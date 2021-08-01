快訊

直播／新冠疫苗預約採雙軌？ 陳時中下午2時記者會說明

【黑幫揭密】江湖懼怕三分的美鷹會精神領袖王鑫被逮 扯出25年前四海幫主遭狙殺懸案

超澎湃！ 台中「好粥稻」招牌粥品超鮮甜，醫護學生憑證享優惠

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中北區五常街上的「好粥稻」，鄰近中國醫藥大學，嚴選粒粒Q軟的米飯，不僅米粒透明飽滿，而且黏性佳、口感又好，粒粒分明卻又入口即化，再佐以新鮮備料的食材文火慢煮，並且以少鹽、少油、無味精的方式調味，讓各種食材與米飯完美結合，店內提供多達10幾種粥品品項，就算天天吃也能多變化。

▲海鮮粥
▲海鮮粥

來到「好粥稻」不來一碗招牌粥真的會對不起自己！好粥稻的招牌粥內含瘦肉、 蟹肉絲、玉米、鯛魚片、蝦仁、皮蛋、雞蛋、肉鬆等滿滿的豐富配料，隨著粥湯入口，鮮美的滋味於齒唇間整個綻放開來，口中集結了各種海鮮的鮮甜滋味，加上皮蛋那醇厚又獨特的風味點綴，一碗粥把山珍海味全包含在裡面！

▲招牌粥
▲招牌粥

除了真材實料的粥品外，「好粥稻」也有販售鍋燒麵、麻辣鴨血、拉麵、湯品等品項，多元的選擇可一次滿足民眾的不同需求，不喜愛粥品的饕客來碗鍋燒麵也是個絕佳選擇，勁道彈牙的烏龍麵條配上時蔬、海鮮、嫩肉等豐盛配料，沒有過多的調味更加突顯出食材原有的鮮甜。

▲鍋燒麵
▲鍋燒麵

▲麻辣鴨血烏龍麵
▲麻辣鴨血烏龍麵

為了照顧辛勞的醫護人員及廣大的學生族群，「好粥稻」也推出了醫護及學生族群的專屬優惠，現在來店外帶憑證都可以再折5元，老闆實在太佛心！另外為了減少接觸建議可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。

▲紅燒排骨拉麵
▲紅燒排骨拉麵

好粥稻粥鋪(喜爺廣東粥)︱醫護/學生憑證折5元

店家地址：台中市北區五常街67號

營業時間：08:00-20:30(每週日公休)

連絡電話：04 23108262

粉絲專頁：https://bit.ly/3xBt6un


延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 拉麵 烏龍麵

延伸閱讀

台中今1境外移入！台商印尼確診搭專機返國無台中足跡

疫苗混打擬開放 醫師公會籲快讓醫護自選第2劑

疫情下醫護負擔增加 蔡培慧送百合致謝兼助花農

新北泰山李媽媽捐60萬 致敬輔大醫院醫護

相關新聞

全台首創「叢林鞦韆、空中搖籃」！彰化最新景點隱身雲端上　夕陽夜景一把抓

在全台警戒降級及奧運佳績好消息加持下，民眾終於得以稍微擺脫疫情陰霾，期待有望漸漸恢復日常生活。而在精心籌備下，彰化悄然新增了一處最狂景觀園區，不僅有台灣首個能懸空於高達220米的「叢林高空鞦韆」，還有

超澎湃！ 台中「好粥稻」招牌粥品超鮮甜，醫護學生憑證享優惠

食一碗粥品總是暖心又暖胃，普羅大眾認為的粥品就是這麼溫暖的存在，而台中這家主打粥料理的「好粥稻」，以好米與豐富的食材慢火熬煮每一碗粥品，為了力挺防疫，現在來店只要是醫護或學生憑證都可享折5元的優惠，「好粥稻」就是如此溫暖的存在。

外帶不到百元太超值！ 網評4.7星「8德司創意餐館」，一中必吃義大利麵+炸全雞

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 一中美食聚餐餐廳推薦!Google評論超過千則好評4.7星的8德司創意餐館餐點超澎湃，網美裝潢非常好拍又好吃，義大利麵、燉飯、披薩、火鍋、蒸煮鍋，浮誇餐點加上雞湯無

冰箱必囤宅配美食！ 台中高CP值「義崎丼」元氣厚切丼飯&米漢堡雙倍肉超爆料

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中高CP值炙燒丼鍋物~義崎丼新推出元氣厚切丼飯、米漢堡，滿滿的大塊原肉加上獨門丼飯醬汁超滿足!米漢堡內餡也很飽滿，雙倍肉量吃起來好過癮。簡單加熱就可以享用，不論

20家「彰化肉圓名店」最強盤點！員林、北斗6大地區人氣必吃，還能宅配送到家

udn走跳美食／Kiwi 彰化美食吃起來，傳統好滋味想要直接外帶回家？科技時代讓傳統美食老店也紛紛崛起，外帶宅配服務了，讓我們在家也可以享受美食，肉圓在彰化一直都很知名的，打開彰化美食絕對會看見

台中女子「鐵人美食行程」！爬大坑山入門步道、綠道騎單車，好吃的也不能少

跟著 April Ko 於 2021-01-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 大坑山登山步道、東山棧甕缸雞、東豐綠廊梅子橋。 孩子們總是期待出遊的日子，特別是可以過夜的那種。可能外面的房間總是好玩舒服又新鮮有趣吧！（笑） 小時候很常聽大人說：「快快樂樂的出門，平平安安的回家。」有了孩子以後，確實成為每一次出遊，心裡最實在的聲音和期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。