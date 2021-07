好吃到心情起飛！台中「樂順商行」防疫餐盒＋濃湯只要160元

疫情繼續三級警戒的同時,強生小吠也持續找尋好吃的外帶防疫餐盒,總是要用新台幣支持一下目前仍然努力經營的店家,不然很怕疫情結束後喜歡的店家都掰掰惹。As Soon As Pasta樂順商行│防疫餐盒加濃湯只要160元,共有三種口味可挑,好吃到幸福感爆棚啊!,這家▸As Soon As Pasta樂順商行◂也是之前就放在小吠口袋名單的店家,前幾天看到他們六月中開始賣防疫餐盒,160元的自取價有餐盒還有濃湯,感覺很不錯呀!當然立刻外帶起來~

As Soon As Pasta樂順商行的店址也是有點小隱密,走到公益路上看到沐越後,先右轉進箭頭處的巷子。

轉進去後遇到第一個巷子再右轉,就會看到As Soon As Pasta在左手邊囉!沒有明顯突出招牌,就在下圖黃色箭頭處啦~

木質的店面外觀有著小小的店名招牌,是否太低調~哈

As Soon As Pasta的防疫餐盒沒有印菜單,總之Combo餐盒+是日濃湯的防疫外帶自取價是160元,有3種選擇~

Combo1.牛滷大王飯

搭義式炒時蔬、半顆溏心水煮蛋

Combo2.辣味噌烤豬五花飯

搭義式炒時蔬、半顆溏心水煮蛋、黃梔柚香醃蘿蔔

Combo 3.日式拿玻里麵

搭義式炒時蔬、西班牙手工肉腸

我們點了Combo2和Combo3,咻一下噴回家開拍。右上那杯是小吠自己的特調拿鐵啦哈哈,餐盒貼紙上的LOGO是他們家的貓咪和狗狗很可愛耶!

打開餐盒覺得賣相也太好吃的樣子了吧!!色香味俱全呀

這樣一個餐盒+一碗濃湯160元,算是很有誠意的價格呀!

這天搭配的濃湯是蕃茄濃湯,一般都是做成清湯,但他們家的很好喝耶!喝起來是沙沙的口感,調味中度,除了蕃茄本身的酸度還有一種奶油的香氣,也有吃到堅果顆粒,光看外表真的是低估它的味道了!小吠個人非常喜歡。

Combo2.辣味噌烤豬五花飯

搭義式炒時蔬、半顆溏心水煮蛋、黃梔柚香醃蘿蔔。

整體風味調味的很棒不會太過或太瀅,薄片的豬五花上面有刷微微辣的味噌醬很下飯,配菜顏色都很討喜,這整盒男生可以吃飽沒問題。

口感有點QQ的豬五花超下飯的啦!!搭配的紫米飯煮得粒粒分明,也不會過濕。

Combo 3.日式拿玻里麵

搭義式炒時蔬、西班牙手工肉腸,是一道由拿坡里義大利麵改良過的和風洋食呀!配菜種類和顏色都很豐富,最旁邊紅紅的好像甜菜根,蔬菜調味也很棒,炒時蔬都很脆口,還有絲瓜也是脆脆不是軟爛口感實在厲害~

麵條不是傳統偏硬的義大利麵,有點膨膨的口感,整體調味是紅醬但不會酸鹹到不行,調味很剛好一入口就覺得好吃!而且份量挺多的,整盒吃完小吠覺得好飽~

肉腸大概有5片,有義式香料的味道而且沒有什麼肥肉

巴斯克藍紋乳酪 100元

在粉絲團看到有巴斯克蛋糕就忍不住加點啦~

藍紋乳酪味道超級重,蛋糕口感綿密滑順濃郁,很適合搭配無糖茶或黑咖啡;原本想說怎麼個頭有點小,但因為藍紋乳酪的味道本來就很濃重啊!太大顆你也吃不完啦,把它想成是巴斯克界的Espresso就對了!

這天吃到As Soon As Pasta樂順商行的防疫餐盒覺得好吃到幸福感爆棚啊!口味水準太高了吧這樣賣160元我覺得好便宜好划算,默默下定決心之後安全解封後要再去店裡吃他們正規的餐點,好吃的小店絕對要支持起來,愛吃鬼們快點用新台幣把他們的便當下架光光吧~

As Soon As Pasta(樂順商行)

地址:台中市西區中美街363巷14號

電話:0900-204 091

營業時間:12:00-20:00 (週二公休)

FB:https://www.facebook.com/ASAPdaily

