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宅家遊台中！ 一口氣玩遍12間特色觀光工廠 超值體驗全在「百寶體驗箱」

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「宅家遊台中─百寶體驗箱」集結12間特色觀光工廠、創意生活與地方文化館所共同推出的超值體驗組合。 　圖：台中市產業故事館發展協會／提供
▲「宅家遊台中─百寶體驗箱」集結12間特色觀光工廠、創意生活與地方文化館所共同推出的超值體驗組合。 　圖：台中市產業故事館發展協會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】

雖然疫情逐步控制，但為了落實防疫措施，許多學校、安親班仍實施停課，加上疫情期間無法盡情在戶外活動，都讓精力旺盛小孩無處施放，爸媽除了要滿足孩子的需求、幫孩子在家上課，還得兼顧自己的工作，紛紛反應：「好崩潰！」。

台中產業故事館發展協會體貼爸媽的煩惱，攜手會員們聯合推出「宅家遊台中─百寶體驗箱」超值體驗組合，一箱在手，可以玩到12家不同產業的特色體驗，業者更推出了「臉書線上直播教學」，買了也不用擔心不會做！

小孩乖乖救星 廠商讓利更划算

台中市產業故事館發展協會理事長吳德利表示，因應疫情，協會在很短的時間內便集結12間特色觀光工廠、創意生活與地方文化館，共同推出超值體驗組合。組合裡的商品皆是各館舍熱門體驗，內容豐富多元從小朋友到大人都可以一起動手做，如寶熊漁樂碼頭推出迷你版「彩繪釣魚組DIY」，完成後即可在開始「釣魚」；華剛茶葉推出「茶包體驗教學」，教您如何泡好茶；張連昌薩克斯風博物館推出「復古留聲機音樂盒DIY」，完成後即可聆聽優美的音樂，其他業者如安妮公主花園推出「立體愛心許願卡DIY」、珈神咖啡教育館推出「手沖精品咖啡體驗」、鞋寶觀光工廠推出「蝶古巴特造型吊飾DIY」、Sylvia創意小學堂推出「小恐龍立體拼圖DIY」、台灣氣球博物館「企鵝好朋友＆彩繪小魚包 氣球DIY」、木匠兄妹木工房推出「檜樂體驗安心筷DIY」」、豐原漆藝館推出「貼葉拓印蒔繪杯墊DIY」、紙箱王創意園區推出「屋型音樂鈴DIY」、台灣印刷探索館推出「手工書DIY」，爸媽趁著假日期間，帶著小朋友一起完成，真的是讓「小孩乖乖」的救星！

▲推出「臉書線上直播教學」，讓民眾買了「宅家遊台中─百寶體驗箱」也不用擔心不會做。 　圖：台中市產業故事館發展協會／提供
▲推出「臉書線上直播教學」，讓民眾買了「宅家遊台中─百寶體驗箱」也不用擔心不會做。 　圖：台中市產業故事館發展協會／提供

▲跟著影片教學動手做，一起進入職人工作體驗。 　圖：台中市產業故事館發展協會／提供
▲跟著影片教學動手做，一起進入職人工作體驗。 　圖：台中市產業故事館發展協會／提供

體恤爸媽辛勞，「宅家遊台中─百寶體驗箱」組合總價值1,870元，抗疫期間下殺69折只要1,300元再免運送到家！12家業者也加碼回饋總價值達「1,200元的抵用券」，待疫情趨緩後，爸媽可以帶著各業者的抵用券至各場館兌換優惠，真的很划算。好康優惠數量有限，售完為止。

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