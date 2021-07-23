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台中老字號冰店「樂群冷凍芋」第五市場銷魂必吃！冷凍芋、牛奶冰搭烤土司絕配

帶著心去旅行 / 文、圖／KENJI

udn走跳美食／KENJI

台中西區在地經營多年的老字號冰店「樂群冷凍芋」搬家後人氣依舊不減，專賣招牌冷凍芋冰、牛奶系列冰品、仙草凍…等冰品，銅板價位，古早味又好吃，用料也實在，印象深刻就是招牌冷凍芋冰，芋頭鬆棉又大顆，搭配甜而不膩的碎冰，夏天來上一碗好消暑又頗有爽度；新家裝潢小巧又有文青風格，好吃也好拍照哦。

樂群冷凍芋在哪裡

搬新家的「樂群冷凍芋」店址位在台中西區樂群街94巷3號，就在舊址巷口的對面巷弄裡，店門口有個明顯好認的小招牌，對了，因為是在巷弄裡，不建議開車進來哦。這天跟朋友是先到儒考棚拍照喝咖啡，朋友剛好想到「樂群冷凍芋」搬新家了，所以我們就繞過來吃冰啦！

搬新家的「樂群冷凍芋」也以老宅為主，裝潢是年輕人會喜歡的文青風格，店門口有一些綠色植栽及一台復古的偉士牌機車，周邊也有不少懷舊風格的元素，光是店門口就蠻好拍照。

很喜歡店門口設置的這塊招牌。

樂群冷凍芋新店裝潢小巧有文青風格

店內是以狹長型的空間為主，店內用餐位置不算多，有靠牆邊的木長桌座位，最裡面還有提供4張4人桌的座位；吧台所裝潢的磁磚好有懷舊復古風格。

牆上有一些店家的攝影作品，簡約裝潢卻很有文青風格。

吧檯的冰櫃上擺放了許多挫冰相關的配料，後方牆上則是店家主打的冰品菜單價目表。

不想吃冰，店家也有提供燒仙草及熱豆花哦。

最裡面位置後方的書櫃裡有一整套的灌籃高手漫畫，話說，這可是我國小年代超夯的漫畫啊！(這樣有透露到我的年紀了嗎)

樂群冷凍芋菜單

菜單主要有招牌芋、各式甜冰、多種飲品、夏季限定冰品及2種口味烤土司，價格均是銅板價，內用不收服務費，畫好菜單至櫃檯結帳即可，店家做好冰品就會幫你送上桌。（對了，我來的時候是疫情爆發之前，現在防疫期間不能內用，僅限外帶哦！切記）

樂群冷凍芋餐點分享

冷凍芋仙草 $55元。以冷凍芋搭配仙草及碎冰為主，仙草是滑溜口感的嫩仙草，份量頗大塊，搭配甜甜的碎冰好好吃。

冷凍芋夠大塊，份量很大器，芋頭口感又鬆又綿香，冰冰涼涼且甜而不膩，吃起來好消暑，這樣一碗才賣$55元，好吃又便宜。

鳳梨椰果冰 $40元。以鳳梨椰果搭配挫冰，甜香味道很有古早味的口感，香Q的鳳梨椰果也好好嚼。

冷凍芋牛奶冰 $55元。這一道也是必點的古早味冰品，鬆棉口感的冷凍芋搭配挫冰，最後再淋上煉乳，一道奶香味十足的好吃冷凍芋冰品。

冷凍芋冰 $40元。如果想要簡單一點純古早味，那這一份冷凍芋冰點起來就對了！很喜歡他們家的蜜芋頭，大顆又大塊，甜香又鬆棉，搭配碎冰一起吃，簡單好吃又消暑，也涮嘴，會讓我想再加點一碗。

香蒜烤土司 $55元。下午茶肚子餓，點個冷凍芋冰再搭配一份烤土司也不錯！整份吐司很厚香，中間軟鬆的吐司裹上一層香郁的蒜香奶油，搭配烤的酥脆的吐司邊，好吃又涮嘴。

餐後總評：在地的老店冰品就是很耐吃，簡單的冰品，用料實在，冷凍芋不但大塊，古早味的口感好吃也耐吃，不論是搭配仙草、牛奶冰，都是百搭的好吃食材，裝潢簡約很有文青風格，很喜歡這種有懷舊氛圍的冰店，店家也堅持走自家的風格調性，不浮誇，簡單的古早味冰品就是好吃。以上與大家分享囉～

樂群冷凍芋

地址：台中市西區樂群街94巷3號

電話：04-23758767

營業時間：上午10:30~晚上7:30

FB粉絲團：Taro-ice-樂群冷凍芋

文章來源：帶著心去旅行 FB：帶著心去旅行

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冰品 古早味 文青 吐司 懷舊 台中美食

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