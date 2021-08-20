爬山不怕曬！台中太平「暗影山步道」　幾乎走在林道中

暗影山位於台中市太平區頭汴里、東汴里交界處，鄰近新社區界峰頂海拔997公尺是台灣所有山嶽海拔一千公尺以下且有三等以上三角點的最高峰為編號44小百岳之一

新冠肺炎三級警戒 ， 人人有如驚弓之鳥為了安全起見， 所有的戶外活動全都暫停不能出門爬山的日子， 只能晚上在住家附近人少的重劃區騎騎小摺動動筋骨在經過了2個月後，迎來了好消息~微解封許久未上山 ， 我和璇安排了平易近人的小百岳， 先來熱身一下

我們設定導航位置為， 1403號保安林地(24.13938,120.82124)在距離登山口約400公尺處有處小空地可以停車接著沿著狹小的產業道路前進

登山口位在三岔路口並不適合停車， 也很難迴轉除非運氣好一點， 停在登山口旁唯一的位置上

距離上一次來，已過了兩年半相較那時只在不起眼的登山口看到進入1403號保安林地的牌子

這回則多了，暗影山北稜線入口的木牌雖然~看起來還是有點克難， 仍然要感謝山友的提供不然， 就會像第一次來的時候， 我們在登山口前遲疑了好久…

接著， 從登山口後方的山徑前進

沿途路段上， 還多設置了繩索雖然呈緩上坡的路徑， 多少還是有些幫助

原始山徑， 上上下下， 難度一般兩年半的時間， 對於山徑路況多少還是褪去了不少記憶這回來幾乎對路徑沒啥印象

留存的印象是， 整段步道幾乎走在樹林裡， 多半是沒有日曬雖然單程僅0.6K， 但對於休了太久的璇來說部分路徑的陡坡， 還是得適時的調勻呼吸與腳步

微解封的第一個周末， 沿途上山的人並不多除了保持社交距離，也減少了過去山友錯身互相打招呼的習慣畢竟~防疫安全為先

最後一段拉繩陡坡， 得小心大石上的青苔

來到山頂處有顆編號：4181的基石說起我與小百岳認證的機緣， 則是來自於暗影山當時在山頂遇上一對男女朋友， 手持了認證書， 一番說明後我們也開始了小百岳的認證路， 認證加深了日後爬山的動力個人覺得挺好的

誠如樹上紅牌子寫的:山友共同開闢維護(繩索)的原始山徑沒有公部門挹注經費， (所以登山口的克難木牌)路徑雖然清楚， 還是需要小心留意

山頂處有不錯的視野， 但聚集了一些山友快速拍照避免久待隨即下山

下坡後發現， 沿途架置的繩索對於下坡幫助不小， 真心感謝熱心山友的整理

順利的回到登山口

沿著產業道路走回停車位置的左方藍天白雲映照著山坡綠意， 很舒心真心希望， 疫情快快退散， 各行各業可以恢復榮景不然， 世紀大疫情， 對經濟的殺傷力太大了

我們在停車處， 遇上一對夫妻，閒聊中提到 : 暗影山北稜線走來雖不累， 但周邊的落石處不少， 得小心留意睽違兩個月的微解封， 雖然短暫的山徑距離(當然， 托大里山協之福重新整理南稜及西北稜的路線， 有不一樣的樂趣)我和璇都覺得， 可以再走入山林， 真好。 當然， 前線的防疫人員是最為辛苦的， 才得以換來微解封的日子疫情兩個月，常和朋友聊著； 從不知過去習慣的日常山行， 疫情期間卻讓人特別珍貴。 把握當下， 互相共勉 ^.^

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