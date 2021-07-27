台中北區滷味有門道！獨家粵系「老火湯」，震撼味蕾好滋味

滷味可以說是台灣家喻戶曉的美食，可以隨意選擇配料的特色深受台灣人喜愛。但滷味的精髓可不只是配料，滷汁、湯頭可是重中之重，位於台中北區熱鬧的北平路上， 「雞咕雞咕滷物研究所」 所販售的 「老火湯頭」 就是其中的佼佼者。

老火套餐

老火湯又稱為煲湯，在粵菜中扮演重要的角色，用蔬菜、水果、肉類耗費數小時熬製而成，富含蛋白質及蔬果精華，是養生、補體的優質珍饌，也是「雞咕雞咕滷物研究所」的招牌特色。老火牛/豬套餐廣受老饕的愛戴，濃郁的乳白色湯頭香醇甘美，一眼望去看不見底，輕抿一口配上嚴選的豬肉、牛肉一同下肚，無論一年四季通通都適合享受這樣的極致美味。

麻辣套餐

麻辣湯頭又是另一種學問，麻與辣交織而成的樂曲頗有難度，但「雞咕雞咕滷物研究所」卻能輕易駕馭，端出一碗和諧平衡的完美湯頭，微麻微辣卻不咬嘴，搭配王子麵最是過癮！乾拌則是滷味王道，將滷味鹹香發揮到淋漓盡致，不愛湯湯水水的人也可以享用其精髓，是外帶輕鬆、食用便利的好選擇。

乾拌麵套餐

「雞咕雞咕滷物研究所」的套餐包含了「食蔬兩種、豆皮、王子麵、隨機火鍋料五種、肉片」，內容十分豐富。另外各式各樣的單點品項中，最特別的就是「麻辣三寶」，由麻辣鴨血、麻辣豆腐與老油條黃金三角組合而成，可是征服無數饕客的胃，也是別的滷味店家不常見的好味道。

「雞咕雞咕滷物研究所北平店」的食材都經過精心挑選、細心保存，健康、衛生又有品質保證，文青風的裝潢與乾淨明亮的環境更增添了顧客的信賴感，吃過一次這樣的滋味想必會想再吃第二次，此外北平店也推出集點活動， 凡消費滿$150集一點，滿十點則可兌換套餐 ，讓喜愛「雞咕雞咕滷物研究所」的常客能吃個過癮。愛吃滷味的人還不趕快手刀衝刺！體驗「雞咕雞咕滷物研究所」給你最獨特、美好的滷物饗宴。

雞咕雞咕滷物研究所-北平店 | 消費滿$150集一點，滿十點可兌換套餐

店家地址：台中市北區北平路二段104號

店家電話：04 2299 2572

營業時間：星期一~六下午17:00~清晨06:00；星期日~凌晨03:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3hynJXa





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