最友善觀星景點！ 到南投暗空公園賞星空之美，還有精心開發流星香水

【旅奇傳媒/記者-王政】

每年7／20～8／20左右登場的「英仙座流星雨」，是年度三大流星雨之一，民眾欲觀賞這場精彩可期的流星雨，可選擇低光害、空中無遮蔽物的地點，如南投合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪等，皆是海拔高、視野遼闊、低光害汙染的絕佳觀星旅遊景點。其中位於南投縣合歡山的國際暗空公園，更可以說是全台最友善的高海拔觀星景點。

南投星空季打造最萌星空 Kuroro酷樂樂跨界合作

南投連年舉辦「南投星空季」推廣觀星旅遊，更感謝交通部觀光局持續補助暗空公園工程及星空季活動，支持南投觀光發展，國家發展委員會亦用地方創生經費挹注觀星廳舍改善，提升觀星品質。

圖：南投縣政府／提供 ▲南投擁有優美的風光，加上縣政府與業者的用心推廣，使當地成為最佳旅遊勝地。

今年度觀星活動遍地開花，除了主活動區合歡山國際暗空公園舉辦豐富活動外，溪頭、仁愛鄉親愛村等縣內各地，亦有多元的系列活動邀請民眾共襄盛舉，一起欣賞這片難能可貴的壯麗星空。今年更延續與宇宙喵Kuroro酷樂樂的跨界合作共同打造「最萌星空」，不僅可看到Kuroro玩偶活躍造勢的身影，民眾更可向參與2021南投星空季的旅宿業者索取Kuroro X 南投星空季的精美明信片。

此外，南投縣政府也精心開發的合歡山暗空公園香水─「Meteor流星香水」，以南投湛藍深宵的清亮，與森林的清新綠意為基調，堆疊出豐富多元的東方木質香調，為合歡山暗空公園的星夜增添幾分浪漫神秘感。

星空活動接二連三 好康享不完

不僅南投縣政府全力支持，當地民宿觀光業者持續投入推廣觀星風潮，積極推廣「星光民宿」，規劃星空導覽培訓計劃，要帶給民眾最優質的觀星旅遊體驗，還有業者打造觀星巴士，讓民眾登山觀星不費力。

圖：南投縣政府／提供 ▲登高望遠觀賞完落日餘暉，接者欣賞燦爛星光。

今年更大方贊助星空季IG攝影比賽，提供萬元住宿券等多項好禮，鼓勵大家為 這片星空留下最美的紀錄，比賽時間從8／17起，為期兩個月。無法在星空下共慶七夕的民眾，也可上網參與「星空愛情俳句」FB社群創作活動，用愛與創意點亮七夕的浪漫氛圍，2021南投星空季紀念禮包等你拿！

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