茶湯香醇又順口！ 「茶鄉」的茶香 止渴去暑氣&超推松柏青

時下手搖飲已經成為一種流行文化，手拿一杯、走路有風，人們早已忘卻喝飲料的初衷：「口渴」；隨著花俏的飲品逐漸佔據市場，人們也逐漸忘卻品茶最重要的美好：「茶香」。而從未忘卻茶香的飲料店「茶鄉」老闆跑遍《松柏嶺》、《杉林溪》等地，將真正的好茶帶進手搖飲的市場中，客人懂茶與否並不重要，在炎炎夏日飲下甘霖、露出幸福笑容，這就是茶鄉老闆的追求。

「茶鄉」位在台中中央公園附近，在店內眾多品項中，茶鄉老闆最引以為傲的就是「南投松柏青」，用產於南投松柏嶺的優質茶葉製成，不同於坊間手搖飲採用的茶種，松柏青順口不苦澀、有著空谷幽蘭般美好的回甘，用無糖享受茶品的純粹，是茶鄉老闆最推薦的品茶法。而「竹山甘蔗青」則採用台灣竹山的甘蔗，搭配松柏嶺的茶葉，將茶的甘甜與甘蔗的香甜無縫接軌，化為生津止渴的絕品飲料，清涼退火的滋味四季都適合飲用。

南投松柏青

竹山甘蔗青

古坑柳丁綠和芭樂多多都選用自台灣的水果，用對土地的驕傲與自豪塑造這兩杯美好。柳丁綠搭配味道較重的綠茶，柳丁的清爽中和茶品微微的苦澀，絕妙的搭配堪稱一絕。芭樂多多則選用屏東芭樂，和養樂多的完美調和造就一杯酸甜涮嘴的飲料，愛好水果類飲品的人可別錯過了。人氣品項綠豆雪泥則是「嚼感系」的綠豆沙，將綠豆顆粒放入飲品中，邊吃邊喝飽足感十足。

古坑柳丁綠

「茶鄉」的飲品並非使用一般的果糖，而是「適才適所」地親自熬製紅、白糖，分別對應不同的品項，將甜味與茶味做完美結合，不愛喝無糖茶飲的顧客也能享受「茶鄉」的茶香。

綠豆雪泥

或許譁眾取寵地將品名取的冗長、將茶飲添加五顏六色的配料能增加知名度、能更快讓人們知曉，但這不符合「茶鄉」的哲學、不符合老闆開設這間店的初衷。用最好的茶葉、用最好的水果，回歸到最初的感動：在三伏天口乾舌燥之時飲下一汪清泉泡成的茶，止渴的同時，也將暑氣盡去。這裡是「茶鄉」，是茶飲的故鄉，也是所有乾渴人們的綠洲。

店家外觀

現在來「茶鄉」外帶自取享有 買五送一 的優惠，來到中央公園附近別忘了到「茶鄉」體會屬於台灣山嶺的純正茶香！

茶鄉|飲品外帶自取「買五送一」

店家地址：台中市西屯區中清路二段1418號

店家電話：04 2425 1918

營業時間：9:00-19:00(週四公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3i5BXyY





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