台中女子「鐵人美食行程」！爬大坑山入門步道、綠道騎單車，好吃的也不能少

跟著 April Ko 於 2021-01-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 大坑山登山步道、東山棧甕缸雞、東豐綠廊梅子橋。 孩子們總是期待出遊的日子，特別是可以過夜的那種。可能外面的房間總是好玩舒服又新鮮有趣吧！（笑） 小時候很常聽大人說：「快快樂樂的出門，平平安安的回家。」有了孩子以後，確實成為每一次出遊，心裡最實在的聲音和期待。

第 1 天

大坑山登山步道 | 3 小時

學期末總是讓人好心情～ 所以朋友一提出她們週末想要去台中大坑山步道走走， 我們立刻決定跟著她們的腳步出發！ 嘴上說著「要爬山在附近爬就好，幹嘛大老遠去台中爬山？」 一邊興致勃勃的Google， 研究到底要去大坑山的哪一號步道好？ 這一查， 才知道原來大坑山步道號稱台中人的後花園， 一共有12條步道， 每條步道難度不一， 各有特色。 朋友因為我們帶著三枚女孩兒， 所以挑了難易度最初級的九號步道。 台中人果然是大氣！ 停車場腹地廣大而且不收費， 停好車之後， 一路往登山口的周邊滿滿的攤販， 各式食物、蔬菜、水果、飲品和自家烘豆的現煮咖啡， 甚至登山鞋、手杖、防風羽絨外套都可以買到。 後來台中的朋友告訴我， 九號步道不但是最初階的登山步道， 也像是他們的早市， 所以才會有如此可愛的市集風景。 煮婦我要不是因為考量到接下來的行程， 真的很想馬上買一點漂亮不得了的綠色蔬菜回家炒來吃。 大坑山九號、九之一號、十號步道是連成一線的， 所以我們以九號步道起始之後， 一個不小心就略過了九之一號步道下山， 決定挑戰十號步道下山。 好幾段幾近90度的下樓階梯， 都讓人腿軟。 也理解為什麼大部分的人選擇十號步道的時候會以上山為主。 （即使那些樓梯可能真的會折損你的膝蓋（笑） 一邊叮嚀著小女兒L一定要扶著欄杆， 一邊嚷著最前頭的二女兒J放慢速度， 但她蹦蹦跳跳的根本不當一回事兒。 我想， 懼高症在孩子們身上可能是不存在的問題。😅 只能說， 媽媽的心臟真的要很大顆， 不但要有廣度包容她們嘗試各種冒險， 還得有深度才能接受每一次可能會有的危險。 不過， 看著我的三位女孩兒， 再望向路邊的每一位男孩兒， 我想我都算是幸運的。

東山棧甕缸雞 | 1 小時

帶著孩子們出遊， 只能大方向的安排行程， 畢竟一個兩個三個上廁所就是10來分鐘， 在一個口渴、一個累了想休息， 這九號上山十號下山已經是下午3點半。 我們決定在附近找午餐（很晚的午餐）， 這家甕缸雞是民國88年開業到現在的， 老字號的雞果然烤的皮薄脆口， 食物和環境都讓人覺得乾淨舒適， 我們四大三小， 飛快的在點完菜之後40分鐘吃飽喝足前往停車場。 大滿足！

東豐綠廊梅子橋 | 1 小時

出遊前和朋友隨意說著也許可以去后豐騎車， 所以看著天色漸晚， 我們加快腳步想趕著去看看鐵馬道的夕陽。 朋友的車子走的方向跟Google反方向， 可是朋友去過鐵馬道好幾次， 我們不疑有他決定關掉導航專心跟車， 這一跟一路就跟到天黑。😂 后豐鐵馬道的租車時間都是以天黑為主， 所以這樣的冬日， 六點就得還車了。 租不到車的狀態下車子竟然直接抵達鐵馬道的中段， 趁著微微還有一點天色的狀態下， 決定停車走到鐵馬道上看看。 好巧不巧就讓我們來到梅子橋上， 看了告示牌才知道我們走錯方向， 也將錯就錯的難得可以在人車都稀少的鐵馬道上欣賞風景， 也拍下難得的美好畫面。 旅途中， 果然處處是風景。😂

