，法芙娜可可生吐司還有加了生巧克力豆，回家加熱一下會有熔岩巧克力的口感。大家都知道法芙娜可可超好吃，這款生吐司濃濃的可可滋味好迷人，真的有像吃布朗尼。甜味生吐司與辣味脆雞、鹹香起司組合一起吃完全不突兀耶~甚至很好吃，真厲害！

早午餐系列附的炸薯塊炸功不錯，不會油膩，即使冷掉也好吃。

厚切里豬三明治（附炸薯塊）

超厚切的嗆辣叁峇生吐司目測超過兩公分，原本生吐司就很好吃，現在包夾厚厚的里肌豬排、起司片、生菜、機能蛋、牛番茄，我覺得生吐司三明治比早午餐餐廳的漢堡餐還要出色。

切開來看，半熟的機能蛋蛋汁流淌而下畫面好吸睛～紮實Q彈的里肌豬排與嗆辣叁峇生吐司互相加持，鹹香辣好過癮啊～我們超愛胖子哈利的獨創叁峇醬生吐司，這一款早午餐份量十足，連男生也能吃的飽。

煙燻鴨肉三明治（附炸薯塊）

這款也是招牌嗆辣叁峇生吐司，中間包夾滿滿的煙燻鴨胸肉，一樣有起司、蘿蔓生菜、機能蛋、牛番茄，整個堆疊起來很有厚度。

對切疊起來來張特寫，這畫面真是迷人！每一口都是滿滿的料，煙燻鴨肉好好吃喔~加上胖子哈利獨有的辣味生吐司，這一款我個人最喜歡。

南洋小吃點心

胖子哈利有多年的南洋料理經驗，這裡的東南亞小吃系列也很推薦。

印尼炒泡麵

這款炒泡麵是東南亞國民小吃，很多當地人都會當早餐。馬拉盞醬炒泡麵加上半熟機能蛋，蝦醬空心菜、最後再加上爆香的蒜酥增添風味，整個道地好吃。外面隨便泰式小吃一盤炒泡麵都要超過百元，這裡一份炒泡麵特價59元有夠超值！

特調叁峇雞腿塊

一盒12塊滿滿的炸雞塊通通是雞腿部位，外酥內多汁而且不會乾硬難咬，搭配鮮香甜辣的祕方特調叁峇醬超好吃的～～這盒雞腿塊拍完照馬上被搶食一空，推薦必點！

叁峇薯條

炸薯條一般都是沾番茄醬或胡椒鹽，沒想到搭配特調叁峇醬風味有夠讚，大加分！希望未來胖子哈利會推出單獨叁峇醬商品，好想買一罐回家，不論當沾醬還是拌飯拌麵都好吃。

隱藏版 皮蛋豬血糕披薩

老闆胖子哈利非常親切阿莎力，加他們LINE會員會不定期推出各種優惠，像這款皮蛋豬血糕披薩就是客製化的隱藏版餐點，這是別人點的我借來拍照，有需要的朋友可以加LINE或者電話詢問老闆喔。

胖子哈利整體心得

這家早午餐真的充滿驚喜，原本南洋風早午餐就已經很吸引人了，沒想到老闆自己手做麵包每一樣都很強，尤其生吐司跟巨無霸肉桂捲都超厲害讓人印象深刻!

因為選用高檔食材用料完全不手軟，加上老闆研發的獨特口味，吃過就知道跟印象中的生吐司很不一樣，放到第三天依然好吃真的很厲害~~厚片生吐司三明治更是好吃到不行，每一款都很讚!強烈推薦大家去試試，相信你一定會愛上這家全台第一家「自製麵包」南洋早午餐。

胖子哈利優惠

買巨霸辛拉蒙肉桂捲送咖啡：前500名買巨無霸肉桂捲(原價285元/特價250元)，在FB或google拍照打卡評論，免費送胖子哈利精選濾掛咖啡2包。(肉桂捲每天限量30個，記得先預約)

網美牆拍照打卡評論送驚喜小禮：購買任何餐點或肉桂捲或生吐司，只要跟網美牆拍照，在FB或google拍照打卡評論打卡，就送驚喜小禮物。

預購滿額送皮蛋豬血糕披薩：預購外帶餐或肉桂捲或生吐司，單筆預購金額滿1500元加碼送隱藏版皮蛋豬血糕披薩一整份！

Punz Harry 胖子哈利

粉絲團：胖子哈利FB

地址：台中市中區台灣大道一段376號（地圖）

電話：04-2221-6382

營業時間：08：30-15：30（週一公休）

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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