台中道地「加州風」美式漢堡！濃郁松露＋鴨肝太銷魂，防疫外帶飲料免費送

防疫期間便當吃多了，想吃點不一樣的換換口味？那麼美式漢堡是一個不錯的選擇！說到漢堡，大家都會想到美國，但其實美式漢堡也有著各式各樣的料理變化與地方特色。在台中西區綠光計畫范特喜文創聚落裡，以美國「加利福尼亞州」風味漢堡聞名，文青風手工漢堡外帶外送專門店 「OakTown Burger Grill」 店內正推出外帶自取限時活動，凡點堡類餐點還會附贈飲料一杯，是防疫期間最引人注目的特色外帶餐點。

不同於美國其他地區的漢堡，「加州風」漢堡含有較多蔬果類，口味也稍微接近墨西哥菜系，有著莎莎醬這類清爽的醬料可供選擇，相對於油膩、少蔬果的其他美式漢堡，道地「加州風漢堡」無疑更適合台灣饕客享用。

「OakTown Burger Grill」的堡類選擇不少，其中又以 「老饕極致松露鴨肝牛肉堡」 為堡中至尊，能以實惠價格吃到高級餐廳位階的厚實牛肉、濃郁松露醬與入口即化的粉嫩鴨肝，不愧是老饕指定的極致享受。如果是熱愛純粹牛肉香氣的人，也可以試試「炭燒手工牛肉堡」，用真正炭烤方式製作的漢堡肉香氣十足，一口咬下肉汁流淌的瞬間，是屬於美食愛好者的幸福。

手工特製塔香豬肉堡

如果不愛吃牛肉，「OakTown Burger Grill」也有豬肉與雞肉的品項。道地口味的墨西哥手撕豬堡搭配火烤莎莎醬、以拖鞋麵包製作的手工特製塔香豬肉堡，都是一時之選；而想吃雞肉的人也有墨西哥雞肉起司餅、經典水牛城辣雞翅可供品嚐，扎實又會牽絲的起司餅飽足感滿滿，辣雞翅刺激味蕾的香辣夠勁也令人印象深刻，都是來「OakTown Burger Grill」必吃的餐點品項。

墨西哥雞肉起司脆餅

經典水牛城辣雞翅

當然，店家還有其他五花八門的菜色可供挑選，可以上「OakTown Burger Grill」的FB粉絲專頁查詢菜單。另外，店家也有和Uber Eats合作，在家也能輕鬆吃到道地美國加州風料理，告別千篇一律的便當日常，走進「OakTown Burger Grill」的廚房，對於美食的定義從此今非昔比。

OakTown Burger Grill│外帶優惠：凡點堡類餐點附贈飲料乙杯

店家地址：台中市西區中興一巷10號2樓G戶(綠光計畫范特喜文創聚落)

連絡電話：04 2301 9518

營業時間：AM11:00-PM8:00 (星期一、二店休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3h1tQmI





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