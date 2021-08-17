眷村白滷20元起吃得到！台中「橄欖屋白滷」家傳秘方滷味一吃成主顧

台中超好吃白滷滷味推薦！喜愛眷村口味滷味的朋友，這一家橄欖屋白滷滷味非常有特色，三代家傳秘方不加醬油以中藥材和粗鹽滷製，顏色較淺但是相當入味好吃，吃完不會口渴跟傳統滷味大不同。食材新鮮乾淨衛生真空包裝冷凍可保鮮一個月，20元起非常平價，服務非常親切充滿人情味，Google評論4.4星我們吃過就愛上。

橄欖屋白滷滷味在哪裡？

橄欖屋白滷位在台中北區梅川西路靠近健行路口，大大的白滷兩個字遠遠就能看到，路邊好停車交通很方便。沒有內用僅供外帶。

橄欖屋白滷滷味環境

橄欖屋白滷環境店面不大，白滷滷味在台中很少見，店家在門口有貼了很多圖片及文字介紹，讓沒吃過的人可以了解跟傳統醬油滷味的差別。一般傳統滷味大多會陳列在攤位上，客人點了再切，橄欖屋白滷則是切好真空包裝，冰在冰箱中保鮮等客人外帶，門口有提供圖片給客人參考。

白滷滷味是不加醬油，食材新鮮為首要條件，用多種中藥材和粗鹽滷製而成。吃的到食材本身風味以及中藥香氣，非常有特色。這裡的白滷食材不只新鮮而且很乾淨，滷味不能通通丟進大鍋一起滷，必須每一種分開滷製才能確保最佳美味，客人拿到手的白滷至少超過24小時的製作工序，相當費時費工，所以白滷在市面上很少見到。

橄欖屋白滷菜單價目表

橄欖屋家傳秘方眷村白滷品項很多，價位20元起相當平實。除了滷味之外還有白涼麵、麻辣鴨血，另外手工醬也是很熱門。

橄欖屋白滷菜單口味非常多價位不貴，每種都帶也不會傷荷包。一次外帶一大包，回家冰冷凍可以保鮮一個月，要吃的時候提前一天放冷藏解凍即可。他們家白滷都是手工製作每天數量有限賣完為止，沒有提供預約點餐，建議去之前先打電話詢問現場是否有貨以免撲空。

橄欖屋白滷包裝

我很喜歡他們的滷味真空包裝，整個乾淨衛生方便保存保鮮。而且小包裝攜帶方便，不需加熱直接撕開裝盤冰涼吃就是白滷最佳美味，吃的到香氣、彈性與Q度。加熱吃口感及香氣反而打折，不想吃冰的放常溫吃也OK。

買滷味同時會附上蔥花、香油、敢吃辣的也會附上辣油包。特別提一下，他們家的辣油是自己炒的，味道香辣但不會麻，裡頭還有脆脆的蔥酥增添口感，敢吃辣的朋友很推薦試試這一包。

橄欖屋白滷推薦口味

眷村白涼麵 (可素食) 60元

涼麵醬汁可選原味/蒜味/芥末/辣味，這份我選辣味。

眷村白涼麵份量不少，不是黃麵而是白麵條，吃起來有點Q不會軟爛，還有蛋皮、紅蘿蔔、小黃瓜增添口感。最特別的是芝麻醬香濃好吃，與店家自己炒的家傳秘製辣椒融合一起，香甜又帶有椒麻辣味好好吃~

眷村白滷滷味跟一般的醬油滷味很不一樣，看起來顏色淡卻很入味，不用特別沾醬，撒點蔥花淋上香油就很好吃。再來瓶啤酒一邊吃一邊追劇好享受啊～（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小腸30元

豬小腸清洗得很乾淨，白滷不必加熱，吃冷的才好吃，口感嫩中帶Q味道鹹香好吃，不死鹹很清爽。尤其是小腸內部有白白的部份，是豬小腸本身天然脂肪，冷時會凝固成白色固體，吃時口中的溫度足以融化並產生香氣，比麵攤的小菜好吃太多了!

