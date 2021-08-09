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中部新亮點！ 鹿港「和興青創基地」 體驗文青小旅行

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲和興青創基地路口意象。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲和興青創基地路口意象。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情降級，民眾也迫不及待想走出大門到戶外透透氣，只要持續配合中央流行疫情指揮中心二級防疫措施，民眾就可以安心地趴趴走。有深厚人文底蘊的彰化縣又有新景點，甫在今年開幕營運的「和興青創基地」，是中部全新的文創新景點，很適合全家大小一同前往，感受彰化的青創活力。

舊宿舍群 華麗變身文青新亮點

彰化即將邁入建縣300年的歷史進程，彰化縣政府運用公有舊宿舍群重新變身成為青創據點，在充滿傳統氛圍的鹿港打造一處全新玩遊景點-「和興青創基地」，與丁家古厝、鹿港民俗文物館、龍山寺、福興穀倉、鹿港文武廟等景點，串聯成一條新的帶狀旅遊路線，加上鹿港本身具備豐富的文化軟實力，聯結周邊豐富的文化資源，融合彰化子弟的創意設計發展文創經濟，形成傳承歷史的文化廊道。

▲和興青創基地為舊宿舍改建。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲和興青創基地為舊宿舍改建。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

「和興青創基地」位於彰化縣鹿港鎮中山路和興派出所後方，共有8棟建物，其中2棟為2層樓，佔地約1,377 平方公尺，合計10個空間，基地還留存著日治時期的木造建築與一對洗石子門柱，也有扣合傳統意象的公共藝術品。站在二樓天橋上更可清楚欣賞到古色古香的甕牆之美，這裡是伴隨許多鹿港民眾成長的重要生活記憶，穿過基地裡的行人徒步區，彷彿走進時光隧道，回到美好的童年片刻。

▲和興青創基地充滿古色古香之美。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲和興青創基地充滿古色古香之美。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

青年創意店鋪 呈現傳統與現代的創意美學

彰化縣政府在舊宿舍群「和興青創基地」輔導了9家青年成立創意店鋪，呈現融合傳統與現代文化的多元樣貌，有社區設計、友善農創、藝術美學、特色選品、環保布料再生、皮革手製品，手作甜品等，展現出彰化年輕人的創意與活力。

▲青創基地與糕粿印象形成美麗的夜景。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲青創基地與糕粿印象形成美麗的夜景。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

此外，基地還設有一座「鹿港鹽業文化館」，介紹鹿港過往的鹽業發展史，更有曬鹽工具展示、挑鹽體驗等互動展示區，讓民眾悠遊於青年創意中，也能了解鹿港鹽業鮮為人知的輝煌歲月。基地更不定期舉辦文化工作坊及市集活動，將匯集更多的青創力量，藉以帶動文創群聚效應並活絡經濟，也讓青創能量也回饋地方，共創繁榮。想有一趟兼具知性與感性的豐富文青小旅行，就來彰化的「和興青創基地」吧。

▲朝陽青創-鹽業文化館。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲朝陽青創-鹽業文化館。 　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

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