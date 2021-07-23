台中超人氣「阿裕壽司」生魚片&壽司價廉物美！激推香嫩鮭魚肚、魚肉味噌湯

提到台中壽司，相信不少人的首選都會是阿裕壽司！從魚編來台中工作後就知道這間超高人氣的壽司店，在網路上有超過7000則評論，卻仍有著4.4星的高分，難怪不分平假日總是看得到大排長龍的景象，甚至就連餐期之間的空檔也需要排隊呢！

阿裕壽司位在西屯路一段上，距離科博館、植物園、忠明中學都相當近，路旁停車格真的不多，我們常常都會停在旁邊德化街走到底、臨近華美街二段旁的收費停車場，畢竟平常排隊本來就要花一些時間，臨停也容易造成別人的困擾～

目前因為疫情期間，所以在排隊人潮的引導也有特別調整，不僅人與人會相距至少一公尺的距離，店內店外都有安排人員指引，這點還蠻加分的！不過牆上的公告也有建議可以事先打電話預訂，比較不需要久候～

這裡提供阿裕壽菜單給你們參考，其實阿裕壽司除了各種口味的壽司之外，另外還有手捲、味噌湯、蒸蛋、生魚片與握壽司等等，在排隊時就可以先劃菜單，點餐時才不會手忙腳亂的。

靠近店門口還能看到滿滿的繽紛壽司，愈靠近櫃檯就愈來愈想念以前可以內用的時光，畢竟阿裕壽司的內用空間真的很大，不僅結帳這區的店內可以用餐，就連相隔一間的一樓也是阿裕壽司的內用空間，實在很誇張啊！

這天我們點的品項種類有比較「節制」一些，雖然只點了四樣，但都是我們幾乎每次必點的品項；另外附上的不是一般單純的芥末，而是阿里山生鮮山葵醬，不會那麼嗆辣，更能襯托出生魚片和握壽司的甜味～

綜合握壽司 $160元，每盒共有六入，包含鮭魚、鮪魚和旗魚各兩貫，魚鮮的色澤不但新鮮透亮，而且厚切的口感更有飽嘴感，加上底下醋飯的濕潤度與黏性都恰到好處，沾點山葵醬與醬油很不賴。

鮭魚肚半份 $120元，每次魚編來到阿裕壽司必點的就是鮭魚肚！還記得第一次魚編傻傻地不知道可以點半份，一次和柚編吃10片真的會有點怕怕的，之後點半份剛剛好！重點是超級肥厚又大塊，同時還吃得到鮭魚肚的油脂香氣與甜度，這個價位很可以。

蒸蛋 $30元，味道有點像是茶碗蒸的調味，不過裡面的食材比較單純，裡面可以找得到小蛤蜊，清爽的口味蠻合胃的。

魚骨味噌湯 $60元，阿裕壽司的魚骨味噌湯真的很超值，因為裡面有滿滿的鮭魚肉、海帶與豆腐，雖然是帶骨的鮭魚肉，不過魚編覺得這份量讓兩個人分享也剛剛好！除了魚骨真的非常多，小朋友可能比較沒辦法挑刺之外，大概也想不到我們不點這碗的理由～哈哈！

雖然阿裕壽司目前沒有其他分店，但由於新鮮度很不錯，加上價位也相當平實，所以也成為不少朋友享用壽司與生魚片的好選擇！即使是外地的朋友在以後想要特地來嚐鮮也蠻值得的，分享給你們參考哦！

阿裕壽司

營業時間：10:00-20:00 (週一公休)

電話：04 2326 7531

地址：台中市北區西屯路一段361號

粉絲專頁：阿裕壽司

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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