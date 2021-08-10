香蕉泥＋醇厚茶湯＝天然手搖！「萊唄」台中特色茶飲消暑氣

炙熱的夏日裡總想來一杯沁涼的飲品，以一解令人煩躁的暑氣，而台灣特色手搖飲推陳出新，若不是有自己的特色真的很難在市場佔有一席之地，除了好喝之外還必需兼顧健康，而「萊唄0129」擁有自己的香蕉園，並以純天然製作的香蕉泥調配出一杯杯的特色飲品！

2021-08-10 10:56