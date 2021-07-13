快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

台中道地「加州風」美式漢堡！濃郁松露＋鴨肝太銷魂，防疫外帶飲料免費送

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

防疫期間便當吃多了，想吃點不一樣的換換口味？那麼美式漢堡是一個不錯的選擇！說到漢堡，大家都會想到美國，但其實美式漢堡也有著各式各樣的料理變化與地方特色。在台中西區綠光計畫范特喜文創聚落裡，以美國「加利福尼亞州」風味漢堡聞名，文青風手工漢堡外帶外送專門店「OakTown Burger Grill」店內正推出外帶自取限時活動，凡點堡類餐點還會附贈飲料一杯，是防疫期間最引人注目的特色外帶餐點。

不同於美國其他地區的漢堡，「加州風」漢堡含有較多蔬果類，口味也稍微接近墨西哥菜系，有著莎莎醬這類清爽的醬料可供選擇，相對於油膩、少蔬果的其他美式漢堡，道地「加州風漢堡」無疑更適合台灣饕客享用。

「OakTown Burger Grill」的堡類選擇不少，其中又以「老饕極致松露鴨肝牛肉堡」為堡中至尊，能以實惠價格吃到高級餐廳位階的厚實牛肉、濃郁松露醬與入口即化的粉嫩鴨肝，不愧是老饕指定的極致享受。如果是熱愛純粹牛肉香氣的人，也可以試試「炭燒手工牛肉堡」，用真正炭烤方式製作的漢堡肉香氣十足，一口咬下肉汁流淌的瞬間，是屬於美食愛好者的幸福。

手工特製塔香豬肉堡
手工特製塔香豬肉堡

如果不愛吃牛肉，「OakTown Burger Grill」也有豬肉與雞肉的品項。道地口味的墨西哥手撕豬堡搭配火烤莎莎醬、以拖鞋麵包製作的手工特製塔香豬肉堡，都是一時之選；而想吃雞肉的人也有墨西哥雞肉起司餅、經典水牛城辣雞翅可供品嚐，扎實又會牽絲的起司餅飽足感滿滿，辣雞翅刺激味蕾的香辣夠勁也令人印象深刻，都是來「OakTown Burger Grill」必吃的餐點品項。

墨西哥雞肉起司脆餅
墨西哥雞肉起司脆餅

經典水牛城辣雞翅
經典水牛城辣雞翅

當然，店家還有其他五花八門的菜色可供挑選，可以上「OakTown Burger Grill」的FB粉絲專頁查詢菜單。另外，店家也有和Uber Eats合作，在家也能輕鬆吃到道地美國加州風料理，告別千篇一律的便當日常，走進「OakTown Burger Grill」的廚房，對於美食的定義從此今非昔比。

OakTown Burger Grill│外帶優惠：凡點堡類餐點附贈飲料乙杯

店家地址：台中市西區中興一巷10號2樓G戶(綠光計畫范特喜文創聚落)

連絡電話：04 2301 9518

營業時間：AM11:00-PM8:00 (星期一、二店休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3h1tQmI


延伸閱讀>>台中私密酒吧藏日料，日式豬排丼飯人氣第一！購餐還送天婦羅

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

漢堡 美國 墨西哥

延伸閱讀

MLB／艾瓦瑞茲育嬰假回歸就雙響 太空人擴大領先運動家

網購／居家防疫美食靠宅配 點水樓黑豬肉水餃

嘉市7700劑莫德納7月2日東西區分別打 70歲上明起預約

又抓到親綠寫手反串？ 徐巧芯曝紀錄：恐有千千萬隻蟑螂躲後面

相關新聞

台中道地「加州風」美式漢堡！濃郁松露＋鴨肝太銷魂，防疫外帶飲料免費送

便當、便當、還是便當？快來吃點不一樣的！台中西區近審計新村的【OakTown Burger Grill】提供饕客最正統的美式加州風漢堡，鮮嫩欲滴的肉汁讓人垂涎三尺，是防疫期間另類的美食選擇。

南投不只清境農場！台版青瓦台、歐風古堡秒出國，還能自採白筍台味十足

避暑是許多人夏季出遊的首選條件，南投埔里、清境、合歡山這條旅遊線，讓人一下國道，便一路在好山好水、歐風造景為伴下，擁抱旅途中點點美好回憶。

預備重啟登山挑戰！ ８條「台中大坑」微解封的登山步道

趁著天氣還不算太熱，來探訪一下台中後花園「大坑風景區」吧，總計有12條的登山步道，每條的難度都不同，如果你是登山新手，有幾條步道你最好不要選！

加19元多一塊雞排！ 超夯「大塊先生」美式炸雞 插旗水湳歡慶開幕

顛覆美式炸雞新吃法，大雅超夯的「大塊先生美式炸雞」在水湳也能吃到了！私房獨賣的「川味」雞排一直都在人氣排行榜前三名，且店家還結合時下年輕人最愛的韓式風味，還沒嘗鮮的朋友，趕緊加緊腳步來享優惠。

拉麵、壽司、丼飯吃起來！ 台中5間「日料防疫外帶餐盒」懶人包

因為歷史淵源，日本料理是頗受台灣人歡迎的菜系，而它們自然也是餐桌上的常客，今天就來介紹幾家防疫期間有推出外帶優惠的日式料理吧！

彰化秒殺級肉圓！八卦山下「燒肉圓」淡淡中藥味＋肉絲肉角雙口感超過癮

udn走跳美食／Kiwi 彰化每一家老店的歷史都很悠久，八卦山腳下有著一家60年歷史的燒肉圓，是超人氣的肉圓店，也是彰化市秒殺級美食。想吃燒肉圓真的要趁早，肉絲肉圓、肉角肉圓綜合在一塊的肉圓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。