加19元多一塊雞排！ 超夯「大塊先生」美式炸雞 插旗水湳歡慶開幕

道地的美式炸雞具備薄皮的炸粉、軟嫩多汁又入味的雞肉與薄皮的做法，符合現代人不吃厚粉炸雞的工法，大塊先生美式炸雞即深諳此道，將雞肉裹漿、裹薄粉運用的淋漓盡致，端出一份份讓人垂涎欲滴的高品質炸雞，是炸物愛好者必點的優質店家。 大塊先生美式炸雞水湳店 歡慶開幕推出限定好康優惠活動！ 7/1-7/25買雞排加19元直接多一片(限量300組，每人限加購一次)；7/26-8/1買雞排送點心 ，都是來店自取限定，大家趕快買起來！

大塊先生最引以為傲的就是私房獨賣的「川味雞排」，口感不是純粹的辣，而是有微麻微辣帶點微甜口味，中和了刺激的辣味後，花椒的香氣接著粉墨登場，為這份美味做完美的謝幕，懂吃的內行人都會來上一份。「韓式雞排」則是截然不同的好滋味，刷上店家自熬韓式醬料再淋上蜂蜜，甜辣中用果香提味，涮嘴順口又老少咸宜，清爽中帶點刺激，多層次的美好讓人難以忘懷。嫌單調的人還能點「韓式無骨雞丁餐」，醬料跟韓式雞排相同，卻另外搭配了蝦餅，一口一個好不愜意。

韓式雞排

韓式無骨雞丁餐

當然，炸物店不能只有雞排，還需要有一些搭配的特殊性質小點心，而大塊先生美式炸雞最讓人津津樂道的自然就是「甜心薯條」，將柴魚片、海苔粉、胡椒粉、芝麻…等，獨家研發製成特調的甜心粉，在薯條上頭豪邁灑粉，吃起來頗有洋芋的香氣，卻又是薯條的口感，讓人越吃越涮嘴。另外還有麻糬QQ棒與黃金起司枕兩兄弟，外皮酥脆又香濃的起司塊，會是追劇零嘴中的佼佼者，宅在家來上一份最是享受！

甜心薯條

麻糬QQ棒、黃金起司枕

近期疫情肆虐，為了祈禱疫情早日結束，大塊先生美式炸雞-水湳店加碼在 防疫成功日「免費贈送雞排200份」 ，也希望大家能努力防疫，在解封之日就有美味的免費雞排可以享用，大塊先生美式炸雞會是你最棒的解憂美食好夥伴。

▲大塊先生美式炸雞-水湳店開幕限定活動

大塊先生美式炸雞-水湳店

店家地址：台中市北屯區中清路二段365號

店家電話：0909067649

營業時間：16:00–01:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3x6JJh8

外帶優惠：7/1-7/25買雞排加19元直接多一片(限量300組)；7/26-8/1買雞排送點心





大塊先生美式炸雞-大雅總店

店家地址：台中市大雅區中山北路183號

店家電話：0967-105757





大塊先生美式炸雞-豐原中興店

店家地址：台中市豐原區中興路36號

店家電話：0965-305500





大塊先生美式炸雞-雲林虎尾店

店家地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段148號

店家電話：05-6312879





大塊先生美式炸雞-彰化北斗店

店家地址：北斗鎮新政里中華路239號

店家電話：04-8873619





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