台中人也能外帶「韓國餐桌」回家！韓國主廚開的道地韓式　激推海鮮煎餅

宅在家的日子強生與小吠還是好想吃韓式料理，找了下離我們比較近的韓國餐桌外帶訊息，發現他們因為疫情升至三級從5/25自主店休到6/15，我們想吃的時候韓國餐桌正好恢復營業也太巧，我想這就是真愛的力量吧(?)

這天到店外帶再重新拍了一次菜單，發現原本的泡菜燉豬五花肉變成泡菜豬五花湯（也可以做牛五花湯）了耶！

外帶回家快速擺拍一下就趕緊開吃啦～

泡菜豬五花湯 250元

湯頭很濃郁，嚐得到泡菜燉煮後的那種酸酸的感覺，也帶點濃稠感，豬五花吃起來口感Q彈，而且有好幾塊肥瘦也都是有挑過，整體很美味也超級下飯唷～

辣嫩豆腐湯 210元

這次吃辣嫩豆腐跟上次的印象比起來覺得海鮮(蛤蜊)的味道比較重，湯頭裡還吃得到肉末，但是辣度沒有上面的泡菜豬五花來的高，相較之下嗜辣的小吠突然變心給泡菜豬五花更高分囉！

湯類主餐都是有附白飯和小菜的唷！有海帶芽、辣豆腐和泡菜，三種小菜口味都不錯，我們有吃光。

海鮮蔥煎餅 210元

每一片都吃的到蝦仁跟QQ的章魚，還有滿滿的蔥！煎餅是Q軟的口感有點像粉漿蛋餅的感覺啊，整體煎得不會油膩好好吃喔，不沾醬吃的時候麵糊很香，搭配酸酸甜甜的醬也超級開胃，這次外帶依舊沒讓我們失望，這道煎餅建議必點啊！

（以下為2020.02韓國餐桌內用食記）

最近先是在FB社團看到有網友推薦這家▸韓國餐桌밥상◂韓式料理，接著過二天就看到飛天璇發文啦！！一看地址發現竟然在北屯四平路上離咱們不遠，趁著假日趕緊來嚐鮮一下～

韓國餐桌的店址就在小葛廚房斜對面，如果喜歡輕食咖啡的話也挺推薦喔！

大概傍晚五點半抵達就需要候位了，不到晚上六點韓國餐桌店內就全滿啦！！如果不想等待建議先訂位，不然就是一開店就來吧。

飲料有這些～真露和CASS啤酒是一定要有的啦！（喝酒不開車，開車不喝酒；18歲以下請勿飲酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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辣嫩豆腐湯 210元

小吠觀察後發現幾乎每桌都有點這道哈哈，Main Menu系列的餐點都有附湯、小菜還有飯，韓式餐點就是要附小菜才是正韓風嘛

跟小吠一樣熱愛豆腐的孩紙們必點啊！這道嫩豆腐湯裡名符其實的有滿滿的嫩豆腐，裡頭配料還有金針菇跟蛤蠣，湯頭口味濃郁香香辣辣的很可以，而且辣度還好不會太辣，喝了湯整個身子都暖囉。

吃到後來發現還有一顆蛋，如果不喜歡吃全熟的可能要早一點撈起來，哈哈。

小菜都蠻清爽的，海帶是偏酸的口味～

韓式烤牛肉 300元

韓式烤牛肉一上桌就覺得好令人食指大動！這道完全不會辣，怕吃辣的孩紙們可以安心點。

這道的小菜有多一道涼拌洋蔥耶！涼拌洋蔥還不錯，吃起來不會有辛辣感。

菜色上桌時，闆娘還有貼心提醒說烤牛肉可以跟洋蔥一起吃喔～

牛肉有點厚度但口感還蠻嫩的，口味有點偏甜喔，小吠個人覺得有點像在台南吃過的烤肉飯的味道哈哈，和蔥一起吃也很夠味，是道會想大口扒飯的主餐！?

起司辣炒年糕 180元

上桌時看到這麼多湯汁有點嚇一跳，想說老闆很願意給耶，哈哈～

加了起司整個邪惡啊！！！竟然可以牽絲到這麼長?

辣炒年糕就是在韓國吃到的那種偏甜的甜辣口味，不過辣度大概小辣而已啦！年糕軟硬度適中不會太硬或偏軟。

還有洋蔥絲和魚板～

後來強生結帳時問了一下闆娘，原來韓國餐桌在這裡已經開一年半了耶！而且老闆兼主廚也真的是來自大邱的韓國人，口味上自然是道地囉，其實看到社團網友還有推薦清蒸魚佐蛤蠣以及海鮮蔥煎餅，但這次我們都沒吃到，只好再挑時間再訪囉～喜歡韓式的家庭式料理的話也推薦可以來吃看看喔

韓國餐桌밥상

地址：台中市北屯區四平路276號

電話：0960-994 835

營業時間：11:30-14:30、17:00-20:00(週一週二公休)

FB：https://www.facebook.com/bobsangtw/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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