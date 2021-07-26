餐點外帶享7折！ 後疫情時代誕生「創造咖啡店」，激發創意的城市綠洲

udn走跳美食／柚香魚子醬 前幾年第一次吃到「田間小路五十一號麵包研究所」的鹽可頌就覺得驚為天人！雖然位在南投草屯的鄉間小巷之間，但是開店半小時前就會有客人在門外等候，像我們每到草屯都會特地過去

2021-07-25 10:01