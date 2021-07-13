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南投不只清境農場！台版青瓦台、歐風古堡秒出國，還能自採白筍台味十足

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

避暑是許多人夏季出遊的首選條件，南投埔里、清境、合歡山這條旅遊線，讓人一下國道，便一路在好山好水、歐風造景為伴下，擁抱旅途中點點美好回憶。

希臘女神雕像、羅馬石柱錯落踏的歐風庭園，綠意扶疏、造景雅致。
希臘女神雕像、羅馬石柱錯落踏的歐風庭園，綠意扶疏、造景雅致。

花園古堡彰顯豪奢氣派

踏進妮娜巧克力夢想城堡的大門開始，旋即就被花團錦簇的歐風庭園所環抱，希臘女神雕像、羅馬石柱、拱廊錯落其中，美得令人屏息；而樓高3層的古堡內，水晶吊燈、旋轉樓梯、整面的書牆為飾，處處彰顯豪奢氣派。古堡的1∼3樓分別規劃有展售區、主題餐廳、義式冰淇淋專賣店、巧克力生產線等，裡頭還有各種巧克力造景、互動設施、光雕秀，不要說小朋友喜歡，看姊妹淘拍照拍得樂此不疲，就知道她們有多愛這裡了。

耗時5年打造的妮娜巧克力夢想城堡，中世紀古堡外觀十分引人矚目。
耗時5年打造的妮娜巧克力夢想城堡，中世紀古堡外觀十分引人矚目。

穿青蛙裝樂採無毒茭白筍

走出巧克力夢想城堡，換個心情下田採茭白筍去。標榜生產無毒茭白筍的「最佳主茭腳白筍農場」，是埔里少數可體驗產地到餐桌的地方。

一行人走過田間小路，準備大展身手一番。
一行人走過田間小路，準備大展身手一番。

一行人換穿上一身逗趣的青蛙裝、戴上斗笠，跟著農場主人走進軟滑難行的水田裡，用彎刀劃過根部採茭白筍再自己做出手捲料理，整趟體驗有成就感之外，也讓大伙玩得不亦樂乎。

採茭白筍的過程在於體驗，雖只是採1、2根，但樂趣十足。
採茭白筍的過程在於體驗，雖只是採1、2根，但樂趣十足。

大部分來南投都會選擇前往清境農場，不妨也順行前往寶湖宮天地堂地母廟，這座依著山勢層層而建的寺廟，走過一段段階梯登行至最上方的拜殿平台，放眼望去，整齊一致青綠色的寺院屋瓦，襯上遠山、遼闊的埔里盆地，台版青瓦台絕妙美景，令人印象深刻。

登行至地母廟最上方的拜殿平台，可遠眺有台版青瓦台之稱的絕妙美景。
登行至地母廟最上方的拜殿平台，可遠眺有台版青瓦台之稱的絕妙美景。

　

景點推薦

妮娜巧克力夢想城堡

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米路32號

電話：049-291-9528

營時：10:00∼17:30

網址：www.conas-choc.com

價位：全票200元，學生優待票150元

　

最佳主茭腳白筍農場

地址：南投縣埔里鎮珠格里珠生路49號

電話：0935-671-458

營時：09:00∼17:00

網址：最佳主茭腳白筍農場

價位：魚筍共生茭遊趣體驗30人成行，需7∼10天前預約，每人550元，含斗笠青蛙裝、下田採茭白筍、DIY料理等，需時約2.5∼3小時；茭白筍1包150元

　

寶湖宮天地堂地母廟

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

電話：049-298-2873

營時：6:00∼22:00

網址：www.timu.org.tw

　

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巧克力 美景 希臘

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