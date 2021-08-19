台中好吃肉包！「阿宗手工包子」飽滿內餡好誘人，買十送一、還提供宅配

說到包子，我們家的強生可說是愛包成痴，也愛饅頭或是各式各樣口味的包子～最近吃到的▸阿宗手工包子◂位於豐原，更讓我們開了眼界和味蕾，用老麵發酵的古早味製作方式，讓包子的皮柔軟也帶勁，原來包子可以做到這樣呀～

阿宗手工包子位於豐原，開車來Google很容易找到他們。

因為疫情升溫，所以目前阿宗手工包子不僅有滿2000元宅配的服務，目前還有買十送一的活動唷！我們來的時候很多人前來外帶，一次就10顆以上的拿走。

為了因應疫情，也有QR Code實名制，酒精消毒手也都是標準程序。

走近一看，工作人員也都有戴口罩。內餡都是自己做的，阿宗手工包子其中一個主打就是豬肉吃起來沒有肥肉的口感，除了使用台灣本土新鮮溫體豬肉之外，同時也直接把肥肉繳成泥，這樣不僅口感上保有豐富juicy的部份，也不會吃到肥肉，真是太貼心了。

這款像葉子造型的就是竹筍肉包，好像海邊會看到的貝類。

蒸好的饅頭和包子放在旁邊鐵架上散熱ing。

剛好來的時候遇到蒸好的包子出爐中，蒸汽瞬間充滿整個騎樓，然後可以聞到很香很香的包子味。

那些一摺一摺的手工痕跡，還有膨起來的包子體，實在太療癒了。

阿宗手工包子菜單如下，名片下方都還有貼心的提醒如何用電鍋和微波爐加熱，都很方便啦！

外帶回到家後立馬來開箱拍照一下，阿宗手工包子的肉包和饅頭個頭都好大好飽滿呀～

拿一個50元硬幣放在旁邊當作比例尺，就知道肉包大小沒有在跟你客氣的啦！

蛋黃鮮肉包 25元、香菇鮮肉包 25元、竹筍鮮肉包 25元

來來來～三款肉包的斷面秀先來一張，是有沒有中？有沒有你說說看呀！想咬一口對不對。

蛋黃鮮肉包吃起來不油膩，整體吃起來很香，皮有彈性，即使擺冷了也很不錯吃，而且店家的豬肉內餡都是自己做的，使用台灣本土新鮮溫體豬肉之外，也把肥肉都絞成泥融合在瘦肉餡裡，所以像小吠一樣怕吃肥肉的人比較不用怕吃到整塊肥肉。

香菇鮮肉包的香菇好香啊~吃下去稍微還有juicy的滑嫩感，有肉就要搭配香菇，因為他們是好朋友，阿宗的肉包即使吃了一整顆都很剛好，都不會覺得有油膩感～

沒吃過竹筍那麼大塊又份量多的，熱熱的吃真的好好吃~ 鮮肉香氣非常足夠，又不會太鹹，竹筍很脆口又新鮮，另外也吃的到一點青蔥的味道。

其實包子真的不用吃到很濕潤的口感，這樣底下才不會吸了太多肉汁變軟影響外皮口感。你又不是在吃湯包，阿宗的包子濕潤度恰到好處～

雙倍起司捲 20元

起司捲真的很大一丸，強生說他有拿給同事分享，他同事吃完飽到天靈蓋。

起司很漂亮的鋪在每一層裡面，功夫啊～

芋泥捲 25元

芋頭內餡也是飽滿到快滿出來了～切的恰到好處的芋頭籤，吃的到最爽快啊！

來個斷面秀以免你說看的到吃不到（沒錯你還是吃不到XDDDDD），重點是芋泥不會太甜，口感綿密吃起來像是芋籤的感覺，搭配口感鬆軟的外皮真的是絕佳組合！

這個外面有芝麻的就是芝麻包 20元

芝麻內餡好香也蠻多的，咬下的每一口都保證吃的到芝麻，甜甜的滋味真的好適合當午後甜點。

素菜包 20元

這個素菜包的內餡也是滿滿的，有菇、豆薯、紅蘿蔔、高麗菜，調味的很清爽。平常沒有吃素習慣，但這個素包子實在很可以。

這幾天早上就用電鍋蒸包子當早餐，由於老闆說他們的包子沒有在加香料色素防腐劑的，有強調買回家沒立刻吃完的話冷藏可以放三天、冷凍一個禮拜就要吃掉唷！我們冷凍過後照著店家提醒的方式加熱後其實不太影響口感，還是很好吃捏。

自己做早餐的話也可以像這樣煎蛋夾在起司捲裡面，營養更加分啦！只是份量超大，早上直接飽到中午。

感謝有阿宗手工包子的出現，下次想吃好吃肉包就知道要去哪裡買了。對了，偷偷說我們有問老闆為何什麼都漲價的年代，包子還做那麼大一個？他說附近有很多學生（豐原高商），學生要吃飽也喜歡CP高的。老闆真的很照顧還在長大的學生們啦！對了他們在潭子也有門市，不過包子都是在豐原總店製作就是了，想吃的捧油們可以就近購買唷，以上食記就提供給大家參考囉～

阿宗手工包子

地址：台中市豐原區中山路315號

電話：04-2527 6629

營業時間：週一到週五 06:00-19:00；週六 06:00-18:00

FB：https://www.facebook.com/stuffed.bun

阿宗手工包子 (潭子分店)

地址：台中市潭子區頭張路一段101號

電話：04-2534 9590

營業時間：週一到週五 06:00-15:30；週六-週日06:00-11:30

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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