預備重啟登山挑戰！ ８條「台中大坑」微解封的登山步道

2021/07/10 udn旅遊美食頻道編註：

（全台因應微解封有條件開放部分景點，台中市觀光旅遊局配合中央防疫指引，重啟大坑步道但僅開放1號至5號、5-1號、6號至8號，其他屬親子級的9、9-1及10號等3條步道，則因人流眾多且有工程施作，在安全考量下仍是暫停開放。今天跟大家一起來線上回顧Sharelife曾蒐集「台中大坑登山步道」介紹，提醒前往步道旅遊的民眾仍應全程配戴口罩、注意保持社交距離。）

趁著天氣還不算太熱，來探訪一下台中後花園「大坑風景區」吧，總計有12條的登山步道，每條的難度都不同，如果你是登山新手，有幾條步道你最好不要選！

（圖／台中市政府觀光旅遊局）

位於台中市北屯區的大坑風景區，海拔112公尺至859公尺，還有30多種的落葉樹，在季節交替時，便能欣賞到金黃落葉紛飛的場面，曾獲選為台中十大熱門旅遊景點的「大坑風景區」，想鍛鍊身體、或是出遊踏青，來這就對了。

大坑2號步道

（圖／台中市政府觀光旅遊局） ▲老年人或有高血壓者，不建議攀登

想訓練體能的人，就適合選這條步道，2號步道介於445至745公尺之間，其中最考驗腳力與體力的，就是步道中兩段60度的好漢坡，要拉著繩索小心地踩著木梯上山，當走到步道後段時，則是較平緩的路段，約走1.5小時就能到達5號步道的銜接處。

大坑3號步道

（圖／台中市政府觀光旅遊局） ▲沿途有些地段坡度較陡，仍須拉著繩索前往

3號步道介於海拔415至795公尺之間，步道大多行經在山稜線上，沿途樹木也較稀疏，不同於其他步道的遮蔭，行走這裡時可要記得做好防曬，但能欣賞各種鳥類的路線，還是吸引許多賞鳥人前往，約走2個小時，就能到達5號步道。

大坑4號步道

坡度落差極大的4號步道，甚至還有一段被稱為「軟腳坡」的垂直陡坡，長約300公尺的坡，非常考驗體力與腳力，另外兩旁毫無遮蔭的步道，還可以遠眺台中市的景色，曲折的步道，也充滿挑戰性喔。

大坑5號與5-1號步道

（圖／台中市政府觀光旅遊局）

南北縱向的5號步道，串聯起1號到4號步道，海拔介於595至859公尺之間，因為沿著山稜而行，所以有許多視野絕佳的展望台，沿途也能看到許多的五葉松，當行走在步道被樹木圍繞時，幾乎都快忘記城市的樣貌。

大坑6號步道

（圖／台中市政府觀光旅遊局）

大坑6號步道，步道平坦、易走，適合全家人出門踏青，或是想輕鬆散步的人，全長1.5公里，走到終點時，還能在風動石公園眺望豐原的景色，視野廣闊，令人心曠神怡！

大坑8號步道

（圖／台中市政府觀光旅遊局）

8號步道的特色，就是他穩健式的地形，一半是枕木一半是道路的步道，除了在風動石附近較陡外，其他地方都像是在平地一般，長度也不長約0.3公里，適合想輕鬆享受芬多精的人。

大坑10號步道

（圖／台中市政府觀光旅遊局）

總長度約1200公尺的10號步道，步道也上也分成竹林步道、相思林道、九重葛花區、菇婆芋生態區、峭壁雄峰等，豐富的生態也很適合一家人前往，享受多變的自然樣貌。

旅遊叮嚀

1. 建議老年與高血壓者盡量不攀登大坑1至5號及5-1號步道。 2. 大坑4號步道由於落差極大，有一段300公尺的垂直陡坡，需要特別注意。 3. 大坑6、7、8、9、9-1號步道較適合男女老少攀登，而1至5號及5-1、10號步道對登山客較有挑戰性，有心臟疾病或體力差者，請勿任意嘗試。 4. 遊客請注意：山區步道附近如見蜂窩，為避免引來虎頭蜂螫叮習性，除不可主動攻擊及喧嘩騷動外，請登山客勿噴香水，也不要穿著鮮豔服裝等；預防原則請保持距離。





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