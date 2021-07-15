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鐵馬旅遊預備！5條不容錯過的「台中自行車道」　騎單車遊高美濕地、全台最美綠蔭道

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG @timx_iang0627；圖/IG @hanyuuuuuuuu_
圖/IG @timx_iang0627；圖/IG @hanyuuuuuuuu_

yatingcheng@ReadyGo

台灣處處是美景，自行車更是台灣品牌的代表產業之一，在政府近年推動自行車的整合計畫之下，國內騎腳踏車的風氣也逐漸興盛，若是出遊時想要深度體驗當地的景色、生活步調，那麼騎乘腳踏車也許會是你最佳的選擇，今天ReadyGo精選出來台中不可錯過的五條自行車道，讓你用最適當的速度體驗台中的美。

后豐鐵馬道

圖/IG @szu_leo
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圖/IG @gordon0409
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后豐鐵馬道對大家應該都不陌生，但依然是一個不可錯過的選擇之一，短短4.5公里，就能體驗到特殊的隧道穿越體驗、在花樑鋼橋上欣賞大甲溪的沿途風光，一個接一個的景觀盛宴，是后豐鐵馬道特別吸引人之處，也是這次介紹CP值最高的一條路線，若時間有限，只能選擇一條自行車道來走，非常推薦先從后豐鐵馬道試試！

地址：台中市豐原區國豐路三段

電話：04-25724511

9號隧道開放時間：夏令時期 6:00~19:00、冬令時期 6:00~18:00

潭雅自行車道

圖/IG @timx_iang0627
圖/IG @timx_iang0627

若要說到「全台最美的自行車步道」，那麼潭雅自行車道絕對名列前茅，著名的S彎道波浪道不只騎乘時不無聊、畫面之美使它成為熱門的打卡景點，也因為前身是台鐵神岡線鐵路改建的單車步道，全長14公里，坡度平緩、沿途皆有綠蔭，即使不騎腳踏車，也是一條非常愜意的散步路線選擇。

地址：臺中市潭子區中山路三段1-2號

電話：04-25152575

清水高美自行車道

圖/IG @hanyuuuuuuuu_
圖/IG @hanyuuuuuuuu_

高美濕地曾被國外媒體讚譽為一生一定要去的絕景，但前往看夕陽的你可能沒有想過，還有騎腳踏車去的這個玩法！如果喜歡海洋勝過綠葉，那你一定要試試高美自行車道，騎著腳踏沿著濱海自行車道吹海風欣賞西岸線藍色海岸，以自己的步調享受高美濕地的美，最愜意的旅行不過如此吧！建議開車到高美濕地第二停車場，在步行至iBike租借站。

地址：台中市清水區臨港路六段100號

望高寮自行車道

圖/IG @david__haoyee
圖/IG @david__haoyee

望高寮公園位於大肚山上，是台中首座以夜景觀賞為主題的特色公園，擁有絕佳地理位置，站在制高點除了能眺望浪漫夕陽、高樓林立的璀璨景色，如果想要騎腳踏車方便又能遠看風景的，望高寮自行車道是你最佳的選擇，可嘗試從嶺東學區開始爬，路程約3.5公里，一般人的體力大概半小時左右能騎完，騎膩了看夕陽的路線，不妨試試來望高寮自行車道夜騎吧！

地址：台中市南屯區中台路601號

外埔水流東桐花步道

圖/IG @weiting4421
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圖/IG @ling_ling0209
圖/IG @ling_ling0209

外埔水流東桐花步道是一個人車並行的休閒步道，舊稱水流東情人幽徑，當地居民開始於水圳兩旁種桐花，因此在2009年改名為桐花步道。這條路線除了有桐花能欣賞，途中更有一處高地能體驗高鐵呼嘯而過的快感，全長2400公尺，走完全程大概也只要35分鐘，是外埔在地人的私房景點，非常適合在午後來散步，用慢步調體驗台中。

地址：臺中市外埔區六支巷路21號

延伸閱讀>>台中清水海線必玩6大景點！必吃剛開就賣完的板凳肉圓

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