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漫遊小鎮3.0「南投竹山」／賞遊杉林溪自然美景 深度體驗竹藝文化

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

竹山鎮，開拓歷史悠久、享有「前山第一城」美稱，邀請大家走入山林享受自然美景的竹山天梯與瑞龍瀑布，或是悠遊巷弄探尋山城小鎮的懷古風情，以及體驗多元的觀光工廠。嘗嘗道地的捲仔粿、蕃薯、竹筍包與甕缸雞（桶仔雞）等特色美食，再啜口享譽海內外的好茶來犒賞自己，走一趟竹山深度旅行，保證讓您不負此行。-----------------南投縣政府觀光處處長／陳志賢

【自行車道介紹】

下坪自行車道

由竹山國小出發，沿途會經過下坪老荔枝樹、下坪小吊橋、台大熱帶植物園、九十九崁等景點。下坪自行車道的路徑平坦，田園風光盡收眼底，還可以欣賞水鳥休憩和覓食的模樣，以及豐富水岸景觀與溼地生態。

地址：南投縣竹山鎮

【景點推薦】

杉林溪

杉林溪原始森林資源豐富，包括青龍瀑布、松瀧岩瀑布、天地眼、千年紅檜、燕庵、紅樓等賞遊景點，有得天獨厚的自然景致，是體驗自然生態的好去處。

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

【體驗推薦】

竹山文化園區

南投竹山是台灣最早引進竹子栽種的地區，竹藝產業亦十分發達。竹山文化園區規劃有竹博物館、地方文化館、地方產業館、賦竹廣場、大地竹境等場域，不僅介紹竹子相關的歷史文化，還可預約竹編DIY的特色體驗活動。

地址：南投縣竹山鎮建國路742號電話：（049）266-0192

【伴手禮推薦】

冬筍餅

竹山著名的日香食品行，選用在地特產冬筍融入麵粉中，再添加獨家傳承配方調味，經過油炸之後，製作成香脆可口的冬筍餅，越吃越唰嘴。曾在60年代零食選擇較少的時期，陪伴許多小朋友度過美好的童年時光。

地址：南投縣竹山鎮集山路三段207-6號電話：（049）264-2540

【交通】

開車：行駛國道3號→南雲交流道→台3線→竹山鎮。

搭車：1、搭乘火車於台中站下車→台中客運、員林客運（往竹山）→竹山鎮。2、搭乘台灣好行「溪頭線」。

【自行車租借資訊】

竹山遊客中心地址：南投縣竹山鎮集山路三段1220號電話：（049）265-7668

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196470

竹山 瀑布 觀光工廠

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