楊太太們預備！柔道天菜楊勇緯的故鄉「台中后里」景點玩法報你知

被封為「柔道天菜」的楊勇緯，在東京奧運柔道男子60公斤級奪得銀牌，也是台灣首位獲得奧運柔道獎牌的運動選手，立即被無數台日的「楊太太們」圈粉，他出生於屏東，是俊朗的排灣族人，自小學就搬遷到台中后里，頓時楊勇緯成為台中之光，后里也成為「楊太太們」必追的景點！

勇緯IG上，在麗寶樂園OUTLET MALL二期的義式鐘樓前打卡，也在后里圳磚橋/舊山線八號隧道口留下充滿藝術感的背影照，其風采讓「楊太太們」傾倒！

在後疫情時代想要到空曠的大自然舒心解悶，后里就是最好的選擇之一；圖片／欣傳媒資料

后里是個好山好水、不無聊的地方，大家最耳熟能詳的遊樂園「麗寶樂園」，就在后里，不管是在百花齊放的「后里花田綠廊」打卡，或騎乘單車奔馳在「后豐鐵馬道」上，或在秋冬時來到泰安落羽松秘境「羽粼落羽松」拍網美照，後疫情時代想要到空曠的大自然舒心解悶，后里就是最好的選擇之一。

后里為「水果之鄉」，盛產紅龍果、巨峰葡萄、高接梨等農業特產，也有「花卉之鄉」的美譽，是百合花、劍蘭、火鶴、文心蘭等花卉的重要產地，同時也是台灣製造西洋樂器的產業聚集地，全台首座薩克斯風觀光工廠–張連昌薩克斯風博物館，即位在后里，這樣風景秀美、地靈人傑之處，難怪會造就楊勇緯這樣的青年才俊。

麗寶樂園OUTLET MALL二期，以米蘭「科莫湖」為靈感，讓人在台灣，卻好像在義大利；圖片／欣傳媒資料

米蘭避暑勝地「科莫湖」去不了，來麗寶樂園吧！

全新改造、台灣最大佔地、結合水陸雙樂園的麗寶樂園，OUTLET MALL二期2020年全新開幕，園區以義大利「科莫湖」為靈感，還有獨家的星巴克鐘樓、小運河、噴水池，讓你人在台灣，卻好像在義大利！

來麗寶樂園可以一次購買天空之夢摩天輪搭乘券+落羽松秘境門票；圖片／欣傳媒資料

麗寶樂園主打「零接觸入園」，首推線上預約入園，落實人數控管，並加強宣導遊客保持安全社交距離，園區服務數位化，線上購票及自動售票機，可使用電子QRCOED快速入園，引進國家級認證智慧安全防疫門，體溫量測、全身消毒一次搞定。

麗寶樂園12月限定版的「落羽松秘境」，綿延1.2公里的橘紅大道超浪漫，也是「楊太太們」必追的網美照。

后里花田綠廊一望無際的花田，美不勝收；圖片／欣傳媒資料

位於后里環保公園的后里花田綠廊，是網美不可錯過的景點，一年四季種植不同品種的花海，座落5座景觀土丘，2公頃的花海區、3公頃的大草原區、廣達3,300平方公尺的人工生態池，及賞花碎石步道等，隨著山丘起伏的地形，一望無際的花田，美不勝收，地平線上錯落著挺立的大樹，對取景來說更添魅力。

「后里泰安‧羽粼落羽松」每年均陳設不同拍攝主題，是攝影師、網美必訪之地；圖片／欣傳媒資料

限定秋冬的「后里泰安‧羽粼落羽松」，是熱愛落羽松美態的攝影師、網美必訪之地，每年均陳設不同拍攝主題，例如2020年以復古為主題，懷舊候車亭、骨董車等，讓這裡成了絕佳的戶外攝影棚，這裡置於水田中的落羽松，還有岩石、枯木等造景搭襯，在水光粼粼中，更顯靈氣曼妙。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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