大台中海線微解封！ 漁港看海、大坑4號步道、網美景點一氣呵成放空遊

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-03-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 大雅麥田、台中三井OUTLET摩天輪、梧棲漁港。 因疫情影響工作量驟減，趁此時好好整理舊照，認真運動調養身體，細細品嚐慢活人生。 2天一夜的大台中小旅行，運動、購物、拍照、放空、吃吃喝喝一樣都不可以少

第 1 天

大雅麥田 | 1 小時

台中大雅麥田是台灣種植小麥面積最大的區域，主要供應台酒公司釀造啤酒之用，每年三月小麥成熟時，舉辦大雅小麥文化節吸引眾多旅客前往拍攝，都只為了拍出記憶中最對味的麥香記憶。這次就帶了最對味的麥香系列來拍照，大雅神林路附近的麥田最為廣闊完整，由於麥田附近就是民宅與工廠，很難拍到如國外寬廣乾淨的景色。 2021大雅小麥節時間：因為疫情開幕活動取消，但小麥一樣有。

台中三井OUTLET摩天輪 | 2 小時

位於台中台灣大道十段上的「台中三井OUTLET」不僅佔地廣、空間寬敞，高聳的海景摩天輪更是明顯地標，來到這邊的遊客強烈建議帶個外套或是能夠保暖的衣物，和市區是兩個世界，海線的風強又猛，尤其是冬天的季節，只想往室內躲。附近有許多的貨櫃集散地，路邊停車照了張相，色彩繽紛的巨大貨櫃好像積木，人相較之下小的像隻螞蟻一樣。

梧棲漁港 | 2 小時

來到台中海線玩耍，千萬不可錯過的就是2018年底整修完成、有美人魚碼頭之稱的「梧棲觀光漁港」，「梧棲漁港」整個大變身，跟我們之前來的時候截然不同，乾淨舒適不僅有藍白相間的希臘風🇬🇷地標，搭配3D互動壁畫，可愛又好拍!

高美濕地 | 1 小時

高美濕地木棧道興建後，讓「雲林莞草」有更好的生長空間，人們走在步道之上，就不會踩踏到它們，看著海岸邊有一整片綠油油草地，顛覆了我對海岸的刻板印象 。 來遊玩的人兒們記得帶拖鞋哦！下去踩踩水和看看濕地豐富的生態。 因為後續還有行程，夕陽西下時更是拍天空之鏡的好時機，以下為小技巧：天空之鏡拍照三要素 ①退潮加上日落時分 ②利用沙灘上較大的潟湖來拍攝倒影 ③風平浪靜的時候

第 2 天

大坑四號登山步道 | 3 小時

號稱大坑最美的4號步道，為大坑風景區難度最高的步道之一。大坑4號步道全長1.9K登頂三角點頭嵙山小百岳，與5號步道相連可通往123號步道。全程皆為木棧道且有300公尺垂直陡升軟腳坡，非常有挑戰性，上面多處設有涼亭休息區，每到周末假日人氣非常旺！

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽-中友店 | 2 小時

299元韓式🇰🇷年糕吃到飽，鍋外圍的起士另外加價，還有肉肉吃到翻的方案，兩餐大概是近期吃到的餐廳中，CP值最高的一家囉！ 各式年糕火鍋食材，除了台灣在地、也有不少是直接從韓國引進，餐後還有韓式炒飯、各式各樣韓國泡麵，連飲料都是無限暢飲，不要懷疑，這樣每個人要價只要$299，真的超便宜！ 🈺️營業時間 週一到週日 11:30-20:00

春山相館 ID photo &Dessert | 1 小時

這可是貨真價實的照相館哦！還是網美餐廳賣飲料和蛋糕位於巷弄間，一度以為自己人在首爾弘大商圈逛街，因為疫情的關係不宜出國，可以來到一中商圈逛逛感受那氛圍。 話說我的證件照都是在首爾弘大某一家相館照，不僅是便宜、快速，立馬修圖還可以因顧客需求（修圖）而調整，近期台灣拍證件照技術手法真的也是越來越好。 🈺️營業時間 週一 11:30-19:00 週二 公休 週三 公休 週四 11:30-19:00 週五 11:30-19:00 週六 11:30-19:00 週日 11:30-19:00

wash house | 1 小時

現在越來越多的自助洗衣，除了對居住在外洗衣方便、越來越多複合式自助洗衣，連整體的裝潢也開始講究了呢！常常在雜誌裡看到model的帥氣拍攝場景，裝潢帶著酷炫美式風格的洗衣店，拎著衣服去洗都覺得輕盈愉悅時尚，去洗服或是路過經過的女孩們也能順便帶走一張帥氣的美照。

單元十二-萬坪公園 | 1 小時

咦～公園裡怎麼會有一顆超可愛米奇樹！這顆超神似米奇的可愛，大樹就位於台中北屯軍福十九路的南興公園也稱萬坪公園，這兩個名稱在google地圖上都找的到。 除了米奇樹之外，公園裡還有一條長長的落雨松大道，廣大空曠草坪是假日野餐好去處唷！

延伸閱讀：🎡大台中｜海線🏖️看海放空逛outlet/山線⛰️大坑步道/網美景點一氣呵成🎡

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」