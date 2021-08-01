超澎湃！ 台中「好粥稻」招牌粥品超鮮甜，醫護學生憑證享優惠

位在台中北區五常街上的 「好粥稻」 ，鄰近中國醫藥大學，嚴選粒粒Q軟的米飯，不僅米粒透明飽滿，而且黏性佳、口感又好，粒粒分明卻又入口即化，再佐以新鮮備料的食材文火慢煮，並且以少鹽、少油、無味精的方式調味，讓各種食材與米飯完美結合，店內提供多達10幾種粥品品項，就算天天吃也能多變化。

▲海鮮粥

來到「好粥稻」不來一碗招牌粥真的會對不起自己！好粥稻的招牌粥內含瘦肉、 蟹肉絲、玉米、鯛魚片、蝦仁、皮蛋、雞蛋、肉鬆等滿滿的豐富配料，隨著粥湯入口，鮮美的滋味於齒唇間整個綻放開來，口中集結了各種海鮮的鮮甜滋味，加上皮蛋那醇厚又獨特的風味點綴，一碗粥把山珍海味全包含在裡面！

▲招牌粥

除了真材實料的粥品外，「好粥稻」也有販售鍋燒麵、麻辣鴨血、拉麵、湯品等品項，多元的選擇可一次滿足民眾的不同需求，不喜愛粥品的饕客來碗鍋燒麵也是個絕佳選擇，勁道彈牙的烏龍麵條配上時蔬、海鮮、嫩肉等豐盛配料，沒有過多的調味更加突顯出食材原有的鮮甜。

▲鍋燒麵

▲麻辣鴨血烏龍麵

為了照顧辛勞的醫護人員及廣大的學生族群，「好粥稻」也推出了 醫護及學生族群 的專屬優惠，現在來店外帶 憑證都可以再折5元 ，老闆實在太佛心！另外為了減少接觸建議可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。

▲紅燒排骨拉麵

好粥稻粥鋪(喜爺廣東粥)︱醫護/學生憑證折5元

店家地址：台中市北區五常街67號

營業時間：08:00-20:30(每週日公休)

連絡電話：04 23108262

粉絲專頁：https://bit.ly/3xBt6un





延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」