短腿阿鹿排隊買曲奇餅乾 | 1 小時

很晚才飽食午餐那隻雞的我們， 慢慢的往市區的逢甲大學方向駛去。 跨年收到友人送的伴手禮「短腿阿鹿」， 據說沒有網購只能現場購買， 而且每人限購三盒， 每家店只販售一種口味， 上次吃到覺得驚為天人！ 我是完全不愛甜食的人卻忍不住一片接著一片。 這趟台中行， 倒是很幸運的可以現場排隊採購。 店家很可愛的行銷手法： 排隊的人潮， 每次約送進6-8位進到店裡， 決定你要買的盒數以前， 店員會讓每一個人現場試吃一片岡剛烤好的餅乾， 然後再告知你要的盒數。 也許下趟可以試試別家的口味， 這次， 就還是帶走讓我很滿意的巧可力口味。❤️

逢甲夜市 | 1 小時

心滿意足的提著阿鹿餅乾， 往人潮洶湧的夜市走去， 踏進人群以前， 我們萬分叮嚀囑咐孩子們， 絕對不能鬆開牽著的手， 無論如何都得緊握， 畢竟若是走丟或是跌跤了， 可不是能輕鬆簡單解決的啊！！！ 老實說， 我確實不愛帶著孩子們來夜市， 一方面夜市外食有衛生的問題， 再加上人潮推擠， 要一次雙眼看顧好三枚女孩兒頗有難度。 也難怪大家總是提醒即使國內旅遊也需要買好旅平險， 大概就是為了此刻可以安心的吃吃喝喝吧！ 於是， 我們瘋狂的開吃： 「臭豆腐、地瓜球、日式麻糬串、炒麵漢堡、大腸包小腸、米血糕。」 然後到了這個年紀， 自然也會想要玩一下射擊遊戲， 那也是我最愛夜市的原因之一。

第 2 天

潭雅神綠園道 | 3 小時

依照孩子們的心願在台中留宿一晚。 隔日， 因為昨天沒有實際在后豐鐵馬道騎到車， 孩子們嚷著想騎車， 決定試試一直沒去過的潭雅神綠園道， 據說遊客比較少， 也或許是因為后豐東豐那段特別有名， 幾乎總是整條園道滿滿的車子， 相較之下潭雅神反而有一種閒適自在感。 寒流跟著北部的我們也來到了台中， 我們各自選擇了自我感覺最安全的車款， 一家五口的我們， 爸爸載兩枚、媽媽載一枚， 這樣的組合她們三位倒是都很滿意。 電動自行車最方便就是真的相當不費力， 但最大的問題也就在於它是電動的， 所以車款很沈重， 每在一個景點停下來， 就得交代孩子們千萬別靠近車子， 那個車身的重量一旦傾倒， 不但爬不起來而且一定受傷😔 可孩子們追逐起來就偏愛在車身與車身之間鑽跑， 大人不斷輪番警告⚠️ 這趟兩個多小時的鐵馬行程， 我們在S型彎道留下網美等級照片， 也平安的歸還租車全身而退。😆

台中市第二市場 | 1 小時

離開潭雅神， 載著一車身心滿足但相當飢餓的孩子們再次往市區移動。 我們來到第一次見面的台中第二市場， 在兩家老字號的台中肉丸之中， 選擇了據說榮獲2020台中米其林餐盤推薦的「茂川肉丸」。 下午時段用餐人潮相對少， 但也是老字號的王記菜頭粿糯米腸卻大排長龍、 所幸老闆出菜動作神速， 沒讓我們等太久。 臨走前來一杯老賴紅茶， 可惜忘了多拎一罐回家慢慢喝。😔

阿斗伯冷凍芋 | 1 小時

台中最後的吃喝景點來到下午才營業的阿斗伯。 推車乾淨的很， 生意也是好的不得了！ 以後每次來台中都一定要來吃一趟！ 正逢芋頭當季， 特別鬆甜啊～

中央書局 | 1 小時

孩子們總是在旅程的最後特別依依不捨， 讓他們在美麗的中央書局看了一會兒書， 又玩了幾場桌遊， 一方面避開擁擠的北上車流量， 同時也讓她們真的滿足的收心收假。 帶著三個孩子們出遊， 每一次總是開心的， 除了自己小心， 多一層保障讓人感覺又更加安心， 我想也許這樣的旅行方式也許可以是一種常態的保護模式，挺好。 親愛的美麗的台中， 已經期待下次再見面！ 新安東京海上旅平險 https://accu-url.me/3bw4lw #Funliday旅平神奇小獸 #親子旅遊必備新安東京海上旅平險 #新安東京海上旅平險 #旅平險記得一起打包 #快樂出門平安回家

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