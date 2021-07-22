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網評高達4.7顆星！台中人氣早午餐「阿飛Brunch」櫛瓜嫩煎雞腿沙拉、咖哩牛豐盛好吃

螞蟻幫的櫥櫃 / 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻

阿飛Brunch | 台中火車站附近人氣早午餐美食，阿飛早午餐在Google評論上高達4.7顆星評價，鄰近台中新時代購物中心，主打的早午餐豐盛好吃，飯食類也很受到喜愛，主要鄰近車站附近交通方便，適合外地朋友前來，用餐後還可逛逛新時代。

從台中新站走出，往大智路新時代方向步行，阿飛Brunch就在大智路17巷8號，旁邊就是新時代購物中心。

阿飛Brunch的門口採明亮的植物彩繪牆配色，在巷弄裡特別顯眼，讓人一眼印象深刻；由兩位原住民夫婦經營，招牌LOGO就是老闆的帥氣側臉設計。

雖然是早午餐餐館，但是營業時間到下午五點，另有提供熱壓吐司、飲料、小點，前來喝下午茶也很方便呢。

門口另外掛上菜單供過路者參考，早午餐定價落在200~300多元，用餐不收取服務費，平日用餐時間已經引不少人前來用餐，果然是相當受到歡迎的早午餐。

用餐環境明亮清新，有時候用餐人數多建議來的朋友可以先電話預約座位，以免久候。用餐有提供小孩餐具及餐椅。

店裡的植物彩繪牆出自闆娘之手，細膩的筆觸搭配可愛的動物圖樣多了不少溫馨氛圍。

阿飛Brunch菜單

森林沙拉系列、馬卡龍圓盤、飯食、炸物、法式吐司、手作湯品、山形牛奶厚片、咖啡、飲品等，吃飽餐食也有吃巧小點，滿足每個人不同的口味。

之前在網路上看到這盤滿滿的櫛瓜沙拉立馬就被吸引，因為我個人很喜歡吃櫛瓜，另外提供的飯食類也是精心搭配組合的餐點，多款香料熬煮的咖哩也是阿飛的自信之作。

櫛瓜嫩煎雞腿輕沙拉 $300（蜂蜜檸檬優格/酸甜油醋醬二選一）

香料熟成咖哩牛 $320（餐點均附一杯500ml伯爵紅茶，更換其它飲品折抵20元）

邪惡法式吐司（迷你盤） $45

脆脆梅果香香綠 $120 （更換其它飲品折抵20元）

鮮果柳橙多多 $160 （更換其它飲品折抵20元）

香料熟成咖哩牛 $320

香濃的咖哩牛，還有附上菜盤、湯品、放牧土雞溏心蛋、白飯，一整盤組合豐盛，吃起來也很飽足。

阿飛家自信的咖哩，特別調配十數種香料熬煮，慢火細燉牛肉，入口口感軟中帶著紮實，醬汁晶亮，搭配白飯簡直一絕。

濃郁的香料咖哩，稠度適中，牛肉入味，咖哩風味微辣、辛香料香氣撲鼻，搭配粒粒分明的白飯，讓人一口接著一口，風味十足迷人。

乾煎的香菇跟絲瓜都是清爽風味，自然蔬菜清新風格，絲瓜細緻甜口，泡菜爽口。

附上的清湯裡附上玉米、排骨、貢丸，一整碗料多，湯品清爽。

櫛瓜嫩煎雞腿輕沙拉 $300（蜂蜜檸檬優格/酸甜油醋醬二選一）

櫛瓜、57號地瓜、紅心芭樂、櫻桃蘿蔔、鳳梨、芒果、生菜等豐盛的沙拉組合，光是這些香煎櫛瓜就讓人眼睛一亮，外面買櫛瓜價格也不便宜，阿飛大手筆擺上實屬難得。

我挑選的是酸甜油醋醬搭配沙拉，酸甜油醋醬淋在沙拉上即可開吃，也可以沾著吃，清爽又勾起食慾。

乾煎的嫩雞腿肉撒上黑胡椒粒跟鹽就很好吃了，櫛瓜乾煎自然的清甜味，爽脆多汁，不少人都喜愛這款蔬菜，清爽無負擔。

邪惡法式吐司（迷你盤） $45

吐司僅泡鮮奶蛋液煎熟，淋上煉乳跟檸檬皮屑，法是吐司彈嫩，檸檬香氣清新，滿足甜點胃的口腹之慾。

鮮果柳橙多多 $160（附餐紅茶更換其它飲品折抵20元）

柳橙搭配多多，鮮榨柳橙果汁酸甜搭配甜甜多多，口感酸甜冰涼。

脆脆梅果香香綠 $120（附餐紅茶更換其它飲品折抵20元）

自釀醃脆梅，清爽的果香搭配茉香綠茶，茶品清香，脆梅好吃爽口，風味清爽。

整體用餐下來非常滿足，主要是清爽的沙拉頗受女孩子的喜愛，香料牛咖哩香濃夠味，讓人欲罷不能，清爽的餐點深受我的心，有空會繼續來訪阿飛Brunch。

我喜歡的不見得會是您喜歡的，個人口味僅供參考。此文為合作文，內文皆為真實口感。

阿飛Brunch

電話：04-2223-0420

營業時間：09:00~17:00六日延長至19:00(供餐至閉店前一小時)公休日請看臉書

地址：台中市東區大智路17巷8號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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咖哩 沙拉 吐司 早午餐 購物中心 台中美食

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