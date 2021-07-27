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南投4200坪「粉紅棉花糖海」開園！50元爽拍粉黛亂子草，免濾鏡也粉嫩

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
去年滿開的粉黛亂子草粉嫩迷人，隨拍隨美。圖／IG@chun_vision授權、IG@heapin963授權
去年滿開的粉黛亂子草粉嫩迷人，隨拍隨美。圖／IG@chun_vision授權IG@heapin963授權

暌違多月，花控們終於迎來最新賞花機會了！南投集集「粉芒園」內大片粉色「棉花糖花海」為2020年度最夯洗版主角，去年10月首登場立即掀起熱潮，可謂偽出國最佳打卡景點。如今配合防疫降級，園區宣佈同步開放，8/15前享入園費50元，銅板價就能拍一波仙氣四溢的美照。

2020年花況。圖／IG@miss9290授權
2020年花況。圖／IG@miss9290授權
2020年花況。圖／IG@heapin963授權
2020年花況。圖／IG@heapin963授權

「粉芒園」內吸睛的粉嫩花海由「粉黛亂子草」打造而成，一般得到韓國首爾、濟州島才能欣賞的淡粉特色花海，如今在台灣就能近距離遊賞。花海色調隨著季節顏色會變化，今年比往年花期提前，目前已開始綻放粉紅花朵，預計8月中旬為最美花況，一路可盛開至10月，時間越晚顏色會從粉紫轉為咖啡色。園內也設有制高點及觀景台，遊客沒有空拍機亦能俯瞰粉系花毯。

2020年花況。圖／IG@chun_vision授權
2020年花況。圖／IG@chun_vision授權

園區即日起開放，無需預約，可直接前往，但到場需要配合入園實聯制、全程戴口罩，並遵守社交距離。提醒大家目前只有一個區域盛開，花況尚未滿開，想拍出全區粉色花海的人建議再斟酌。配合花期，園方8/15前將酌收清潔費每人50元，8/15後則調整至100元，另外花穗本身十分脆弱，屆時拍照務必隨時小心，一起維護園主心血。

今年7/25花況，無濾鏡的原圖就能拍出粉嫩花姿。圖／粉芒園臉書專頁
今年7/25花況，無濾鏡的原圖就能拍出粉嫩花姿。圖／粉芒園臉書專頁

粉芒園

地址：南投縣集集鎮成功路集集大樟樹北側
營業時間：每日09:00-17:00
門票：8/15前每人50元，8/15後每人100元

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棉花糖 花海 南投旅遊

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