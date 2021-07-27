銅板價吃王品！旗下首個麵食品牌「薈麵點」　全新拌麵口味＆豬腳飯不怕雷

自從去年吃過這家王品旗下第一個中式麵食品牌▸薈麵點◂之後，由於他們家有配合Uber eats的關係，強生與小吠時不時就會點外送來吃！最近看到他們有新菜上市，當然要點來吃一輪啦～

這天我們自己先點好再到店面外帶，薈麵點就在崇德文心捷運站對面，根本是台中捷運路線上的美食店家呀！

現在因為疫情的關係只能外送外帶，只能在門口這區做等待不能入內喔！

對於外送員也有0接觸的三個步驟，自取的話當然也記得要掃QR碼實聯制。

薈麵點2021最新版菜單如下圖，招牌的乾拌麵多了好幾款之外，像強生一樣愛吃飯的捧油也有豬腳飯可以選擇啦！

小吠派強生出馬去外帶後當然要排排站拍個團體照，薈麵點的外帶包裝都很嚴實，沒有餐點或飲料漏出來的問題。

打開後決定拿出來裝盤再拍一次團體照，俗話說人要衣裝，那好吃的菜色也要有美盤裝囉！

肉麻雙醬乾拌麵 65元

這道乾拌麵雖然看起來樸實無華，但其實味道挺有層次唷！以乾拌麵中的靈魂-肉燥搭配重烘培芝麻所研磨出來的麻醬，麵條一入口的的同時麻醬香氣也一併噴發到鼻腔裡！肥瘦各半的肉燥更是讓嘴裡的口感更加滋潤呀！

蔥鹽雞乾拌麵 75元

另一道新菜色也是讓人食指大動～

蔥鹽雞肉質很嫩口不柴，而且蔥鹽一入口就好開胃啊！

仔細把醬汁拌勻後，嚐得到麵條中有醋香味，使用細麵口感滑順，完全會讓人一口接一口暴風吸入～

小吠如果點麵食的話，一定都要搭配滷味才會覺得滿足，薈麵點的滷味原本是熱滷，現在改成冷滷之外也調整了配方，還會淋上萬惡的蒜蓉醬真的是讓人難以抗拒呀！

這天我們點了滷蛋/滷杏鮑菇/滷百頁/滷米血等等滷味，口感上覺得剛剛好～而且沒有過多的滷汁醬料，整體不會太鹹且稍微帶一點甜味，很適合當作麵食的小伙伴唷！

另外薈麵點的小菜也蠻推薦可以點看看，尤其是下圖中這二道挺特別。

口水豆腐 40元

豆腐上面的醬料是經典啊！稍微帶點麻辣的醬料扮演很稱職的角色，讓原本口感就軟嫩的豆腐變的更加下飯，好吃好吃。

蜜芋頭 50元

口感煮到很桑，入口即化～甜度剛好，冰冰的吃好過癮。

剝皮辣椒水餃 68元 (一份8顆)

之前吃到他們家的剝皮辣椒水餃就一試成主顧了！幾乎每次點外送都會有這道～

水餃外皮很Q，而且豬肉餡不會肥，特別喜歡他們家水餃加了脆脆的蒲瓜口感很棒，加上剝皮辣椒微辣的風味也是會讓人一開吃就停不下來

豬腳飯套餐 145元

像強生一樣的飯桶實在是無法抗拒豬腳飯的魅力呀！！

豬腳有三塊，連肉帶皮的口感吃起來膠質多，滷得不會太鹹也很下飯，尤其白飯上有淋一些滷汁吃起來特別有味道。

不僅有豬腳，旁邊配菜還有青菜、油豆腐、筍乾等等，讓美味和健康不打折，整體份量男生可以吃得飽，但也私心希望豬腳可以再多幾塊啦！

飲料部份除了原本的茶飲，最近還新增了特選老牌榮泉彈珠汽水唷！復刻紅茶就是微甜的古早味風味，而炎熱的夏天就是要來一杯阿里山烏龍冷泡茶啊～實在太解暑了！高山茶特有的清爽味道，超好喝又不會太澀。

古早味彈珠汽水 39元

現在想喝到這款傳統的老滋味還真的不太知道要去哪買耶！可以冰冰的喝，微甜沁涼的甜度就是讓人懷念～

這次推出的幾道新菜色我們都挺喜歡的，以後點外送選擇又更多啦比較不會吃膩，還沒吃過的捧油也推薦試看看嘿～對了，目前薈麵點針對外帶和外送都有優惠喔！捧油們也可以參考一下唷～

LINE點餐外帶自取，單筆金額滿200元送滷味雙拼一份

►https://spot.line.me/detail/610975746646612282

不想出門也可以Uber Eats 外送，外送單筆滿300元送復刻紅茶

► https://bit.ly/2XR4NJJ

薈麵點 台中崇德店

(近捷運文心崇德站)

地址：台中市北屯區文心路四段595號

電話：04-22477125

營業時間：11:00-14:00；16:30-21:00

Line點餐：https://spot.line.me/detail/610975746646612282

FB：https://www.facebook.com/meetingpoints1

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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