豆干20元、百頁20元、豆包30元

這3種都是比較吸滷汁的豆類製品，一般的醬油滷味比較容易過鹹，橄欖屋白滷承襲家傳秘方做法，用粗鹽一次滷透，吃起來清爽不油膩，夏天吃很開胃。

一包滷味20~30元，隨意拆開組合成滷味拼盤，正餐宵夜都很適合。

雞胗30元

以前對雞胗的印象都是比較硬脆難咬，橄欖屋白滷口感特別軟嫩有Q度而且味道香，一吃就有驚喜！而且不死鹹吃的到食材的甜味，我好喜歡這個白滷雞胗，推薦必點！

豬頭肉30元、豬耳朵30元

麵攤常見的滷味小菜在這裡都找得到，白滷的滷製方式吃起來更能吃到食材原味，還吃的到中藥香氣，豬頭肉跟豬耳朵軟嫩q彈充滿膠質，吃起來清爽不油膩好正點啊。

除了一般常見到的小菜滷味之外，還有許多老闆娘的私房滷味。比剛剛的小菜類還要大份量，價位80~140元。通通都是切好真空包裝，打開裝盤就能上桌很方便。

很多人說吃滷味就是要吃眷村滷味才經典，橄欖屋白滷的風味更勝一籌，沒吃過的朋友一定要試試，Google評論4.4星我們吃過也很喜歡。

白滷牛肚130元

牛肚清洗的很乾淨，以前對傳統滷牛肚的印象比較有咬勁，他們家的白滷口感很嫩越咬越出汁，牙口不好的人也能吃得很輕鬆，鹹香回甘的滋味意外的好吃。

白滷當歸豬腳 140元

當歸豬腳是最新菜色，豬腳選用前蹄部位，脂肪少比較不會油膩，而且有先分切小塊，打開就能吃。白滷豬腳顏色稍微深一些，是來自當歸、熟地等中藥材而不是醬油。

白滷豬腳上頭還看的到枸杞，味道鹹鹹甜甜的，QQ的口感越吃越順口，這個豬腳我一個人可以吃掉一包。

醬牛肉 130元

醬牛肉顏色比較深，但他還是用白滷的方式，加了老味噌跟豆瓣滷製，吃起來味道更甜。

醬牛肉選用牛腱心部位，半筋半肉加上白滷方式，口感特別軟嫩，味道香甜好好吃。老闆說這個醬牛肉搭配紅酒很對味，我們今天搭配冰島啤酒也很讚喔~真的很享受！

麻辣米血糕 80元

麻辣米血糕需要加熱，才能吃到QQ的口感，加熱方式很簡單，煮好開水熄火，再將完全退冰的麻辣米血糕浸泡約5分鐘就可以裝盤了。這個米血糕口感QQ的，香麻辣很入味，非常好吃的一道下酒菜。

麻辣豆干丁80元

豆干丁可以加熱吃也可以冷滷品嘗，兩種風味都不錯。豆干孔洞充滿麻辣滷汁，越咬越香，辣度比較高大約中辣程度，後勁香麻很過癮，愛吃辣的朋友很推薦這一味。

頂級青花椒麻辣鍋湯頭 兩人份/160元

這款麻辣鍋湯頭也是老闆娘的私房招牌，家傳秘方炒過的辣椒醬之外，還有一包青花椒、以及魔鬼辣椒粉。

依照包裝上的說明加熱，煮好的麻辣鍋湯頭味道很香，辣度大約是中辣程度，喜歡辣味多一些可以再添加魔鬼辣椒粉。可惜我們去外帶時已經沒有麻辣鴨血，不然加到青花椒麻辣湯底一定更讚。

兩人份的麻辣鍋湯頭味道香濃，辣度溫和不傷胃，涮煮蔬菜、肉片都很好吃， 喜歡吃麻辣鍋的朋友，非常推薦試試這個湯底。

我們外帶那一大袋白滷，分好幾餐吃得很開心。，今天這一餐吃麻辣鍋配滷味也很正點，我們一家4口吃好飽。

麻辣牛肚 140元

跟前面的白滷牛肚一樣軟嫩，但是多了麻辣風味吃起來更過癮。我喜歡他們的麻辣風味香麻好吃，剛開始不覺得辣，溫和的辣度慢慢浮現，還會流汗去濕很舒服。

貴妃豬皮 80元

這道貴妃豬皮因製程繁瑣，製作一次需要2天半的時間，而且產量只有20多包非常有限，無法接受預約賣完就沒了，想吃要靠運氣，能買到都是幸運兒！

豬皮處理得很乾淨，看的出來相當費工，入口滿滿的膠質，軟嫩Q彈的口感，味道香又甘甜非常好吃，太讓人驚艷了！

單吃就很有味道，喜歡眷村道地風味的朋友，可以試試店家附的辣油再淋點白醋，又有不同滋味喔～

涼拌蓮藕片 80元

這道涼拌菜也是老闆娘的私房料理，只能冷藏保鮮，不能進冷凍喔。

口感爽脆的蓮藕片滋味酸酸甜甜的，再加上紅蘿蔔及西芹提味更加分，夏天吃很開胃。

橄欖屋白滷整體心得

橄欖屋白滷都是用新鮮食材加上粗鹽及中藥材依照家傳秘方滷製，軟嫩帶Q的口感吃起來清爽不死鹹，而且吃完不會口渴，真的跟傳統醬油滷味很不一樣。真空包裝乾淨衛生方便攜帶，冷凍保鮮一個月，要吃再解凍很方便，價位不貴20元起CP值很高。服務親切濃濃人情味這一點我最愛，Google評論4.4星我們吃過也喜歡，台中少有的白滷真的很獨特，沒吃過的朋友這一家很推薦試試。

橄欖屋白滷滷味

粉絲團：橄欖屋白滷FB

地址：台中市北區梅川西路三段170號（地圖）

電話：04-22087165

營業時間：13:00~21:00 售完提早打烊 週一二公休

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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