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小鎮3.0達人帶路／「彰化芳苑」港灣文化，一窺生態奧祕收穫滿滿

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

芳苑鄉海岸滿布黑色泥沙礫石，孕育著列為重要無形文化資產的採蚵文化，親手體驗採蚵職人的艱苦，望著「王功漁火」點點大啖海鮮，獨特的生態之旅令人收穫滿滿。

-----------------彰化縣縣長／王惠美

【自行車道介紹】

環1-4中臺濱海支線

沿著台17之「環1-4中臺濱海支線」，串接鹿港、福興到芳苑鄉，沿著芳苑鄉濱海海堤，騎經漢寶溼地、王功漁港至芳苑紅樹林海空步道，整條自行車道皆可沿海岸線堤防騎行，途中野鳥生態豐富，可享受海風吹拂，欣賞自然美景。

環1-4中臺濱海支線；圖片來源/彰化縣芳苑鄉公所提供

【景點推薦】

王功漁港

「王功漁火」曾是彰化八景之一，現由王功夕照所取代，鄰近有芳苑燈塔、王功蚵藝文化館、王功海洋故事館、王者之弓橋及王功景觀橋等景點，可至美食街品嘗蚵仔煎、蚵嗲、枝仔冰等傳統美食，是全家人休閒度假好去處。

-地址：彰化縣芳苑鄉漁港路

王功漁港；圖片來源/彰化縣芳苑鄉公所提供

【體驗推薦】

海牛採蚵摸蛤生態之旅

「芳苑潮間帶牛車採蚵」於2016年登錄為國家無形文化資產，是目前世界上唯一以海牛作為獸力採蚵的漁業文化。獨特的「珍珠蚵」肉質細嫩美味，吸引饕客前往品嚐，沿海潮間帶有豐富的生態資源，可利用牛車及採蚵車下海摸蛤、觀賞野鳥體驗濱海生態。

海牛採蚵摸蛤生態之旅；圖片來源/彰化縣芳苑鄉公所提供

【伴手禮推薦】

花生油／黑芝麻油

花生油／黑芝麻油；圖片來源/彰化縣芳苑鄉公所提供

精選在地契作去殼九號花生仁經溫控冷藏保鮮後，以傳統工法製出傳香80年的花生油，花生輕焙後保留了清香甘甜的風味，與一般坊間油品相比，油質更加透澈純淨、香氣也更為淡雅。黑芝麻油則是採用產量稀貴的台灣本土黑芝麻，從一粒種籽到種植土壤都是芳苑在地把關與生產，新鮮冷壓榨出特有醇厚風味的台灣黑麻油。

【交通】

開車： 1、行駛國道1號→埔鹽交流道→台76線→台17線→芳苑鄉。2、行駛台61快速道路→漢寶／王功／芳苑交流道→芳苑鄉。

搭車：1、搭火車於彰化站下車→員林客運（往王功）→芳苑鄉。2、搭火車於彰化站下車→彰化客運（往鹿港）→轉搭員林客運（經漢寶往王功）→芳苑鄉。

【鐵馬驛站資訊】

芳苑鄉公所-地址：彰化縣芳苑鄉斗苑路202號-電話：（04）898-3589

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/195117

客運 鹿港 步道

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