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香蕉泥＋醇厚茶湯＝天然手搖！「萊唄」台中特色茶飲消暑氣
鄰近台中捷運南屯站的「萊唄0129」，從捷運站步行過來大約只需五分鐘的路程，擁有童趣風格的外觀在車水馬龍的大墩路上十分顯眼，「萊唄0129」源自於老闆夫婦對子女豐沛的愛，擔心一般販售的飲品可能添加許多化學加工物，因而以自家開心農場裡的無農藥香蕉為基底，搭配精心挑選的醇厚茶湯，以天然為主打、不使用化學添加物，進而調配出各式「天然蕉傲系列」特色飲品。
「萊唄0129」的茶飲名字也十分具有童趣，像是店家主打的「天然蕉傲系列」是以香蕉切片加上天然蜂蜜下去熬煮而成，再搭配各式茶湯即能成就一杯香蕉茶飲，老闆說點閱率最高的為「解決蕉綠」、「飛天蕉龍」，解決蕉綠以香氣十足的茉香綠茶搭配自己熬煮的香蕉泥，茶香與香蕉甜味完美的融合為一體，香氣淡雅宜人、舌尖微微回甘，還可以喝到香甜的香蕉果粒；飛天蕉龍則是以淺焙烏龍茶搭配香蕉泥，茶湯甘甜、香氣內斂，又帶點甜而不膩的香蕉氣息。
蕉傲系列的另外兩款「萊唄蕉紅」是以精選的錫蘭紅茶，而「考上青蕉」則是選用較為醇厚的四季青為搭配，喝膩了一般的純茶系列的話，不妨試試看帶有天然香蕉氣息的「萊唄0129」！現在除了來店純茶系列「買一送一」外，兩公里內滿200元可免費外送，且還有全品項「買五送一」的優惠(依價低者折扣)，除了透過電話也可以加入店家的LINE好友訂餐，趕緊手刀訂起來吧！
萊唄0129︱來店自取純茶買一送一/外送全品項買五送一/兩公里內滿200元免費外送
店家地址：台中市南屯區大墩路171號之3號
連絡電話：0902 370887
營業時間：10:00-21:00
LINE好友：https://bit.ly/2Uy5YhN
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