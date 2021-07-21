百元享餐廳等級牛排！台中超平價烤肉飯　澎湃主餐還有8道現炒配菜任選

位在中國醫附近的人氣便當店「有森烤肉飯」，主打 「平價享受餐廳等級」的原塊肉 ，一份餐不用百元就能品嘗到原塊烤肉便當！除了肉品給得很大方，白飯份量也壓好壓滿，菜色方面，每日提供8道現炒配菜可挑選，開店至今已成為附近居民與學生們的愛店。而現在因疫情關係，店家體恤辛苦的醫護人員，醫護人員只要來店消費出示證件，即可享有95折優惠。

菜色非常豐富，「有森烤肉飯」每日提供8道現炒配菜讓客人挑選。

「有森烤肉飯」選用龍眼木直火炭烤，原塊肉被炭火逼出油脂，散發出超誘人香氣，再刷上店家特調的獨門烤肉醬，直接抓牢你的胃！店家提供牛、豬、雞、合菜共10種便當口味，且肉品都不含骨頭，每個便當均附3道配菜及1份白飯，而食量較大的朋友也可再加20元升級套餐，即能享有4菜1飯外加20元飲料。

裹著龍眼木飄散出的特有香氣，再塗上有店家特製獨門烤肉醬，讓烤肉飯的風味更加分。

莎朗、霜降雙拼牛肉飯。

針對牛肉品項「有森烤肉飯」有 「霜降牛排」、「莎朗牛排」、「嫩肩牛排」、「烤牛」、「招牌牛肉燥飯」 5種選擇，不同於一般店家，「有森烤肉飯」選用牛肉精心燉煮的牛肉肉燥，帶點微辣風味，不僅開胃又超下飯；烤牛飯油花豐富細緻，口感軟嫩，牛肉風味十足；莎朗牛排油花較少但分布均勻，吃起來較扎實；而選用牛隻前腿上段的霜降牛排，口感則非常滑嫩。

烤牛飯。

無骨雞腿飯

而不吃牛的朋友別擔心，店家也有「無骨雞腿飯」、「烤豬小排」、「烤豬里肌」、「烤豬五花」及合菜非牛餐點可選擇，因肉品便當都是現場原木炭烤，建議大家先電話訂餐，再前往自取以節省等候時間，而疫情期間，便當滿4個即享有外送服務，也歡迎大家多加利用。「有森烤肉飯」除了提供醫護人員享95折優惠之外，現在凡自取外帶、或來電叫外送均附獨家奶茶，且可參與店家的集點活動，2個便當集1點，24點可再免費兌換一個便當，讓你用平實價格就能享用高CP值一餐，小資族趕緊收進口袋名單！

有森烤肉飯│醫護人員享95折優惠，外帶外送便當均附獨家奶茶

店家地址：台中市北區育德路26號

店家電話：0422071066

營業時間：上午10:30 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午8:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3wZsVsu

外送資訊：疫情期間滿4個便當即可外送





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