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文青系質感便當！台中「幕後便當」中式菜色濃縮升級，主配菜分開裝好貼心

強生與小吠的HYPER人蔘～ / 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

看到這個裝潢是否覺得好像似曾相識！沒錯，這家▸幕後便當◂就是我們也很喜歡的一間店吃光食堂的同體系餐飲，不過這間幕後便當更適合目前疫情需要外帶的狀態，還可以電話預約訂餐，他們也主打不需要下車就可以拿取餐點。

有點類似以前電影院的售票口，沒錯吃光食堂也是這種設計概念哦，雖然幕後便當完全以外帶為主無內用，但未來若疫情降級開放後這裡另有展有空間喔！

從幕後便當粉絲頁截取的菜單如下，看到蠻多都是在吃光食堂吃到的特殊中式菜色，直接濃縮在便當裡啦～

好喜歡幕後便當的便當外盒，好的外盒設計就是會讓人看了心情好，自然食慾就好。而且他們的主菜餐盒和配菜飯盒的是分開放，非常貼心。

上面還有小貼紙，讓你不會吃錯別人的便當哦（是不是別人的比較好吃）

先來一個全體合照～看著五顏六色的餐盒，實在賞心悅目！飲料則是加購的唷～這次點的餐盒是番茄牛腩煲 200元老罈酸菜魚 220元經典黃燜雞 160元

這是便當的配菜飯盒，配菜的蔬菜顏色調配的很棒，整體調味偏向不油膩、清爽為主，調味好吃又不完全是水煮無味，吃的出來有用心烹飪每一道配菜。

米飯我們選擇都是十穀米，十穀飯稍微溼一點，飯上有瘦肉居多的肉臊，配菜也都有味道，搭配起來老實說沒有主菜，這樣也很好吃耶。

這道番茄牛腩煲，裡面有番茄、切塊紅蘿蔔，還有幾乎入口即化的牛腩肉塊。這道在吃光食堂也有吃到，也是讓人印象深刻的一道餐點。

老罈酸菜魚辣度較高，酸菜十分夠味，且使用的魚片都是有帶皮的非常有膠質，吃起來滑滑QQ的，整體酸酸辣辣的口味完全是白飯殺手！

經典黃燜雞都是用雞腿肉超級嫩，裡面還有青椒和香菇，有著特殊香料氣味並帶一點花椒味，味道很豐富而且微辣，也是很下飯的一道菜色！

這個加購價格30元，微甜的紅茶好喝不澀。我們另外加入牛奶變鮮奶茶也很好喝。

幕後便當不管是外觀或是口味上都讓我們驚艷，雖說便當一個逼近200元無法每天吃，但吃到好吃的就會很想回訪試試其他的，以上就是享用幕後便當後的心得，提供給大家參考囉！

幕後便當

地址：台中市西區忠明南路327號

電話：04 2301 0228

營業時間：11:00-14:00 ; 16:30-19:30

FB：https://www.facebook.com/staffmeal2021/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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