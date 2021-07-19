粉絲敲碗許久！台中西區日系百貨行「珠寶盒餐盒」開賣，美得捨不得吃~
位在台中審計新村附近，有著巷弄小京都之稱的「百花堂百貨行」店內餐食以高雅格調、精緻手作著稱，精緻的餐點搭上濃厚的日式氛圍，讓來訪的人們總不捨離去，每到假日更是一位難求！近期因為疫情的緣故無法內用，在許多百花堂粉絲引頸期盼下，百花堂決定推出超值防疫餐盒，以日本的「冷便當」為概念發想，設計出一系列精緻美味的品項，老饕們絕不可錯過。
主打純天然手作料理的百花堂，嚴格挑選食材用料，不僅重視食材產地來源，更選用當季時令蔬菜，要讓大家吃到最新鮮、健康的料理。百花堂的餐盒不像坊間便當店走「呷粗飽」路線，其餐盒菜色不但經過精心搭配、設計，主菜與配菜之間的分野亦較小，可說是擬似珠寶盒的精美料理。手捏的紫米飯糰、溫沙拉、玉子燒、鮪魚豆皮寶盒、番茄與竹輪、蜜黑豆，這些都是構成餐盒首飾的寶石架構，亮眼而真材實料。
便當主菜一共有七種，分別是：信州味噌豬里肌、信州味噌煎魚、關東壽喜豬、宮崎南蠻雞、大阪蜜汁雞、蓮藕豬漢堡排、梅花豬豆腐捲。
濃郁的味噌帶出了豬肉的厚實與魚肉的肥美；蜜汁雞與南蠻雞系出同源，卻在醬料上分道揚鑣，蜜汁雞以照燒醬炒製而成，南蠻雞則是用酸辣醬進行調味，再淋上蛋黃塔塔醬，口味層次更為豐富；把醬汁吃透的壽喜豬偏甜而不膩，是配飯的要角；蓮藕豬漢堡排與梅花豬豆腐卷則是創意料理，前者將扎實的蓮藕與漢堡排結合，新穎而可口，後者將有著濃厚香氣的豆腐捲入梅花豬中，多層次的口感令人驚豔。
另外，每份外帶餐盒還會隨餐附贈日本進口的玄米茶或宇治綠茶，配菜更會有不同的變化，對索然無味的便當感到膩煩的朋友們，不妨試試「百花堂百貨行」的日式精緻餐盒，餐盒內繽紛的配色與隱隱透出的香氣，都是百花堂的正字標記，不僅讓你擁有視覺饗宴，更讓你吃進健康及美味！
店家地址：台中市西區民生路386號
訂購專線：04-23055899
營業時間：11:00-18:00|六日定休
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