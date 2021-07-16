進駐台中！ 名古屋「客美多咖啡」公益門市 7／18前咖啡券9折優惠

台中的咖啡控們等到了！來自日本名古屋有50多年歷史的Komeda客美多咖啡正式插旗台中公益商圈，成為全台第18家分店「台中公益店」，於7月15日開始試營運，目前防疫期間僅提供外帶服務。7月18日前提供咖啡券9折優惠，再送10包豆菓子，而外帶餐點也有9折優惠。

圖／客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee提供

自名古屋發跡的Komeda客美多咖啡，在日本有870家以上分店，為日本三大連鎖咖啡館。2018年渡海台北開設南京建國店，今年不畏疫情阻擋，決心滿足台中顧客開設第18家「客美多咖啡KOMEDA’s Coffee」。客美多有淺、中、深等不同程度烘焙的7種咖啡豆調配，濃度、口感和韻味適合普羅大眾，比較特別的是，同步日本名古屋文化，於11點前訂購任一杯飲品，客美多招待活力朝食，不僅如此，11點過後點任何一杯飲料，都會附贈一包日本進口的花生豆菓子。

圖／客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee提供

在客美多Komeda眾多餐點中，味噌豬排三明治是店中招牌，它是以特製香軟麵包做成的三明治，裡面夾著現炸外酥內嫩的厚實豬排，淋上香濃的味噌醬後再佐以高麗菜絲，不但滋味絕佳，且份量十足，很有飽足感。至於甜點，絕對不能錯過「冰與火」，烘烤過後熱騰騰的丹麥麵包，搭配香濃冰淇淋，是客美多Komeda的獨賣商品。

目前台中餐廳與咖啡店仍禁止內用，防疫期間，Komeda客美多咖啡每位員工都須做到健康管理、隨時保持手部清潔、不論內外場皆須配戴口罩、面罩，早晚定時量測體溫，並用高溫蒸氣設備消毒器皿，為顧客提供優質、安心的咖啡與美食，且客美多咖啡台中公益店空間設計維持舒適溫馨路線，藉由原木、磚瓦、吊燈以及傳統拱形窗等元素，營造家的溫暖氣氛，民眾可期待等到開放內用後，再來感受一下置身在日本的偽出國感覺。

圖／客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee提供

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