超澎湃！ 台中「好粥稻」招牌粥品超鮮甜，醫護學生憑證享優惠
位在台中北區五常街上的「好粥稻」，鄰近中國醫藥大學，嚴選粒粒Q軟的米飯，不僅米粒透明飽滿，而且黏性佳、口感又好，粒粒分明卻又入口即化，再佐以新鮮備料的食材文火慢煮，並且以少鹽、少油、無味精的方式調味，讓各種食材與米飯完美結合，店內提供多達10幾種粥品品項，就算天天吃也能多變化。
來到「好粥稻」不來一碗招牌粥真的會對不起自己！好粥稻的招牌粥內含瘦肉、 蟹肉絲、玉米、鯛魚片、蝦仁、皮蛋、雞蛋、肉鬆等滿滿的豐富配料，隨著粥湯入口，鮮美的滋味於齒唇間整個綻放開來，口中集結了各種海鮮的鮮甜滋味，加上皮蛋那醇厚又獨特的風味點綴，一碗粥把山珍海味全包含在裡面！
除了真材實料的粥品外，「好粥稻」也有販售鍋燒麵、麻辣鴨血、拉麵、湯品等品項，多元的選擇可一次滿足民眾的不同需求，不喜愛粥品的饕客來碗鍋燒麵也是個絕佳選擇，勁道彈牙的烏龍麵條配上時蔬、海鮮、嫩肉等豐盛配料，沒有過多的調味更加突顯出食材原有的鮮甜。
為了照顧辛勞的醫護人員及廣大的學生族群，「好粥稻」也推出了醫護及學生族群的專屬優惠，現在來店外帶憑證都可以再折5元，老闆實在太佛心！另外為了減少接觸建議可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。
店家地址：台中市北區五常街67號
營業時間：08:00-20:30(每週日公休)
連絡電話：04 23108262
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