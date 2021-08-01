全台首創「叢林鞦韆、空中搖籃」！彰化最新景點隱身雲端上 夕陽夜景一把抓
在全台警戒降級及奧運佳績好消息加持下，民眾終於得以稍微擺脫疫情陰霾，期待有望漸漸恢復日常生活。而在精心籌備下，彰化悄然新增了一處最狂景觀園區，不僅有台灣首個能懸空於高達220米的「叢林高空鞦韆」，還有漂浮空中的咖啡座位，加上無敵美景及一系列特色造景，勢必讓遊客能盡情放鬆抒壓，即日起試營運。
彰化最新網美系景點「雲河星空景觀餐廳」隱身員林山腳路，前身為夜光高鐵景觀餐廳，疫情期間改名後整修再出發。老闆斥資打造多款獨有設施，其中最受關注的莫過於全台首創「叢林高空鞦韆」，飄蕩在空中時腎上腺素瞬間狂飆，眼前有大片平原景觀相伴，隨拍隨美。
園區另一款創意鞦韆神似「空中搖籃」，能夠更加安心倚靠在座位，享受飛翔於雲端的刺激。現場也開放租借韓服、婚紗、裙子等特色服飾，尤其當坐在鞦韆上，長裙擺的飄逸感更讓畫面仙氣升級。而「叢林高空漂浮咖啡雅座」亦是園區一大重頭戲，懸空喝咖啡體驗挑戰獨特的用餐旅遊回憶。
除了上述三款需要額外收費、配合工作人員指示拍照，購票入園後全區都能自由免費玩到飽。像是免飛峇里島也能拍一波經典大鳥巢、紫藤花隧道光廊、天堂階梯進階版的「天國粉紅鋼琴」皆能徹底更新美照庫。
而最不能錯過的打卡點為「星空教堂玻璃景觀橋」，到達盡頭可將西部風景盡收眼簾，傍晚時的夕陽亦迷人陶醉，入夜後的璀璨燈火更突顯了百萬夜景的美度，還能將高鐵彎道景致一覽無遺，遠拍教堂本身也是浪漫破表的場景。
攝影好手阿瑋貼心提醒，前往時要多注意路牌及以大條路為主，並避開導航引導至如逆向上山的極小道路。而園區也開放攜帶寵物入園，未來有望成為大小朋友、情侶們的出遊聖地清單之一，疫後放電超療癒。
雲河星空景觀餐廳
地址：彰化縣員林鎮山腳路一段坡姜巷465號營業時間：14:00-22:00（週二公休）門票：每人200元（可折抵100元）；空中鞦韆、叢林高空漂浮咖啡雅座額外收費
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