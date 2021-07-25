想吃得要碰運氣！ 隱身南投田間小路人氣麵包店，驚為天人「鹽可頌」必買～

前幾年第一次吃到「田間小路五十一號麵包研究所」的鹽可頌就覺得驚為天人！雖然位在南投草屯的鄉間小巷之間，但是開店半小時前就會有客人在門外等候，像我們每到草屯都會特地過去採買，就不難知道這鹽可頌魅力有多大啦！

田間小路五十一號麵包研究所的地點真的很奇妙，因為完全就隱身在田間，還記得柚編第一次帶魚編來買麵包時，其實我還蠻傻眼的！一直想說是否導航有跑偏，部份的路段也不算好會車，沒想到這裡的確隱藏了厲害的麵包店，而且早有其他客人已在外頭等候。

雖然位在田間之中，好在有提供停車場可以停車場，同時大概可以停放六、七台汽車。

這裡除了田間小路五十一號麵包研究所之外，隔壁還有在我們口袋名單深藏許久的麵五三拉麵，另有披薩與飲料等其他品牌；不過我們這天後面剛好還有行程，所以決定先來買即將出爐的麵包，改天有空再來試試。

田間小路五十一號麵包研究所的店面外觀還挺可愛的，帶有歐式的鄉村風格，光是站在店門口前面，就彷彿走進了童話世界一樣。

這裡的麵包目前固定都會是下午兩點半出爐，旁邊還有候位區可以乘涼小憩。

兩點半的時間一到，店家立門準時開門，走進店內馬上就能感受到其他客人的手速一個比一個快，鹽可頌一次拿個五、六袋都是常態；雖然補貨上架的速度也不慢，但也讓魚編忍不住緊張起來了。

最招牌的鹽可頌印象中沒有單賣，都是袋裝的形式，買五顆會直接送一顆，每袋是$125元，建議你們走進店內先拿就對了～

除了鹽可頌之外，其實這裡也有販售其他麵包，聽到店員說鵝油青蔥麵包也是他們家的招牌，忍不住腦波弱又拿了一顆來嚐鮮。

新品螺仔胖的造型也挺可愛的，外觀還有復古的貼標，有股懷舊的氛圍。

另一側的炸彈麵包據說也是他們家的人氣品項，不過魚編平常沒有那麼愛吃菠蘿麵包，後來改拿了店員也很推薦的「被遺忘的法國」。

對了，值得一提的是這裡選用的是日本奧本製粉的麵包，可以說是日本大阪最具代表性的麵粉廠！在店內牆上可以看到日文版的製作流程介紹。

我們這天買了一整袋的麵包，外袋剛好呼應了新品螺仔胖的復古風格，其實也蠻活潑的呢～

每袋裡面有六顆鹽可頌，每顆的個頭看起來飽滿金黃，拿出來就能聞到陣陣的奶油香氣！Q軟的嚼勁又不失香軟，慢慢咀嚼還有迷人的麵糰甜香，表面撒上的海鹽更是有畫龍點眼的效果，更能襯托出奶香的鹹香與厚度，讓人忍不住一口接著一口～

比較需要留意的是，鹽可頌當天出爐的風味最佳，我們有幾次買了後來捨不得太快吃完而多放了幾天，奶油的香氣會愈來愈不明顯……看來這是要我們常常來這裡報到補貨的意思，哈哈！

結帳時被店員強力推薦這款有著文青品名的「被遺忘的法國」，原本覺得小小一顆要五、六十元並不便宜，但驚豔度竟然不輸鹽可頌！可以想像為風味層次極為豐富的法國吐司，外表酥香又帶有類似焦糖的香氣，吃到裡頭則有著幾近布丁香軟的麵糰甜香，單吃就很美味，如果能搭配熱紅茶就更完美了～

鵝油青蔥麵包表面有著滿滿的青蔥，不過或許是因為我們的期待太高，或是比較習慣傳統青蔥麵包的風味與鹹度；其實這款鵝油青蔥麵包吃起來有著淡雅的香氣，但鹹度沒那麼明顯，比較難襯托出青蔥本身的辛甜～這點就比較見仁見智囉！

新品螺仔胖其實就是巧克力螺捲麵包，整盒裡面還有搭配沒有包餡的小泡芙，以口味與口感來說的確比較接近古早味麵包，但是巧克力的風味卻不死甜，小朋友應該也會喜歡！分享給你們喲～

田間小路五十一號麵包研究所

營業時間：14:30–20:00 (週一、週二公休)

電話：04 9235 5078

地址：南投縣草屯鎮史館路397巷51號

粉絲專頁：田間小路五十一號麵包研究所

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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