台中新概念舒肥鹽水雞餐盒！爽嗑「8種配菜＆溏心蛋＆紫米飯」百元出頭

台中好吃舒肥鹽水雞餐盒推薦!大家對鹽水雞的印象都停留在夜市小吃，咕蔬搖推出新概念舒肥鹽水雞餐盒，軟嫩又好吃的舒肥主餐加上8種小農時蔬，還有特製溏心蛋以及香Q紫米飯，整個餐盒豐盛好吃又健康，只要百元出頭CP值蠻高的。

咕蔬搖在哪裡？

咕蔬搖新概念舒肥鹽水雞餐盒位在西屯區黎明路二段，介於龍門路與市政北二路中間，沒有明顯招牌相當低調，沒有內用僅供外帶，用餐時段取餐的人很多，生意不錯。

這家咕蔬搖是<越好吃越南料理>的旗下品牌，也是我們之前吃過很喜歡的<狸長村民食堂>和<人人有飯吃>的姊妹店。維持一貫的嚴選食材理念，選用金豐盛國產生鮮雞肉、台灣黑豬肉，再加上小農時蔬、產銷認證國產紫米飯、特選溏心蛋，整個餐盒食材用料都很用心。

現在三級防疫期間，減少現金接觸，也有各種行動支付。

咕蔬搖菜單價目表

咕蔬搖菜單一邊是咕蔬搖、一邊是越好吃，左右兩邊都可以點。咕蔬搖舒肥鹽水雞餐盒有很多口味可選，價位百元出頭就能吃到主食加上8種時蔬、溏心蛋、紫米飯。

餐點都是現點現做需要耐心等候，建議提前線上點餐再去取餐，節省等候時間。不想出門也有熊貓和Uber Eats外送平台點餐很方便。

線上訂購到店自取➡️ https://shop.ichefpos.com/store/Of9dd4OI/ordering

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咕蔬搖優惠

咕蔬搖不定期推出優惠活動，點餐前可以看一下<咕蔬搖粉絲團>，最新的優惠是：到店自取滿300元就送咕蔬搖熱銷人氣商品- 舒肥雞胸肉一份（市價$79元），此活動限現場自取，外送平台不適用。

咕蔬搖推薦餐點

招牌酥酥雞餐盒 120元

香酥的炸雞有附上特調的水果沾醬，之前我們吃過<狸長村民食堂>就很愛他們的炸雞，現在餐盒也有酥酥雞真棒。

他們家炸雞有加中藥調味粉，吃起來特別香。炸雞塊外酥內嫩又多汁，搭配甜甜又帶點微辣的水果醬超好吃，一口接一口好涮嘴。

餐盒除了主食之外，還有8種小農蔬食，加上溏心蛋整個擺盤漂亮，視覺上先加分。每種蔬菜都是水煮再簡單調味，吃的到天然原味，清爽健康又好吃。

底下還有產銷認證國產紫米飯，QQ的口感不會爛爛的，越咬越香甜。

金沙雞腿餐盒 140元

雞腿是半隻雞腿分切，舒肥過再淋上金沙醬，看起來就很好吃。

厚厚的雞腿肉，舒肥口感無敵軟嫩，接近入口即化一咬爆汁!原本雞腿肉汁就很甜，再加上鹹蛋黃金沙醬美味更加分。

餐盒配菜不固定，但是都會維持8種新鮮的小農時蔬，清爽好吃。再加上好吃的溏心蛋及紫米飯，一份餐盒很有飽足感。

鹽蔥雙拼豪華套餐 190元

豪華雙拼餐盒有提籃設計，整個造型很討喜，有種去野餐的感覺。這道也是咕蔬搖的人氣必點。

雙拼餐盒的份量不少，雙主食還有蔬菜盒、以及另外一盒紫米飯，配色漂亮光是看就讓人喜歡。

舒肥雞胸口感很嫩，搭配鹽蔥一起吃，鹹、甜、香、好好吃喔～

舒肥雞腿更正點！吃起來有鹽水雞的感覺，但是口感更嫩更爆汁。我好喜歡他們家的鹽蔥，不會太鹹好下飯啊～

滿滿一盒小農時蔬，今天吃到的有小黃瓜、番茄、四季豆、黑木耳、玉米筍、杏鮑菇、高麗菜、紫地瓜，沒有過多調味也沒有油，清清爽爽夏天吃好舒服，我喜歡。

還有一碗紫米飯，連男生都能吃得飽。

單點 舒肥雞胸 79元（目前有優惠自取滿300就免費送）

一般人對雞胸的印像比較乾柴，他們家的舒肥雞胸口感很嫩，簡單的胡椒調味再擠點檸檬汁就很美味。有健身的朋友，很推薦點他們的雞胸餐盒。

越式烤肉涼拌米線 129元

餐盒有兩層設計，打開上層的烤肉及時蔬，底下還有涼拌米線，外帶包裝蠻有質感的。

烤肉很大塊，顏色比較深原本以為會比較乾，結果一咬又嫩又Q，鹹鹹甜甜的滋味相當入味好吃，搭配旁邊的水煮蔬菜跟溏心蛋，一點都不油膩清爽好吃。

我們都喜歡這個溏心蛋，微甜的滋味，加上滑Q半熟蛋黃，很有水準完全不輸日式拉麵店的溏心蛋。

米線不會軟爛口感蠻Q的帶有咬勁，涼拌米線有附特製的越式醬汁，酸酸甜甜夏天吃很開胃。

飲料 芒果氣泡冰飲70元、香柚氣泡冰飲60元、越式養生水燕窩60元

水果氣泡飲不甜膩蠻好喝的，期間限定7月底前才喝的到，而且有限量。越式養生水燕窩看起來透明，喝的到一絲一絲像蒟蒻口感的水燕窩，這是越南當地國民飲品，沒喝過的人可以試試。

咕蔬搖整體心得

咕蔬搖新概念舒肥鹽水雞餐盒，主餐好吃之外，每一盒都有8種小農時蔬、溏心蛋、紫米飯，擺盤豐盛又漂亮，吃起來清爽健康一份百元出頭CP值蠻高的。今天我們點的每種口味都好吃，夏天天氣熱沒有食慾，很推薦這家輕食健康餐，色香味俱全。

咕蔬搖

粉絲團：咕蔬搖FB

地址：台中市西屯區黎明路二段898號（地圖）

電話：04-22591186

營業時間：10:30-14:00 / 16:30-20:00 週日公休

線上訂購再自取➡️ https://shop.ichefpos.com/store/Of9dd4OI/ordering

熊貓點餐➡️ https://pse.is/uucwa

UBER EATS點餐➡️ https://pse.is/vhvdy

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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