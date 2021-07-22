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親自開飛機遨遊天際！「台中烏日」最強隱藏版行程　絕美古宅、秘境小店疫後必訪

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@fishfanyu、圖/IG@melvinyang1106、圖/IG@angel561617
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台中烏日是台中高鐵的所在區域，如果搭高鐵去台中玩就要從烏日再到台中市區，但你有想過其實台中烏日也有很多好吃又好玩的景點嗎？下次不一定要玩台中市區，就在台中烏日來個一日遊，這裡隱藏了很多秘密小店，看美景、吃美食之餘還能體驗開飛機呢！

芬園花卉生產休憩園區

芬園花卉生產休憩園區位於台中烏日與彰化芬園的交界處，園區內為多元化園藝苗圃，光是培育繁殖的櫻花品種就有50多種，並設置涼亭、傳統古井、水車等造景，開闢枕木步道，每年春節、櫻花季都會吸引眾多遊客來走春賞花。

圖/IG@luneanchu
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圖/IG@luneanchu
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地址｜臺中市烏日區慶光路12-16號

營業時間｜09:00~17:00

聚奎居

中西合璧的外觀，集合三合院型態、二層樓的巴洛克建築，聚奎居視台烏日極為特色的百年豪宅古蹟景點，除有市集之外，平常入園參觀需事先預約，園區內提供旗袍租借，設有文創商品區，是近期爆紅的熱門拍照打卡景點。

圖/IG@melvinyang1106
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圖/IG@alice.foodntravel
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地址｜台中市烏日區學田路405巷36號

營業時間｜週一至週五10:00~16:30，週六日及國定假日10:00~18:00 (需事先預約)

門票｜全票$100元（可於園區內折抵消費50元）、優惠票50元（台中市民、65歲以上老人、3歲以上未滿6歲之兒童）

烏日啤酒廠

烏日啤酒廠是台灣啤酒的三大酒廠之一，原名為中興啤酒廠，有精進的啤酒研發技術及文物保存的完整，烏日啤酒廠在結合地方資源下，未來將朝「啤酒村」的方向發展。

地址｜臺中市烏日區光華街1號

營業時間｜平日08:00~17:00 (六日休息)

田庄私廚

來到田庄私廚無疑不是為了這個新鮮的北海道干貝飯！干貝的口感Q彈、鮮嫩多汁，沒有過多調味，以最簡單的料理方式呈現食材的原味，餐點皆採套餐的方式，真材實料、精緻美味，不過店內座位不多，建議事先預約。

圖/IG@sansaneats
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地址｜台中市烏日區環中路八段1121巷15弄76號

營業時間｜11:30~14:30、18:00~21:00

旺偉休閒航空俱樂部

旺偉休閒航空俱樂部是中部地區唯一合法的輕航機起降場，由一群優秀的退役空軍飛行訓練官共同創設，不論大人小孩都能夠換帥氣的飛行服，體驗在空中遨遊的快感，上飛機可以自己帶相機捕捉空中美景，機艙內同時也有直播側錄機，休息區的親朋好友也能同步觀看，建議大家事先上網預約哦。

圖/IG@ting__1
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圖/IG@fishfanyu
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地址｜台中市烏日區慶光路59之6號

營業時間｜8:00~18:00

小林陳舍

三合院建築的復古風老宅咖啡館，前院的水泥地上有許多彩繪如巨型棒棒糖、跳格子，充滿著童趣，室內空間延續古厝風格外還增添了幾分文青感，甜點、飲品也都有一定的水準，是間有溫度的下午茶店。

圖/IG@fishliao0423
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圖/IG@passionsionnn
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地址｜台中市烏日區溪岸路6號

營業時間｜週三至五 12:00-18:00、週六日10:00-18:00 (週一二休息)

羅布森書蟲房

這間媲美台灣最美獨立書店的「羅布森書蟲房」結合書香空間及咖啡廳，是台灣現今少數存活的實體書店。日式木屋造型、書牆配上採光極佳的落地窗，打造舒適、純粹的閱讀空間，室外還有別緻的庭園造景，即使被稻田包圍，仍然熱潮不減。

圖/IG@angel561617
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圖/IG@rainie0725
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地址｜台中市烏日區溪岸路8-3號

營業時間｜10:00~18:00 (假日到19:00；星期一二店休)

知高圳步道

一望無際的芒草隨風搖曳，隱身其中總給人一股孤獨的荒涼感，知高圳步道最好的拍照時機就是日落時分，步道往返約3公里，沒有過多累人的陡坡，只有兩側綠蔭或芒草環繞的自然美景陪襯，是個老少咸宜的休閒步道，更是每年芒草季熱門的拍照打卡景點。

圖/IG@taki788778
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圖/IG@natasha_0825_
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地址｜台中市烏日區中山路三段登寺巷176號

楽珈 COFFEE ROASTER

低調的外觀，主打手沖咖啡及自製甜點，半開放式的吧檯、層架到內用桌椅，幾乎都是實木打造，並利用微昏暗的燈光營造慵懶的氛圍，外帶區則是一個獨立的木造小屋造型，楽珈的店內雖然空間不大，卻是旅途中很棒的歇腳處。

圖/IG@mr.xx_foodie
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地址｜台中市烏日區五光路1066號

營業時間｜08:00~18:30 (週四09:00~17:00)

延伸閱讀>>台中潭子一日遊 超厚手工蛋餅皮Q彈必吃

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