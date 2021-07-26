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餐點外帶享7折！ 後疫情時代誕生「創造咖啡店」，激發創意的城市綠洲

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中人聲鼎沸的台灣大道上，鄰近科博館的「創造咖啡店」，是一間在後疫情時代誕生的咖啡店，創造咖啡希望可以成為一個城市的綠洲，除了提供咖啡、輕食、甜點與舒適的環境外，同時間也提供場地租借，讓仍然想「創造」什麼價值的人們，擁有人脈串接機會，是間能夠激發各種創意發想的咖啡店。

嚴選各式各樣的新鮮食材，「創造咖啡店」用心打造健康無負擔的餐點給來訪的饕客。清爽又具綿密口感的胡麻蛋沙拉總匯是店內點閱率第一名，若想要有個別出心裁的午茶時光就來個起司焗烤蜜地瓜、肉桂捲再搭配綠歐蕾，最特別的是咖啡店裡頭也有提供含酒精的香檳仕紳柳橙梅，讓你外帶回家也能享受微醺氛圍！

▲胡麻蛋沙拉總匯
▲胡麻蛋沙拉總匯

▲壽司吐司雞腿拼盤將吐司製成壽司形狀，玩出輕食新風味，同是主打健康的早午餐拼盤，讓你吃完無負擔。(拼盤附飲品一杯)
▲壽司吐司雞腿拼盤將吐司製成壽司形狀，玩出輕食新風味，同是主打健康的早午餐拼盤，讓你吃完無負擔。(拼盤附飲品一杯)

▲起司焗烤蜜地瓜
▲起司焗烤蜜地瓜

防疫期間「創造咖啡店」也推出了外帶優惠，現在只要提前訂餐，自取都可享7折優惠，只能說老闆也太佛心！另外店家也提供外送服務，2公里內都提供免運費外送。想要自取的民眾為了減少接觸，建議可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。

▲綠歐蕾
▲綠歐蕾

▲香檳仕紳柳橙梅 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲香檳仕紳柳橙梅 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創造咖啡店︱外帶優惠：提前訂餐自取享7折，外送2公里內免運費

店家地點：台中市西區臺灣大道二段349號

連絡電話：0423261258

營業時間：08:00-16:00(每週六日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3xhz0QY


延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

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